La pelota la tiene Antoine Griezmann: Orlando City espera al pase como jugador libre en verano

Si el delantero francés llegaba antes del cierre de esa ventana, podría cobrar desde el primer año con ese estatus especial. De lo contrario, debería esperar hasta la siguiente temporada para acceder a ese beneficio, algo que ya ocurrió en el pasado con fichajes de alto perfil como Zlatan Ibrahimovi o Rodrigo De Paul.

Ese escenario empujó al club del sur de Florida a acelerar las conversaciones en las últimas semanas. Sin embargo, ante la negativa del Atlético de Madrid a desprenderse de una pieza clave en plena recta final de la temporada, la franquicia estadounidense decidió modificar su estrategia y pasar a un plan más paciente.

Un adiós a medida de Antoine Griezmann… y más margen para el Atlético

El nuevo escenario cambia también la perspectiva para el Atlético de Madrid. Si Orlando City decide esperar hasta el verano para cerrar la operación, el club rojiblanco ganará algo que hoy vale tanto como el dinero de un traspaso: tiempo.

Tiempo para que Antoine Griezmann elija cómo quiere cerrar su ciclo en el Metropolitano, posiblemente con la final de la Copa del Rey (a disputarse el 18 de abril en La Cartuja de Sevilla) como telón de fondo. El francés, máximo goleador histórico del club y una de las figuras centrales de la última década rojiblanca, podría despedirse en un contexto competitivo y no en medio de la temporada.

Para la dirigencia colchonera, además, el cambio de ritmo en la operación abre una ventana para planificar el próximo mercado con mayor margen. Entre los nombres que ya aparecen en el radar figura Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo que el club sigue de cerca como posible refuerzo ofensivo para la próxima campaña.

