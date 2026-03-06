Priorizar el 'tachin tachin' para los Milei complica a Javier Lanari

Embed Pero @javierlanari, la actividad de la pesca SIEMPRE registra un aumento de la actividad en enero, no es resultado de una política de @JMilei. Mirá este gráfico, que está en el mismo informe que citás. Fijate que, con Milei, los picos máximos están cayendo https://t.co/ExT2HcksI9 pic.twitter.com/abUdSLj2U5 — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) March 6, 2026

Noticias de la pesca

En Puerto Madryn, Chubut, más de 800 referentes sectoriales participan del Foro PescAR. Un par de precisiones:

##Durante el panel 'Tejiendo redes: debates sobre el futuro de la pesca y sus desafíos', el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, Agustín de la Fuente, planteó la necesidad del vínculo con el ámbito científico, especialmente en relación con las investigaciones que realiza el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP): las decisiones productivas de las empresas dependen en gran medida de la información que surge de las campañas científicas sobre los recursos del mar. “No podemos funcionar si no sabemos los planes del INIDEP con las campañas de investigación”, señaló.

##El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó la "oportunidad histórica" de discutir cómo el ahorro fiscal generado por nuevas políticas puede transformarse en reinversión directa para el sector. Él habló de asignar esos recursos a la renovación de la flota pesquera y la mejora de la infraestructura portuaria. Para esto pidió una mesa de Nación, Provincia, empresas y sindicatos. También: “Un empresario me preguntaba cuáles son las políticas necesarias para volver a lo que en algún momento fue el auge de la pesca, cuando se hablaba de la merluza y del agregado de valor en tierra. Y esa pregunta también me la hago yo: si el recurso está en el mar, qué nos está faltando para generar más trabajo durante todo el año”.

Bueno... esto no depende solamente de inversiones.

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) denunciaron, en un comunicado conjunto, lo que consideran una vulneración grave a la “soberanía productiva del país” por el inicio de las tareas de prospección de hidrocarburos en el mar territorial en el bloque adquirido por la empresa Chevron, donde el buque especializado BGP Prospector, ya se encuentra posicionado en la plataforma marítima a la espera de iniciar las maniobras de observación sísmica, las cuales tienen como fecha de finalización prevista el cierre del mes de abril.

