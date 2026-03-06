urgente24
Lionel Messi en la Casa blanca por trabajo mientras en Argentina ya rige la reforma laboral

FOTO: AFP.
Lionel Messi visitó la Casa Blanca y enloqueció a la "grieta", con libertarios adueñándose del "10" y opositores criticándo. El encuentro fue protocolar.

6 de marzo de 2026 - 13:49

EN VIVO

VIERNES 6 DE MARZO DE 2026. En un mundo con suficientes divisiones, ahora le tocó a Lionel Messi quedar en el centro de la tensión. El argentino visitó ayer la Casa Blanca, estrechó manos con Donald Trump y activó el eterno debate sobre su posición política a pesar de su postura intransigente a lo largo de la historia.

Al igual que en el 2014 visitó la Casa Rosada bajo el comando de Cristina Kirchner, Messi acudió a la Oficina Ovál por órden de su empleador, el Inter Miami F.C. en el marco de un encuentro protocolar. En vísperas al Mundial 2026, los campeónes más recientes de la MLS fueron citados por el Gobierno federal para una distinción al igual que sucede con las distintas disciplinas de deporte profesional que dominan la agenda estadounidense.

Sin embargo, la lectura política fue más allá de los hechos. En Argentina, el sector del oficialismo eferveció señalando una decantación política con pocos argumentos, mientras que la oposición lanzó críticas propias de la época pre Qatar 2022, donde el ex capitán del Barcelona era duramente señalado.

Mientras tanto, Trump confirmó la continuidad de la avanzada militar sobre Irán y el conflicto bélico que mantiene en vilo al mundo. El jefe de la Casa Blanca descartó posibles negociaciones y avisó que irá hasta las últimas consecuencias con tal de destruir por completo al régimen Ayatolá.

De regreso en Argentina, el Gobierno nacional avanzó con la reestructuración del Ministerio de Justicia. Con la imposición del organigrama diseñado por Karina Milei, la Casa Rosada se orientó a una nueva etapa de la relación con el Poder Judicial.

Todo esto y más en Urgente24:

Bonos en rojo

El mercado argentino transita una rueda adversa este viernes 6 de marzo y la presión vuelve a concentrarse en la deuda soberana en dólares. Con la jornada todavía en marcha, los principales bonos operan en baja tanto en su especie dolarizada como en pesos, mientras el riesgo país trepa a 573 puntos y marca un salto diario de 4,9%, una señal que el mercado sigue de cerca porque resume de manera muy nítida el deterioro en la percepción sobre la Argentina y los emergentes.

Complicada Lorena Villaverde

La diputada nacional por Río Negro Lorena Villaverde, integrante de La Libertad Avanza, enfrenta un nuevo revés judicial. El Juzgado Civil N°9 de San Antonio Oeste ordenó embargar sus bienes y cuentas por más de $31 millones en el marco de un conflicto vinculado a la venta de terrenos en un desarrollo inmobiliario cercano a Las Grutas.

La medida cautelar fue solicitada por compradores de lotes en el emprendimiento Tajamar, quienes denunciaron incumplimientos en las condiciones pactadas al momento de la operación.

La línea de pobreza, cada vez más cerca

La crisis económica golpea de lleno los bolsillos de los argentinos. En la ciudad, una familia tipo, necesita más de $3,5 millones por mes para cubrir la canasta básica y no caer por debajo de la línea de pobreza.

Sobre ese marco, ingresó al Concejo de Rosario un proyecto de ordenanza para asistir a quienes atraviesen situaciones de sobreendeudamiento derivado de deudas de consumo.

Siguen los enfrentamientos en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un contexto signado por los ataques estadounidenses e israelíes en Irán en el marco de la supuesta lucha contra el terrorismo, exigió este viernes "la rendición incondicional" del régimen de Teherán, el cual, simultáneamente a los ataques que recibe de Washington y Tel Aviv, lanza misiles contra el Estado hebreo y ataca infraestructura energética de sus rivales sunitas.

Cornejo y un fail en favor de la oposición

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, está siendo objeto este viernes (06/03) de chicanas, críticas y memes en X, por su insólito festejo sobre el empleo privado de la provincia, aún cuando el dato es negativo... "Mendoza aparece en el podio del crecimiento del empleo privado en Argentina", escribió, aunque el gráfico muestra que está en rojo (-0,6%).

Inexplicable celebración del mandatario mendocino. "Mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece. Es la señal de que hay rumbo, base productiva y un sector privado dispuesto a seguir empujando el desarrollo. Mendoza continúa avanzando todos los días un paso adelante".

Buscan contener a Santiago Caputo

Sebastían Amerio asumiría la Procuración del Tesoro, es decir, la conducción de abogados del Poder Ejecutivo, tras su salida abrupta de la secretaría de Justicia. El ofrecimiento se lo hizo el flamante titular de la cartera judicial, Juan Bautista Mahiques, y todo indica que aceptará y tendrá a su cargo, por ejemplo, la estrategia legal del Estado en el juicio que se sigue en Nueva York por la expropiación de YPF.

El rescate de Amerio sería la decisión salomónica que Javier Milei tomó para contener al principal dañado con los cambios en el ministerio de Justicia: Santiago Caputo.

Javier Milei espera su foto con Messi (complejo)

El presidente Donald Trump recibió a Lionel Messi y al Inter Miami CF en la Casa Blanca para celebrar el título de la Copa MLS 2025 del equipo de la familia anti castrista Mas Santos y el británico David Beckham.

Fue la primera visita de Messi a la Casa Blanca. Él había sido invitado a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del expresidente Joe Biden en enero de 2025, pero no asistió.

