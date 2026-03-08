Reforma laboral: los cambios impositivos que impactan en la compraventa y el alquiler de propiedades

Puntos clave de la medida:

Vigencia: La exención tiene efecto retroactivo al 1° de enero de 2026 para personas humanas.

Personas Jurídicas: También alcanzadas para ejercicios fiscales que inicien a partir de esa fecha.

Sin límite de unidades: A diferencia de regímenes anteriores, esta exención se aplica independientemente de la cantidad de propiedades que tenga el dueño, siempre que el destino sea vivienda.

Si vendés tu casa o un departamento que tenías como inversión esporádica, ya no pagarás el 15% de Ganancias sobre la diferencia de precio.

Impacto en el mercado

En el sector inmobiliario estiman que este alivio fiscal, sumado al impulso de los créditos hipotecarios, podría dinamizar significativamente las operaciones. Con precios que muestran estabilidad, la eliminación de estos costos transaccionales mejora la rentabilidad de los alquileres y facilita la rotación de activos.

Según las fuentes aportadas por ámbito.com el impacto es de índole político. La pérdida del poder adquisitivo y de puestos de trabajo representan a la fecha el desafío relevante, puesto que ambas condiciones son emergentes naturales del plan de gobierno.

