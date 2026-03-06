Lionel Messi en la Casa blanca por trabajo mientras en Argentina ya rige la reforma laboral

VIERNES 6 DE MARZO DE 2026. En un mundo con suficientes divisiones, ahora le tocó a Lionel Messi quedar en el centro de la tensión. El argentino visitó ayer la Casa Blanca, estrechó manos con Donald Trump y activó el eterno debate sobre su posición política a pesar de su postura intransigente a lo largo de la historia.

Al igual que en el 2014 visitó la Casa Rosada bajo el comando de Cristina Kirchner, Messi acudió a la Oficina Ovál por órden de su empleador, el Inter Miami F.C. en el marco de un encuentro protocolar. En vísperas al Mundial 2026, los campeónes más recientes de la MLS fueron citados por el Gobierno federal para una distinción al igual que sucede con las distintas disciplinas de deporte profesional que dominan la agenda estadounidense.

Sin embargo, la lectura política fue más allá de los hechos. En Argentina, el sector del oficialismo eferveció señalando una decantación política con pocos argumentos, mientras que la oposición lanzó críticas propias de la época pre Qatar 2022, donde el ex capitán del Barcelona era duramente señalado.

Mientras tanto, Trump confirmó la continuidad de la avanzada militar sobre Irán y el conflicto bélico que mantiene en vilo al mundo. El jefe de la Casa Blanca descartó posibles negociaciones y avisó que irá hasta las últimas consecuencias con tal de destruir por completo al régimen Ayatolá.

