Mientras el presidente Javier Milei se ocupa de su décimo quinto viaje a Estados Unidos en apenas 2 años para buscar inversores, varios emblemas de las selecciones deportivas más populares de Argentina decidieron arriesgar US$ 280 millones ganados en Florida.
TELÉFONO, JAVIER, SON ARGENTINOS!!!
Campeón olímpico de básquet, campeón de Copa Davis y mundialista de fútbol invierten en... Miami
Ginobili, Mónaco y Verón ganaron muchos millones de dólares en sus carreras pero llevan su dinero muy lejos de una Argentina cuyos colores supieron defender.
Lejos quedaron las fotos del Jefe de Estado argentino con Elon Musk en Austin, Texas, cuando se creía que el magnate iba a construir una gigafactoría en Zárate, para aprovechar el polo automotriz local en beneficio de Tesla.
Ginobili, Verón y Mónaco: mosqueteros bonaerenses
Juan Mónaco (Tandil) llegó a ser top ten mundial de tenis a mediados de 2012 e integró el mítico equipo que en 2016 ganó la única Copa Davis que tiene Argentina.
Su potente drive y su sólido revés a 2 manos le permitieron ser un jugador sumamente competitivo en tierra batida.
Es fanático de Estudiantes de la Plata y San Antonio Spurs, de allí su admiración por la Brujita y Manu.
Por su parte, Emanuel Ginobili (Bahía Blanca) fue el mayor exponente del básquet de nuestro país en toda la historia.
Ganó con la selección nacional el oro olímpico en Atenas 2024 luego de vencer al dream team de Estados Unidos.
Finalmente, Juan Sebastián Verón (La Plata) fue emblema de la selección argentina en el mundial de Francia 1998.
Llegó a jugar la Copa del Mundo de Sudáfrica, con 35 años de edad siendo el socio de Lionel Messi dentro de la cancha.
Lejos de grandes estadios, cerca de grandes negocios
El trío empresarial inició oficialmente las obras del Sports Performance Hub, un campus de alto rendimiento de 37 hectáreas ubicado en Miami.
La inversión equivale a un RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversores): US$ 280 millones.
La movida de los ex deportistas albicelestes integrará educación y salud.
Existirán academias de entrenamiento, espacios residenciales para familias, un hotel temático de 5 estrellas, viviendas para estudiantes y el estadio principal.
Existirá un estadio de 10.000 asientos, infraestructura educativa gracias a un colegio con capacidad para casi 600 estudiantes-atletas, y un centro de salud-bienestar para la medicina deportiva, cirugía y rehabilitación.