urgente24
en vivo SIGUE EL PARO EN TUCUMÁN/ ROBLOX EN LA MIRA/ LEY DE DERRIBO

Viernes 7/11: Gobernadores encaran la Casa Rosada en busca de recursos

Comienzan las conversaciones en la Casa Rosada (Foto ilustrativa generada con IA).&nbsp;

Comienzan las conversaciones en la Casa Rosada (Foto ilustrativa generada con IA). 

Comienzan las conversaciones en la Casa Rosada (Foto ilustrativa generada con IA).&nbsp;

Comienzan las conversaciones en la Casa Rosada (Foto ilustrativa generada con IA). 

La nueva etapa de negociaciones de gobernadores con la Casa Rosada comenzó este viernes. Diego Santilli toma lugar central antes de asumir.

7 de noviembre de 2025 - 13:29

EN VIVO

Mientras tanto, en Tucumán persiste el paro de transporte dispuesto por UTA ante el colapso del sistema por la falta de recursos de financiación. La medida lleva 48 horas vigente y no hay previsión sobre un acuerdo para recomponer la circulación de colectivos debido a que las empresas denuncian un colapso de los costos sobre un boleto atrasado.

Además, Santa Fe evalúa prohíbir la plataforma digital de juegos Roblox, en una medida similar a la adoptada por CABA. Sería en el marco de las redes de acceso a Internet del sistema educativo provincial y como medida de prevención a fenómenos de adicción además del contacto de menores con desconocidos en línea.

Por su parte, las autoridades federales en Salta todavía intentan descifrar la red de conexión de la avioneta narco que cayó cerca de Rosario de la Frontera. En ese sentido, el gobernador Gustavo Saenz pidió un debate urgente para activar la ley de derribo como parte de los operativos de seguridad desplegados en la frontera norte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSeguridad_Ar/status/1986511367302455567&partner=&hide_thread=false

Este es el vivo del viernes 7 de noviembre de 2025 en Urgente24:

-------------------------

Live Blog Post

Esto se dice en las redes de U24: Para estar en el Congreso hay que leer

Karen Reinhardt, al igual que todos los diputados electos de La Libertad Avanza, recibió como obsequio una Constitución Nacional y el Reglamento de la Cámara Baja.

Sin embargo, la ex vedette confesó que aún no los leyó porque “la tipografía es muy pequeña”.

Además, reconoció que no es una gran lectora, dejando una frase que ya genera polémica en el nuevo Congreso.

Embed - El "reglamento"
Live Blog Post

Tucumán sufre una extensión del paro de transporte

La medida de fuerza dispuesta por UTA complicó a los pasajeros durante 48 horas. En la tarde del viernes se espera una reunión con las empresas para poder destrabar el conflicto que implica la suspensión de choferes por falta de recursos de financiamiento para las operaciones regulares.

Mientras tanto, los empresarios reclamaron un cambio en el sistema para descalzar el ingreso de la venta de pasajes, que cayó un 30% en el último año. Eso, sumado a la falta de recursos para subsidios desde Nación dejó en estado de colapso a las operaciones.

VER NOTA
Live Blog Post

Siguen los cuestionamientos a las bandas cambiarias

Pacific Investment Management Co. reclamó la libre flotación del dólar en Argentina. El fondo de inversión con una cartera que supera los 2 billones de dólares reclamó por la eliminación de las bandas y aconsejó al Gobierno nacional aprovechar la estabilidad post electoral para avanzar en un "corte" del circulo de auge y caída económica.

"Los inversores extranjeros como nosotros no invertiremos en activos locales a estos niveles de tipo de cambio. Punto. Final”, explicaron.

VER NOTA

Live Blog Post

Se casa José Alperovich, ex gobernador de Tucumán preso

El ex mandatario tucumano y actual convicto domiciliario tendrá una ceremonia civil el próximo 27 de noviembre para contraer matrimonio con Marianela Mirra. Según las versiones iniciales, Alperovich solicitó a la Justicia un permiso especial para llevar adelante el trámite matrimonial con una ceremonia para 30 personas.

Cabe recordar que el ex gobernador de Tucumán se divorció recientmeente de su pareja original, Beatriz Rojkes. Además, cumple una condena de 16 años en Puerto Madero por un caso de abuso sexual.

VER NOTA

Otras noticias de Urgente24

La soja de Estados Unidos sufre las indefiniciones de China, la "traición"de Argentina, y a Brasil

Ola de despidos en TdF: Pasó Javier Milei, la mostró como modelo, y "se pudrió todo"

Alerta cerealeras: Un fuerte jugador del transporte quiere quedarse con el Belgrano Cargas

Carlos Stornelli, fiscal federal: "contaban los bolsos, no los billetes"

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES