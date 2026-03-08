Se dispararon los seguros contra "violencia política" en países del Golfo

Proyectos de infraestructura, energía, tecnología y turismo están solicitando coberturas millonarias para protegerse frente a un escenario de mayor riesgo geopolítico, según informó Financial Times.
En los últimos días, aseguradoras y corredores recibieron cientos de consultas de compañías que buscan blindar sus inversiones frente a posibles ataques, disturbios o daños colaterales derivados del conflicto regional. Los pedidos incluyen protección contra guerra, terrorismo, huelgas, protestas y hasta el impacto de restos de misiles interceptados en el aire.
Los inversores están preocupados por la escalada del conflicto en el Golfo
La tendencia refleja la creciente preocupación entre los inversores que operan en economías como Arabia Saudita, Omán, Bahréin y Qatar. En estos países se concentran grandes proyectos de infraestructura y energía financiados por capital internacional, que ahora buscan reducir su exposición a eventuales pérdidas ante la ampliación del conflicto regional.
Según explicó Fergus Critchley, director global de terrorismo y violencia política de la corredora WTW, a Financial Times, el escenario actual podría derivar en pérdidas “significativamente mayores y más catastróficas” que cualquier evento registrado en la última década dentro del mercado asegurador especializado.
El conflicto se intensificó luego de una serie de respuestas con drones y misiles lanzados por Irán y grupos aliados contra objetivos vinculados a Israel y otros países de la región, en represalia al ataque inicial desarrollado por Estados Unidos e Israel, en pleno mes sagrado de Ramadán.
Este clima de tensión elevó las alarmas entre los propietarios de activos estratégicos en el Golfo.
Quienes buscan cobertura, deberán pagar caro
Los pedidos de cobertura provienen en gran parte de compañías occidentales con operaciones en la región, consideradas potencialmente más expuestas a ataques directos. Así lo señaló Raj Rana, responsable de guerra y terrorismo en la corredora Bowring Marsh, al mismo medio, quien aseguró que su firma recibió más de 50 consultas desde el fin de semana pasado.
Entre los proyectos que buscan cobertura se encuentran desarrollos de energía solar en Arabia Saudita, hoteles en Bahréin y Qatar, así como infraestructuras críticas como oleoductos, puertos y centros de datos. Estos últimos también aparecen entre los activos considerados más sensibles en un eventual escenario de escalada militar.
En los últimos días drones atacaron centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, según reportes del sector. Expertos sostienen que las instalaciones tecnológicas habrían sido objetivo de ataques vinculados a Irán. Por su parte, Microsoft afirmó que no registró interrupciones en sus operaciones regionales.
El precio de los seguros
El aumento del riesgo geopolítico también está impactando en los precios del seguro. Corredores del sector señalan que el costo de las pólizas contra violencia política se multiplicó en cuestión de días. Antes de la escalada bélica, asegurar un proyecto energético en el Golfo podía costar menos del 1% del valor del activo.
Sin embargo, hacia mediados de semana las primas se habían quintuplicado. Una cobertura de US$10 millones contra violencia política puede costar ahora cerca de US$500.000, frente a menos de US$100.000 que se pagaba antes del recrudecimiento del conflicto.
La guerra no solo impacta en la seguridad regional, sino que también está reconfigurando el negocio global de los seguros y el costo de proteger inversiones estratégicas en una de las zonas energéticas más importantes del mundo.
