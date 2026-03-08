La promulgación de la reforma laboral a través de su artículo 192 incorpora cambios tributarios que afectan directamente al mercado inmobiliario: venta y alquiler. Estas medidas buscan reducir la carga impositiva en las operaciones y forman parte de la estrategia oficial para eliminar tributos de baja eficiencia recaudatoria. A continuación, el detalle de cómo impactan estas exenciones en Ganancias.
SI ALQUILÁS O VENDÉS
Reforma laboral: los cambios impositivos que impactan en la compraventa y el alquiler de propiedades
Mercado inmobiliario afectado por la reforma laboral. Exención de Ganancias para venta de inmuebles y alquileres de vivienda desde 2026
Compraventa de propiedades: ¿quiénes dejan de pagar?
Hasta la entrada en vigencia de esta ley, el esquema impositivo para la venta de inmuebles dependía de la fecha de adquisición del bien. Para las propiedades compradas a partir de 2018, regía el impuesto cedular, que gravaba con una alícuota del 15% la ganancia obtenida en la venta.
El nuevo escenario posreforma
Exención para personas humanas: El impuesto cedular queda eliminado para las personas que realicen operaciones de compraventa de manera ocasional.
La situación no cambia para los desarrolladores, brokers o personas que se dedican regularmente a la actividad inmobiliaria. Ellos seguirán tributando bajo el régimen general de Ganancias (alícuotas del 5% al 35%). Lo mismo aplica para las personas jurídicas (sociedades).
Alquiler de vivienda: exención total y retroactiva
El cambio más significativo para los rentistas se vincula con los ingresos generados por el arrendamiento de inmuebles destinados a casa-habitación.
Puntos clave de la medida:
- Vigencia: La exención tiene efecto retroactivo al 1° de enero de 2026 para personas humanas.
- Personas Jurídicas: También alcanzadas para ejercicios fiscales que inicien a partir de esa fecha.
- Sin límite de unidades: A diferencia de regímenes anteriores, esta exención se aplica independientemente de la cantidad de propiedades que tenga el dueño, siempre que el destino sea vivienda.
Si vendés tu casa o un departamento que tenías como inversión esporádica, ya no pagarás el 15% de Ganancias sobre la diferencia de precio.
Impacto en el mercado
En el sector inmobiliario estiman que este alivio fiscal, sumado al impulso de los créditos hipotecarios, podría dinamizar significativamente las operaciones. Con precios que muestran estabilidad, la eliminación de estos costos transaccionales mejora la rentabilidad de los alquileres y facilita la rotación de activos.
Según las fuentes aportadas por ámbito.com el impacto es de índole político. La pérdida del poder adquisitivo y de puestos de trabajo representan a la fecha el desafío relevante, puesto que ambas condiciones son emergentes naturales del plan de gobierno.
