Se dispararon los seguros contra "violencia política" en países del Golfo

El conflicto se intensificó luego de una serie de respuestas con drones y misiles lanzados por Irán y grupos aliados contra objetivos vinculados a Israel y otros países de la región, en represalia al ataque inicial desarrollado por Estados Unidos e Israel, en pleno mes sagrado de Ramadán.

Este clima de tensión elevó las alarmas entre los propietarios de activos estratégicos en el Golfo.

Quienes buscan cobertura, deberán pagar caro

Los pedidos de cobertura provienen en gran parte de compañías occidentales con operaciones en la región, consideradas potencialmente más expuestas a ataques directos. Así lo señaló Raj Rana, responsable de guerra y terrorismo en la corredora Bowring Marsh, al mismo medio, quien aseguró que su firma recibió más de 50 consultas desde el fin de semana pasado.

Entre los proyectos que buscan cobertura se encuentran desarrollos de energía solar en Arabia Saudita, hoteles en Bahréin y Qatar, así como infraestructuras críticas como oleoductos, puertos y centros de datos. Estos últimos también aparecen entre los activos considerados más sensibles en un eventual escenario de escalada militar.

En los últimos días drones atacaron centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, según reportes del sector. Expertos sostienen que las instalaciones tecnológicas habrían sido objetivo de ataques vinculados a Irán. Por su parte, Microsoft afirmó que no registró interrupciones en sus operaciones regionales.

El precio de los seguros

El aumento del riesgo geopolítico también está impactando en los precios del seguro. Corredores del sector señalan que el costo de las pólizas contra violencia política se multiplicó en cuestión de días. Antes de la escalada bélica, asegurar un proyecto energético en el Golfo podía costar menos del 1% del valor del activo.

Sin embargo, hacia mediados de semana las primas se habían quintuplicado. Una cobertura de US$10 millones contra violencia política puede costar ahora cerca de US$500.000, frente a menos de US$100.000 que se pagaba antes del recrudecimiento del conflicto.

La guerra no solo impacta en la seguridad regional, sino que también está reconfigurando el negocio global de los seguros y el costo de proteger inversiones estratégicas en una de las zonas energéticas más importantes del mundo.

