Campeón olímpico de básquet, campeón de Copa Davis y mundialista de fútbol invierten en... Miami

Se calcula que ganó más de US$ 8 millones en premios además de las publicidades y shows que protagonizó. Ganó 9 títulos individuales de ATP.

Es fanático de Estudiantes de la Plata y San Antonio Spurs, de allí su admiración por la Brujita y Manu.

Juan “Pico” Mónaco se retiró del tenis tras 15 años de carrera Juan Mónaco ayudó a Argentina a ganar su única Copa Davis

Por su parte, Emanuel Ginobili (Bahía Blanca) fue el mayor exponente del básquet de nuestro país en toda la historia.

Ganó con la selección nacional el oro olímpico en Atenas 2024 luego de vencer al dream team de Estados Unidos.

Sumó Manu Ginóbili aproximadamente US$ 130 millones en salarios únicamente durante sus 16 temporadas en la NBA con los San Antonio Spurs (2002-2018). Si le sumamos sus ganancias en Europa (Italia) y sus contratos publicitarios seguramente haya superado los US$ 200 millones en ingresos.

1702843272502.jpg Emanuel Ginóbili realizó varias colectas a través de su fundación para arreglar Bahía Blanca tras un devastador temporal.

Finalmente, Juan Sebastián Verón (La Plata) fue emblema de la selección argentina en el mundial de Francia 1998.

Llegó a jugar la Copa del Mundo de Sudáfrica, con 35 años de edad siendo el socio de Lionel Messi dentro de la cancha.

En su destacada carrera acumuló muchos títulos y decenas de millones de euros. Se dio el lujo de rechazar una oferta por US$ 11.2 millones del Manchester City en 2008 porque quería regresar a Estudiantes de La Plata, donde fue figura y conquistó la Copa Libertadores 2009. Ese año, estuvo a pocos minutos de salir campeón del mundo como su padre, la Bruja Verón.

Lejos de grandes estadios, cerca de grandes negocios

El trío empresarial inició oficialmente las obras del Sports Performance Hub, un campus de alto rendimiento de 37 hectáreas ubicado en Miami.

La inversión equivale a un RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversores): US$ 280 millones.

El proyecto busca posicionar al Sur de Florida como la capital global para la excelencia atlética y la innovación académica, operando bajo un modelo de costo cero para los contribuyentes. En la movida también están otras figuras argentinas como Pepe Sáchez, ex NBA; el ex tenista Mariano Zabaleta (número 20 del mundo en año 2000) y el veterano de fútbol americano Martin Gramática (ganador del super bowl con los Bucaneros de Tampa en 2003).

La movida de los ex deportistas albicelestes integrará educación y salud.

Existirán academias de entrenamiento, espacios residenciales para familias, un hotel temático de 5 estrellas, viviendas para estudiantes y el estadio principal.

Existirá un estadio de 10.000 asientos, infraestructura educativa gracias a un colegio con capacidad para casi 600 estudiantes-atletas, y un centro de salud-bienestar para la medicina deportiva, cirugía y rehabilitación.

image Javier Milei y Juan Sebastián Verón

La gran pregunta es… Si Verón es tan cercano al presidente argentino (y piensan políticamente de manera muy similar): ¿Por qué no hacen una movida similar en su propio país, donde sus nombres y leyendas tienen un peso mucho más fuerte del que podrían alcanzar en Miami?