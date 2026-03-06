Lionel Messi en la Casa blanca por trabajo mientras en Argentina ya rige la reforma laboral

VIERNES 6 DE MARZO DE 2026. En un mundo con suficientes divisiones, ahora le tocó a Lionel Messi quedar en el centro de la tensión. El argentino visitó ayer la Casa Blanca, estrechó manos con Donald Trump y activó el eterno debate sobre su posición política a pesar de su postura intransigente a lo largo de la historia.
Bonos en rojo
El mercado argentino transita una rueda adversa este viernes 6 de marzo y la presión vuelve a concentrarse en la deuda soberana en dólares. Con la jornada todavía en marcha, los principales bonos operan en baja tanto en su especie dolarizada como en pesos, mientras el riesgo país trepa a 573 puntos y marca un salto diario de 4,9%, una señal que el mercado sigue de cerca porque resume de manera muy nítida el deterioro en la percepción sobre la Argentina y los emergentes.
