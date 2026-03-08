Aunque el poder armado de Benjamin Netanyahu y Donald Trump ya degradaron la capacidad bélica de Irán en un 80%, el colapso del régimen sigue siendo incierto. La falta de un levantamiento civil interno y el rechazo de potencias como China plantean un escenario donde la victoria militar no garantiza una transición política.
SIN ROMANTICISMO: LOS LÍMITES DEL PODER
Trump y Netanyahu frente a la resiliencia popular iraní y la resistencia diplomática
El éxito táctico de Netanyahu y Trump frente a la resistencia internacional: "un puño fuerte no significa una razón fuerte"
Irán, el vacío de la insurgencia civil
Tras ocho días de conflicto, los altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el gobierno de Donald Trump coinciden en que la degradación operativa de Irán ha superado las expectativas. Sin embargo, el análisis profesional de la inteligencia israelí sugiere que desmantelar la estructura estatal llevará de cuatro a seis semanas más.
Pese a que el sistema "ya no funciona de forma ordenada", no se ha alcanzado el punto de inflexión social; la población no ha tomado las calles ni se han producido deserciones masivas en la Guardia Revolucionaria.
Fuentes consultadas por The Washington Post citan un informe clasificado del Consejo Nacional de Inteligencia de USA que advierte que incluso una ofensiva a gran escala podría no derrocar el poder clerical.
Mientras los ejércitos utilizan parámetros codificados por colores para medir la estabilidad, la realidad en el terreno muestra que el público iraní desconfía de las minorías, como las milicias kurdas sugeridas por Washington, para inmiscuirse en asuntos internos.
Delirios de La Casa Blanca
Fractura diplomática y la vigencia del derecho internacional
La complejidad internacional se agrava con el posicionamiento de actores clave. Desde Pekín, el ministro Wang Yi, citado por la agencia Xinhua, advirtió que cualquier intento de "revolución de colores" carece de apoyo popular y exigió el respeto a la soberanía iraní. China ha sido enfática: "un puño fuerte no significa una razón fuerte".
En Europa, la legitimidad de la intervención es cuestionada formalmente. El ministro de Defensa suizo, Martin Pfister, afirmó en SonntagsZeitung que los ataques de Israel y USA violan la prohibición de la violencia de la ONU. A este malestar se sumó el vicecanciller alemán Lars Klingbeil (RND), quien rechazó cualquier participación germana, y el gobierno de España, que tildó los bombardeos de ilegales.
Esta falta de consenso global, sumada a la actividad de Hezbolá en el Líbano y la inminente entrada de los hutíes según fuentes militares, configura un tablero donde el éxito militar corre el riesgo de quedar aislado políticamente.
