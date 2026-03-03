¿Griselda Siciliani pasó la página?: El hombre que vieron entrando a su edificio

Pero acá viene el giro que nadie vio venir: Dante Spinetta decidió hablar. No se quedó callado, no ignoró los mensajes, no dejó que el rumor tomara vida propia. La periodista Karina Iavícoli fue quien tuvo el ida y vuelta con el músico y contó cómo fue: "En las últimas horas corrió el rumor de que Griselda estaba saliendo con Dante. Y es un amor Spinetta, porque siempre que le escribo me contesta".

Dante Spinetta salió a hablar y cortó de raíz las versiones

La respuesta de Dante fue tajante, sin medias tintas: "No, para nada, estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento".

Y como si eso no alcanzara, cuando la cuenta @RealTimeRating publicó la noticia en X, Spinetta apareció en los comentarios para ponerle punto final al asunto con sus propias palabras: "Dejen de mandar fruta.... la ultima vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años mas o menos". Y por si quedaba alguna duda, agregó: "Al margen aclaro que me parece una actriz muy grosa y la serie 'Envidiosa' esta muy buena y me la vi entera. Solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dantespinetta/status/2028627144092348790&partner=&hide_thread=false Dejen de mandar fruta.... la ultima vez ke la vi en persona fue en un cumple hace 10 alos masomenos — El Dante (@dantespinetta) March 3, 2026 Publicación en X de @dantespinetta.

Griselda Siciliani esquiva la polémica

Griselda, por su parte, eligió el silencio. No habló, no publicó nada, no reaccionó. Se limitó a seguir con su vida y sus grabaciones, como quien sabe perfectamente que el ruido mediático tiene fecha de vencimiento.

Lo cierto es que mientras Castro intenta rearmarse tras una internación que lo expuso en su momento más vulnerable, el entorno de Siciliani sigue generando titulares. Puede que no haya nada con Spinetta (él mismo lo negó con lujo de detalles), pero algo queda flotando en el aire: Griselda está sola, está trabajando y, al parecer, no le falta compañía cuando quiere tenerla. El resto, por ahora, es especulación. Picante, sí. Pero especulación al fin.

---------------------------------

Más contenido en Urgente24

Así es por dentro la nueva casa de Pampita: "Un palacio francés de..."

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

El BCRA comenzó la purga: La nueva medida que preocupa a los deudores

Cuenta DNI hizo cambios en su beneficio más usado y conviene saberlo