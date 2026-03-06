La operación no se cayó, pero cambió de ritmo. Orlando City está dispuesto a esperar a Antoine Griezmann hasta junio si el Atlético de Madrid decide cerrar la puerta a una salida inmediata. El plan ahora es otro: negociar su llegada como jugador libre en verano.
CAMBIO DE INTENSIDAD
La pelota la tiene Antoine Griezmann: Orlando City espera al pase como jugador libre en verano
La novela de Antoine Griezmann suma un capítulo: Orlando City baja la presión y ahora el Atlético de Madrid y el francés deben definir su futuro.
Según reveló el periodista Fabrizio Romano, el club de la MLS ya inició conversaciones con el Atlético para explorar ese escenario. La decisión final, sin embargo, sigue dependiendo de dos actores: el propio Griezmann y el club rojiblanco. Con la final de la Copa del Rey como posible cierre de película para el francés, se esperan horas decisivas en la resolución de este fichaje.
El cambio de estrategia modifica por completo el panorama. Si antes la salida parecía inminente, con versiones que hablaban incluso de presión contractual por parte del club estadounidense, ahora el galo podría terminar la temporada en el conjunto colchonero y elegir el momento exacto de su despedida.
La presión de Orlando City y la fecha límite de la MLS
El cambio de ritmo no significa que la presión no haya existido. Tal como ya había informado Urgente24, Orlando City buscaba cerrar la llegada de Antoine Griezmann antes del cierre de la primera ventana fuerte del calendario de la MLS.
La razón era principalmente económica. En la liga estadounidense, la fecha de incorporación determina si un futbolista puede ser registrado inmediatamente como Designated Player (jugador franquicia), la categoría que permite superar ampliamente el límite salarial del resto del plantel.
Si el delantero francés llegaba antes del cierre de esa ventana, podría cobrar desde el primer año con ese estatus especial. De lo contrario, debería esperar hasta la siguiente temporada para acceder a ese beneficio, algo que ya ocurrió en el pasado con fichajes de alto perfil como Zlatan Ibrahimovi o Rodrigo De Paul.
Ese escenario empujó al club del sur de Florida a acelerar las conversaciones en las últimas semanas. Sin embargo, ante la negativa del Atlético de Madrid a desprenderse de una pieza clave en plena recta final de la temporada, la franquicia estadounidense decidió modificar su estrategia y pasar a un plan más paciente.
Un adiós a medida de Antoine Griezmann… y más margen para el Atlético
El nuevo escenario cambia también la perspectiva para el Atlético de Madrid. Si Orlando City decide esperar hasta el verano para cerrar la operación, el club rojiblanco ganará algo que hoy vale tanto como el dinero de un traspaso: tiempo.
Tiempo para que Antoine Griezmann elija cómo quiere cerrar su ciclo en el Metropolitano, posiblemente con la final de la Copa del Rey (a disputarse el 18 de abril en La Cartuja de Sevilla) como telón de fondo. El francés, máximo goleador histórico del club y una de las figuras centrales de la última década rojiblanca, podría despedirse en un contexto competitivo y no en medio de la temporada.
Para la dirigencia colchonera, además, el cambio de ritmo en la operación abre una ventana para planificar el próximo mercado con mayor margen. Entre los nombres que ya aparecen en el radar figura Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo que el club sigue de cerca como posible refuerzo ofensivo para la próxima campaña.
