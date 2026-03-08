Trump y Netanyahu frente a la resiliencia popular iraní y la resistencia diplomática

Delirios de La Casa Blanca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2029741548791853331?s=20&partner=&hide_thread=false JUSTICE THE AMERICAN WAY. pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Fractura diplomática y la vigencia del derecho internacional

La complejidad internacional se agrava con el posicionamiento de actores clave. Desde Pekín, el ministro Wang Yi, citado por la agencia Xinhua, advirtió que cualquier intento de "revolución de colores" carece de apoyo popular y exigió el respeto a la soberanía iraní. China ha sido enfática: "un puño fuerte no significa una razón fuerte".

En Europa, la legitimidad de la intervención es cuestionada formalmente. El ministro de Defensa suizo, Martin Pfister, afirmó en SonntagsZeitung que los ataques de Israel y USA violan la prohibición de la violencia de la ONU. A este malestar se sumó el vicecanciller alemán Lars Klingbeil (RND), quien rechazó cualquier participación germana, y el gobierno de España, que tildó los bombardeos de ilegales.

Esta falta de consenso global, sumada a la actividad de Hezbolá en el Líbano y la inminente entrada de los hutíes según fuentes militares, configura un tablero donde el éxito militar corre el riesgo de quedar aislado políticamente.

Más contenido de Urgente24

Victoria Villarruel puso, entre la espada y la pared, al gobernador Alfredo Cornejo

Carlos Maslatón contra Caputo: "Si el Gobierno pide plata para los bancos, es para afanarla"

Christian Buteler: "De poco sirve traer productos más baratos si te quedaste sin trabajo"

La verdadera (y loca) historia del regreso del gendarme Nahuel Gallo a Argentina