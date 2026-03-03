Los ojos en Medio Oriente mientras la Argentina de Milei sigue en el centro del ring

La cómoda aprobación en las dos cámaras del Congreso de la ambiciosa Reforma Laboral, que el viernes pasado fue sancionada por el Senado, revela el cambio de actitud que adoptó el Gobierno de Javier Milei en estos últimos tres meses.

Sin embargo, no todas son luces en el horizonte libertario. La economía cruje cada vez más fuerte: el consumo no repunta, la inflación se mantiene estable, pero se resiste a bajar y la actividad no muestra señales de reanimación.

La Casa Rosada admite que su principal desafío será transitar esta transición compleja hacia una economía sana y estable sin que el ánimo social se retobe. En ese sentido, el fantasma del desempleo comenzó a tocarle la puerta con más vigor a La Libertad Avanza, pero la lógica de Milei es sin anestesia: si hay sectores que desaparecen, habrá otros que nacen y se consolidan.

Por su parte, la pelota sigue parada, pero el desenlace del conflicto que atraviesa al fútbol argentino podría empezar a definirse este martes. Al mediodía habrá reunión de Comité Ejecutivo en la sede de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sobre la mesa estará la decisión de sostener o levantar el paro total de actividades que mantiene suspendidas todas las competencias. La señal que llegó desde la Justicia en las últimas horas abrió una puerta que hasta hace poco parecía cerrada.

En el plano internacional, la crisis en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de máxima tensión luego de que dos drones iraníes impactaran contra la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, provocando un incendio limitado y daños materiales menores, sin reportes iniciales de víctimas. La guerra ya es total.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tv_Libertaria/status/2028641368629731578&partner=&hide_thread=false IRÁN ATACÓ ESTADOS UNIDOS



Tiró MISILES a la Embajada de EEUU ubicada en Arabia Saudita #IranIsraelWar pic.twitter.com/f1FQmijKHv — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) March 3, 2026

Bienvenidos al VIVO matutino donde te contamos lo que sucede en Argentina y el mundo:

----------------------

Live Blog Post La guerra se extiende y llega a la UE La confrontación armada en Oriente Medio sumó este martes un nuevo capítulo de máxima tensión. Israel lanzó bombardeos sobre Teherán y anunció una incursión terrestre en el sur de El Líbano, al tiempo que Irán respondió con ataques con drones que impactaron contra la embajada de Estados Unidos en Riad y otros objetivos en países del Golfo.

Live Blog Post $LIBRA: La investigación judicial sumó un nuevo capítulo Peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal recuperaron borradores de un "acuerdo confidencial" que el presidente Javier Milei habría firmado con el empresario estadounidense Hayden Davis, apenas quince días antes del lanzamiento del activo digital. El documento, según surge de la pesquisa, habría sido fechado el 30 de enero de 2025, es decir, dos semanas antes de que se pusiera en circulación la criptomoneda. Los archivos fueron hallados en uno de los teléfonos celulares del empresario Mauricio Novelli, señalado como uno de los protagonistas centrales del caso. VER +

Live Blog Post Redes de U24: ¿Tercera Guerra Mundial a la vista? Esta mañana, Irán lanzó un bombardeo masivo contra Israel, con misiles que analistas describen como más nuevos, de mayor carga explosiva y más difíciles de interceptar. Las sirenas sonaron en varias ciudades y el sistema de defensa volvió a activarse. ¿Por qué algunos hablan de la Tercera Guerra Mundial? Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/2028834336875663643&partner=&hide_thread=false La escalada entre Irán, Israel y Estados Unidos volvió a sacudir al mundo.Esta mañana, Irán lanzó un bombardeo masivo contra Israel, con misiles que analistas describen como más nuevos, de mayor carga explosiva y más difíciles de interceptar. Las sirenas sonaron en varias… pic.twitter.com/vxFHkp6IWz — Urgente24.com (@U24noticias) March 3, 2026 VER +

Live Blog Post "La Rosadita de la AFA": Todos los caminos conducen a 'Chiqui' Tapia Nuevos registros audiovisuales revelan detalles del presunto circuito de dinero que operaba en una oficina de Lavalle 1718, donde funcionaba el estudio jurídico de Juan Pablo Beacon, señalado como hombre de confianza del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino. El lugar, identificado como “Beacon & Asociados”, habría funcionado como una parada intermedia para cajas y bolsos con dinero en efectivo, en una operatoria que fue comparada con “La Rosadita”, en alusión a la financiera vinculada al empresario Lázaro Báez. En uno de los videos, fechado el 20 de mayo de 2022, se observa el conteo de US$115.600 con una máquina contadora y su posterior guardado en un sobre de papel madera. La escena se habría repetido en múltiples ocasiones. En otra grabación del 11 de mayo, también se registran fajos de billetes de 100 dólares, con dificultades en la máquina por tratarse de billetes nuevos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicolaspizzi/status/2028589796394717503&partner=&hide_thread=false MAS VIDEOS"LA ROSADITA DE LA AFA" pic.twitter.com/KRjGKGg4JC — Nicolás Pizzi (@nicolaspizzi) March 2, 2026 VER +

Live Blog Post Alarma mundial por conflicto en Medio Oriente: El impacto en Argentina En medio de la suba internacional del petróleo por el conflicto bélico en Medio Oriente que protagonizan Estados Unidos, Israel e Irán, el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que "no habrá cimbronazos" en el precio de las los combustibles en el país, dado que la compañía aplica un sistema de promedios móviles para amortiguar las variaciones del barril, según explicó. "No vemos el precio del petróleo en el día", explicó Marín en diálogo con Radio La Red, donde se refirió a "una fórmula matemática" que evita que picos o caídas de corta duración se trasladen de inmediato al consumidor. En este sentido, el CEO de YPF consideró que "es mejor mantener los precios constantes" y completó: "No hay que actuar con pánico en estos escenarios". VER +

Live Blog Post La pelota sigue parada: ¿Sin fútbol el fin de semana? Todo parece indicar, según lo comentado por el periodista, César Luis Merlos, que el fin de semana no habrá fútbol en Argentina ya que "el paro no se va a levantar". Tal detalló en su cuenta oficial de X, "A partir del mediodía, habrá una reunión de dirigentes de AFA en el predio de Ezeiza. Allí se decidirá en qué fecha entre semana se reprogramará la jornada 9". VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post Internacionales: Marco Rubio enfureció al ala más radicalizada del MAGA La guerra en Irán, que oficialmente comenzó este sábado con los bombardeos estadounidenses e israelíes, está fracturando la unidad del MAGA (Make America Great Again), dividiendo las posturas entre quienes critican el ingreso de Estados Unidos a un conflicto armado ajeno por seguir el lobby judío, que argumenta que los iraníes poseen armas de destrucción masiva — en analogía con Afganistán de 2003—, y quienes celebran que Donald Trump respalde al Estado hebreo en su lucha contra el patrocinio del terrorismo y contra el programa nuclear del país persa, que amenaza a Occidente. Los detractores de esta nueva ofensiva de Trump sobre Irán, liderados por figuras republicanas como Tucker Carlson, Nick Fuentes y Candace Owens (amiga del asesinado Charlie Kirk), repudian este nuevo frente de guerra con el país persa al señalar que los pone en riesgo de sufrir atentados y argumentan que Trump está traicionando la promesa de campaña de “poner a Estados Unidos primero” al salvarle el trasero a Israel en su contienda contra el yihadismo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Sin señales de reanimación Infogremiales: "(...) El empleo asalariado formal volvió a caer. En los últimos 12 meses se perdieron 105.174 trabajadores registrados en relación de dependencia, al pasar de 9.729.996 en noviembre de 2024 a 9.624.822 en igual mes de 2025, según datos de la Seguridad Social. El ajuste impactó tanto en el sector público como en el privado, en un contexto de cierre de empresas, cesantías y retiros voluntarios. La mayor caída se dio en el ámbito privado. En un año, el sector perdió 66.644 puestos, mientras que si se compara con noviembre de 2023, el recorte asciende a 152.242 asalariados privados menos. En total, desde noviembre de 2023 la reducción acumulada alcanza los 277.394 trabajadores registrados, una señal del deterioro sostenido del empleo formal. En el sector público también se profundizó el ajuste. Los empleados estatales disminuyeron en 125.152 personas, incluyendo regímenes provinciales y municipales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Además, entre noviembre de 2025 y enero de 2026 la dotación de la Administración Pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo en otras 2.965 personas, según el INDEC. Los datos no incluyen aún los despidos y cierres de las últimas semanas, lo que podría agravar el cuadro (...)". VER +

Live Blog Post Más y más aumentos El Ministerio del Interior oficializó este martes un nuevo cuadro tarifario para los trámites que se realizan ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). A través de la Resolución 19/2026, el Ejecutivo actualizó los costos de los documentos de identidad y pasaportes, argumentando la necesidad de sostener la eficiencia del servicio y cubrir la demanda de validación de datos digitales. Los nuevos valores entrarán en vigencia el próximo 6 de marzo de 2026 y afectarán tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros residentes en el país. El esquema actualiza montos que no se tocaban desde mediados del año pasado y establece una escala de precios que premia la paciencia: quienes necesiten el documento de forma urgente deberán pagar recargos que elevan el costo final de manera significativa. No obstante, el Gobierno aclaró que se mantienen las exenciones para personas sin recursos económicos, trámites por errores de emisión dentro de los 90 días y el primer DNI para recién nacidos (hasta los seis meses de vida). VER +

Live Blog Post Carlos Kikuchi alejado de LLA: Los detalles en 'Como en Casa' de U24 En el mismo lunes 02/03 estrenaron El Cronista Comercial su stream, con entrevista de Guillermo Laborda a Luis Caputo; y el podcast 'Como en Casa', de Urgente24, con entrevista de Edgar Mainhard a Carlos Kikuchi. Pura coincidencia, Caputo no puede explicar sus problemas en salarios, empleo, inflación, 'planchazo' del dólar y choque con la comunidad de negocios por su apertura indiscriminada; pero Kikuchi, 1 de los 3 hacedores de La Libertad Avanza, sí explica los sinsabores en el presente de Javier Milei. Luis Caputo fracasó como funcionario de Mauricio Macri y se tambalea en el de Milei, aún cuando el Presidente lo colme de honores que, en verdad, son felicitaciones a sí mismo porque es Milei el verdadero estratega de la economía. VER NOTA VER +

Live Blog Post Cruje la economía libertaria Argentina enfrentó en febrero una inflación mensual alta que sigue marcando el ritmo de precios en un contexto de incertidumbre económica, con miradas puestas en marzo. Según datos y proyecciones del sector privado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continúa en niveles elevados que reflejan una persistente presión inflacionaria. Los últimos datos oficiales disponibles muestran que la inflación de enero fue de 2,9%, acumulando 32,4% en los últimos 12 meses, un nivel ya alto que marcó una aceleración respecto de diciembre pasado. Esta cifra fue informada por el INDEC en medio de una polémica por cambios en la metodología de medición que llevó a la renuncia de Marco Lavagna como titular de la institución. VER NOTA VER +

Live Blog Post La Argentina de Milei en el centro del ring: Fuerte cruce entre Villarruel y Petri Fuerte cruce entre el ahora diputado Luis Petri y la vicepresidenta Victoria Villarruel tras la Asamblea Legislativa donde Milei aludió a ella como parte de una movida para quedarse con la presidencia. Petri repitió en TV la acusación y la vice le contestó con los salarios de los militares y el caso de IOSFA. En declaraciones al canal TN, el exministro de Defensa, repitió anoche la acusación de Javier Milei de que la vice intentó quedarse con su cargo: “Villarruel fue funcional a la oposición. Me imagino que lo debe haber pensado (ser presidenta) No actuó como lo demanda la Constitución y apostó al fracaso del Gobierno, no tengo dudas. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico”. La pelea siguió en X. VER NOTA VER +

Live Blog Post Escalada bélica: Mercados con señales de alerta En la segunda ronda de negocios después del inicio del nuevo conflicto bélico en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, los mercados operan nuevamente este martes con señales de alerta entre los inversores globales, con una agudización de las caídas en las acciones y de las subas en los referentes bursátiles de hidrocarburos. Las bolsas de Europa y Asia registran un nuevo declive, mientras que los precios del petróleo y el gas siguen en franco aumento ante la escalada en la guerra en este inicio del tercer mes del año. De esta forma, volvieron a abrir en rojo las pizarras en París (-2,15%), Fráncfort (-2,78%), Milán (-3,21%), Londres (-2,02%) y Madrid (-3,56%). VER +

Live Blog Post En medio de la tensión, lo que la FIFA no quiere ver Lucas Pagliero en Urgente24: "(...) El conflicto bélico en medio oriente entre Irán-EEUU (principalmente a pesar de que otros países están afectados) reciente ha puesto otra vez en jaque a la FIFA, afectando el calendario de partidos importantes como la Finalissima o limitando a la Selección de Irán a no participar del Mundial 2026. A pesar de eso FIFA insiste en no mezclar los conflictos políticos-bélicos con el fútbol, algo que data desde los orígenes de este deporte (...)". VER NOTA VER +

Live Blog Post La guerra es total: EE.UU. cerró sus embajadas en Arabia Saudita y Kuwait La Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue alcanzada por al menos dos drones durante la madrugada de este martes, según confirmó el Ministerio de Defensa saudí en un comunicado oficial. Sobre ese marco, la embajada de Estados Unidos en Kuwait anunció este martes que cerrará sus puertas "hasta nuevo aviso" debido a las "tensiones regionales en curso", en el cuarto día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Mediante un comunicado publicado en la red social X, la embajada estadounidense señaló que "debido a las tensiones regionales en curso, la embajada de Estados Unidos en Kuwait estará cerrada hasta nuevo aviso. Todas las citas consulares rutinarias y urgentes han sido canceladas". VER +

Live Blog Post A hacer números Finalmente, el Gobierno puso fin a la Tarifa Social para el gas natural licuado. El cambio fue reglamentado por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y ordenado a las distribuidoras, que de ahora en más deberán facturar contemplando el nuevo esquema. Con impacto en las próximas boletas, la modificación más profunda se refiere a la eliminación de la segmentación por categorías de usuarios, pasando de los tres niveles (N1, N2 y N3) a un único universo de beneficiarios de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esto ubicará a todos los usuarios elegibles para un subsidio en una misma categoría, eliminando el acceso a la ayuda a consumidores que excedan los criterios de asistencia. VER NOTA VER +

Live Blog Post Economía en rojo: Las transferencias no automáticas a provincias fueron las segundas peores desde 2005 En febrero de este año, las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias descendieron 35,7% reales con respecto al mismo mes del año pasado. Ascendieron a un total de $120.934 millones. Con estos datos, sería el segundo peor febrero desde 2005, solo superando a 2024. La mayor parte de las transferencias fueron para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Aportes del Tesoro Nacional (ATN). VER NOTA VER +

Live Blog Post Martes clave en AFA La AFA tendrá este martes una reunión determinante: el Comité Ejecutivo se juntará al mediodía para resolver si mantiene el paro que dejó en suspenso la fecha 9 del Torneo Apertura o si lo levanta para que la actividad se dispute el fin de semana. La chance de que el fútbol vuelva a rodar tomó fuerza tras una notificación judicial que modificó el tablero: la indagatoria que involucraba a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino habría sido postergada. Si el Comité Ejecutivo entiende que cambió el motivo central de la protesta, la AFA podría habilitar la disputa de la fecha 9 en todas las categorías, desde Primera hasta juveniles, tras días de incertidumbre para clubes, planteles y operativos. VER +

Live Blog Post El BCRA comenzó la purga Las estadísticas están ahí, y son contundentes: los argentinos están usando las tarjetas para, entre otras cosas, comprar comida y, después, no pueden pagar esas cuotas. Las billeteras virtuales y los bancos lo sienten hace meses. El ratio de préstamos incobrables creció con una velocidad que encendió todas las alarmas, y el BCRA —lejos de mirar para otro lado— acaba de responder con una herramienta concreta. La misma, se llama Cobro con Transferencia, o CCT, y es básicamente la respuesta institucional a un reclamo que el sector financiero venía arrastrando desde hacía tiempo. La pregunta era sencilla pero incómoda: ¿cómo garantizás el cobro de una cuota cuando el deudor no aparece? La respuesta, ahora, tiene nombre propio. VER NOTA VER +

Más contenidos en Urgente24

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor

Inflación: Estas son las estimaciones del IPC de febrero

Yanina Latorre quiso hacerse la diva y terminó humillada: "Quién le va a decir que está..."