Donald Trump lanzó una "Coalición de Naciones" (el rol de las U.S. Army)

La proclamación firmada por el mandatario estadounidense en la cumbre de Miami, detalla que es

Un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para emplear poder duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización Un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para emplear poder duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización

En la coalición destaca la ausencia de México, Colombia y Venezuela, países que llevan décadas luchando contra el narcotráfico.

"Las expectativas son altísimas"

Después de firmar el documento que pone en marcha la Coalición Anticarteles de las Américas, Donald Trump entregó una lapicera a cada uno de los doce presidentes de América Latina que participaron del encuentro.

Minutos antes, los presidentes latinoamericanos se rieron cuando Trump pidió que una de las marchas militares más conocidas de Estados Unidos, The Washington Post, siguiera sonando luego de detenerse de manera abrupta mientras subían al escenario.

Embed - The Washington Post March (arr. Bastien)

Esa solo fue una de las varias ocasiones en que los presidentes mostraron el buen clima del evento ante los periodistas. También se escuchó la carcajada del presidente de Argentina, Javier Milei, cuando Trump, al saludar a su par panameño, Raúl Mulino, dijo que "amaba" el canal de Panamá.

Los presidentes Milei y Nayib Bukele de El Salvador, así como el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, fueron algunos de los invitados al Trump National Doral a los que el presidente de EE.UU. les dedicó algunos segundos en su discurso.

"Es un hombre con el que nos hemos vuelto muy cercanos. La primera vez que lo vi era un hombre joven y apuesto, ahora eres mayor y apuesto", le dijo Trump a Bukele.

A pesar que la Coalición Anticarteles de las Américas parece estar enfocada más en las preocupaciones de Trump que en los intereses de sus aliados en la región, los invitados se mostraron optimistas sobre el acuerdo.

"Las expectativas son altísimas", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, unos minutos antes de que Trump empezara a distribuir las lapiceras que llevan su firma en letras doradas.

Qué dice el acuerdo

En el documento, difundido por la Casa Blanca, Trump asegura que los Estados Unidos abordarán "estos graves peligros utilizando todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles, junto con nuestras naciones aliadas".

"Estados Unidos, bajo mi liderazgo, ha demostrado un compromiso sostenido para lograr el desmantelamiento de los carteles y de los terroristas extranjeros que operan en el hemisferio occidental", se lee en el documento.

Luego agregó

Estas entidades internacionales controlan territorios y comercio, extorsionan a los sistemas políticos y judiciales, empuñan armas y despliegan capacidades militares, y utilizan asesinatos y terrorismo para alcanzar sus fines. Estas entidades internacionales controlan territorios y comercio, extorsionan a los sistemas políticos y judiciales, empuñan armas y despliegan capacidades militares, y utilizan asesinatos y terrorismo para alcanzar sus fines.

En su proclamación, el mandatario estableció que los "carteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser demolidos en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable".

Y que Estados Unidos y sus aliados deben "coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control territorial y del acceso a financiamiento o recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia".

Entrenamiento

Por otro lado, USA anunció que entrenará y movilizará a las fuerzas militares de las naciones asociadas para lograr la fuerza de combate más eficaz.

"Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas provenientes de fuera del hemisferio occidental", finaliza la proclama.

Otros temas en segundo plano

Pero el combate al narcotráfico no es el único objetivo de la coalición militar.

Trump confirmó lo dicho previamente por otros funcionarios de su administración respecto a que la coalición también se enfocará en combatir "la inmigración ilegal y masiva".

Con información de Ayelén Oliva (BBC News)