San Martín de San Juan se juega la permanencia. El conjunto dirigido por Leandro Romagnoli recibirá el próximo sábado (8/11) al Lanús finalista de la Copa Sudamericana. Desde las 21:30 horas, el Verdinegro, que viene de igualar en el clásico cuyano ante Godoy Cruz -también peleando la permanencia- tendrá una de sus últimas balas ante el Granate.
TODOS AL HILARIO SÁNCHEZ
Increíble: San Martín de San Juan puso entradas a valores irrisorios
La dirigencia de San Martín de San Juan dio a conocer la publicación de tickets a precios populares para que la gente vaya a alentar al Verdinegro contra Lanús.
De cara al choque contra el conjunto de Mauricio Pellegrino, el Pipi prepara el equipo que jugará un encuentro clave en su objetivo de salvar la categoría, ya que de no conseguir un triunfo, podría quedar el mismo sábado sentenciado a volver a la Primera Nacional.
Para este partido, hay tres jugadores que están en duda por diferentes problemas físicos por el lado del Santo Sanjuanino. El arquero Matías Borgogno y el defensor Lucas Diarte, ambos habituales titulares que sufrieron distintas dolencias en el clásico contra el Tomba, y el mediocampista Sebastián González, quien no jugó en Mendoza y podría volver este sábado.
A pesar del duro momento que atraviesa SMSJ en las tablas que definen la permanencia (la de promedios y la Anual), tiene motivos para ilusionarse porque hay un pelotón de clubes en la zona roja con pocos puntos de distancia entre unos y otros.
Además, hay una estadística que avala la ilusión sanjuanina: hace cuatro partidos que no recibe goles y hace seis que no pierde (el último fue ante Vélez el pasado 19/9 por 1-2).
Entradas a $200: la movida de San Martín de San Juan para llenar el Hilario Sánchez
Dada la trascendencia del encuentro ante el Granate, en donde el cuadro sanjuanino intentará salir de la zona de descenso, es que la CD del Verdinegro tomó la decisión de cobrar un precio ínfimo los tickets para el juego del próximo sábado a las 21:30 en el estadio Hilario Sánchez.
La idea de este precio simbólico es para que los jugadores sientan todo el apoyo de su público, en lo que será el último partido del elenco de Romagnoli como local en la fase regular del Clausura 2025.
De darse un milagro y una serie de resultados, SMSJ podría estar participar en los play-offs del torneo local. Ante dicha posibilidad, Diego 'Pulpo' González, referente y uno de los más experimentados del plantel, abrió el paraguas y elevó un pedido informal a la AFA del Chiqui Tapia.
En cuanto al precio de los boletos, el club sanjuanino emitió el siguiente comunicado el pasado martes 4 de noviembre, en donde la notifica a sus socios cómo es la gestión:
Te puede interesar también
Rosario Central vs. San Lorenzo, por la anteúltima fecha: horario, TV y formaciones
"Matar o morir": Grave situación en Newell's con panfletos a los jugadores
Pablo Toviggino (Chiqui Tapia) vs Ricardo Caruso Lombardi (Mariano Closs)
Polémica en River Plate por lo que publicó Juan Cortese de Kevin Castaño
Se viene el Superclásico: cuál es el historial entre Boca y River