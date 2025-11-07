Viernes 7/11: Gobernadores encaran la Casa Rosada en busca de recursos

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2025. Día lluvioso y de mucha rosca en gran parte de Argentina, en especial para los gobernadores a los que la Casa Rosada invitó a dialogar. Diego Santilli sale a la cancha a tratar de recomponer relaciones y asegurar una línea de comunicación permanente con las provincias para lograr mayor fluidez en el nuevo Congreso del 10 de diciembre.
Esto se dice en las redes de U24: Para estar en el Congreso hay que leer
Karen Reinhardt, al igual que todos los diputados electos de La Libertad Avanza, recibió como obsequio una Constitución Nacional y el Reglamento de la Cámara Baja.
Sin embargo, la ex vedette confesó que aún no los leyó porque “la tipografía es muy pequeña”.
Además, reconoció que no es una gran lectora, dejando una frase que ya genera polémica en el nuevo Congreso.
