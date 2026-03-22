Desde la Casa Rosada culpan a la guerra en Medio Oriente pero en el resto de los países del subcontinente las apreciaciones del combustible no fueron tan elevadas: por ejemplo, según el ranking del precio de la nafta súper en América del Sur al 16 de marzo que publica Global Petrol Prices esta es la “tabla de posiciones”:
3ra NAFTA MÁS CARA DE SUDAMÉRICA
Combustible súper aumentó un 16% en CABA en 3 semanas de marzo
Argentina solamente quedó detrás de Uruguay y Perú, a pesar de que produce más petróleo del que consume. El litro del combustible ya cuesta US$ 1,3.
Uruguay: US$ 1,90 el litro
Perú: US$ 1,54
Argentina: US$ 1,34
Chile: US$ 1,34
Brasil: US$ 1,20
Colombia: US$ 1,08
Bolivia: US$ 1,01
Ecuador: US$ 0,73
Venezuela: US$ 0,04
Precio de combustibles: ¿Se viene lo peor?
La nafta y el gasoil podrían seguir ajustándose si se mantienen o suben los actuales precios internacionales.
Las batallas entre Estados Unidos e Israel en Irán y el Líbano tienden a recrudecer en lugar de estancarse.
¿Es la guerra o es Argentina?
En los últimos días, el barril de Brent superó los US$ 110 en un escenario de alta volatilidad que refleja la incertidumbre sobre el abastecimiento futuro.
En la Ciudad de Buenos Aires, la nafta súper de YPF pasó de un promedio de $1.738 a $1.803 en pocos días y luego se fue hasta los $ 1.950 el 22 de marzo.
Existe preocupación oficial por el efecto de los combustibles sobre un inflación que ya en marzo se mueve con un piso del 3% de acuerdo a los vaticinios de la mayoría de las consultoras económicas.
Cuando falta aún una semana para terminar el tercer mes del año, Argentina ya no figura entre los 100 países del mundo con la nafta más barata porque US$ 1,3 por litro es un valor sumamente elevado.