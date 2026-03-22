Combustible súper aumentó un 16% en CABA en 3 semanas de marzo

Brasil: US$ 1,20

Colombia: US$ 1,08

Bolivia: US$ 1,01

Ecuador: US$ 0,73

Venezuela: US$ 0,04

Nafta al rojo vivo: YPF, Puma, Shell y Axion recalientan precios y enojo en CABA El litro de combustible ya cuesta casi $ 2.000 en CABA

Precio de combustibles: ¿Se viene lo peor?

La nafta y el gasoil podrían seguir ajustándose si se mantienen o suben los actuales precios internacionales.

Las batallas entre Estados Unidos e Israel en Irán y el Líbano tienden a recrudecer en lugar de estancarse.

Los precios de la nafta súper en CABA (el distrito donde se la paga a un menor costo) ya rozan los $ 2.000 por litro. Los precios de la nafta súper en CABA (el distrito donde se la paga a un menor costo) ya rozan los $ 2.000 por litro.

petroleojpg Aumentan 16% los combustibles en CABA

¿Es la guerra o es Argentina?

En los últimos días, el barril de Brent superó los US$ 110 en un escenario de alta volatilidad que refleja la incertidumbre sobre el abastecimiento futuro.

En la Ciudad de Buenos Aires, la nafta súper de YPF pasó de un promedio de $1.738 a $1.803 en pocos días y luego se fue hasta los $ 1.950 el 22 de marzo.

Mientras tanto, la premium (Infinia) subió de $1.899 a $1.975 y posteriormente superó la barrera de los $ 2.000. Se espera que tanto Shell como Axion y Puma ajusten también “hacia arriba” durante el fin de semana largo. Mientras tanto, la premium (Infinia) subió de $1.899 a $1.975 y posteriormente superó la barrera de los $ 2.000. Se espera que tanto Shell como Axion y Puma ajusten también “hacia arriba” durante el fin de semana largo.

Existe preocupación oficial por el efecto de los combustibles sobre un inflación que ya en marzo se mueve con un piso del 3% de acuerdo a los vaticinios de la mayoría de las consultoras económicas.

image A pesar de Vaca Muerta, Argentina tiene el precio del combustible muy por encima de la media del planeta

Cuando falta aún una semana para terminar el tercer mes del año, Argentina ya no figura entre los 100 países del mundo con la nafta más barata porque US$ 1,3 por litro es un valor sumamente elevado.