Griselda Siciliani no necesita que nadie hable por ella, pero el mundo del espectáculo tampoco le pide permiso. Mientras la actriz se mantiene enfocada en las grabaciones de "Felicidades"—la nueva película basada en la obra de teatro homónima—, afuera se armó un lío que la tiene en el centro de la escena, aunque esta vez no por su trabajo.
¡A OTRA COSA MARIPOSA!
¿Griselda Siciliani pasó la página?: El hombre que vieron entrando a su edificio
Griselda Siciliani vuelve al foco mediático con versiones picantes de un posible nuevo amor. ¿Chau para siempre a Luciano Castro?
Repasemos: la relación con Luciano Castro arrancó oficialmente en mayo de 2024, aunque los que saben del tema recuerdan que entre ellos ya hubo algo hace casi veinte años atrás, allá por 2007. Lo que nadie esperaba era que esa segunda vuelta se descarrilara de la manera en que lo hizo: unos audios filtrados del actor intentando seducir a una joven danesa en Madrid terminaron con la relación y dejaron a Castro en una posición muy complicada. Tan complicada que el 12 de febrero se internó en una clínica de rehabilitación, de la que habría sido dado de alta el 2 de marzo.
Y en ese lapso, corto, sí, pero suficiente, el mundo no se detuvo.
"¡Volvé a España, Luciano!"
Fue la panelista "Pochi", en "Puro Show", (El Trece) quien prendió la mecha: según ella, Siciliani no tardó mucho en mirar para otro lado y lo hizo nada menos que hacia Dante Spinetta, uno de los músicos más respetados de Argentina. El argumento tenía su lógica: " Ella está grabando escenas de la película de 'Felicidades' y me cuentan que cuando termina, tipo seis de la tarde, ven a un hombre, llamado Dante Spinetta, entrar a su edificio. Fuentes cercanas me dicen que cada tanto lo ven", disparó la panelista.
Lo que vino después fue aún más picante. Matías Vázquez, sin filtro y con toda la ironía del mundo, le mandó un mensaje directo a Castro: "Lo peor es que Castro salió recientemente de su internación y lo primero que va a ver es esto. ¡Volvé a España, Luciano! Andá a conquistar a la guapa, hacé algo que te salve".
Pero acá viene el giro que nadie vio venir: Dante Spinetta decidió hablar. No se quedó callado, no ignoró los mensajes, no dejó que el rumor tomara vida propia. La periodista Karina Iavícoli fue quien tuvo el ida y vuelta con el músico y contó cómo fue: "En las últimas horas corrió el rumor de que Griselda estaba saliendo con Dante. Y es un amor Spinetta, porque siempre que le escribo me contesta".
Dante Spinetta salió a hablar y cortó de raíz las versiones
La respuesta de Dante fue tajante, sin medias tintas: "No, para nada, estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento".
Y como si eso no alcanzara, cuando la cuenta @RealTimeRating publicó la noticia en X, Spinetta apareció en los comentarios para ponerle punto final al asunto con sus propias palabras: "Dejen de mandar fruta.... la ultima vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años mas o menos". Y por si quedaba alguna duda, agregó: "Al margen aclaro que me parece una actriz muy grosa y la serie 'Envidiosa' esta muy buena y me la vi entera. Solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son".
Griselda Siciliani esquiva la polémica
Griselda, por su parte, eligió el silencio. No habló, no publicó nada, no reaccionó. Se limitó a seguir con su vida y sus grabaciones, como quien sabe perfectamente que el ruido mediático tiene fecha de vencimiento.
Lo cierto es que mientras Castro intenta rearmarse tras una internación que lo expuso en su momento más vulnerable, el entorno de Siciliani sigue generando titulares. Puede que no haya nada con Spinetta (él mismo lo negó con lujo de detalles), pero algo queda flotando en el aire: Griselda está sola, está trabajando y, al parecer, no le falta compañía cuando quiere tenerla. El resto, por ahora, es especulación. Picante, sí. Pero especulación al fin.
