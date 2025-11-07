Increíble: San Martín de San Juan puso entradas a valores irrisorios

image San Martín de San Juan y Aldosivi marchan 29º y 30º en los promedios y en la Tabla Anual, respectivamente. Son los dos clubes que estarían perdiendo la categoría. Y para los morbosos, sepan que se enfrentarán entre sí en la última fecha... (Foto: Getileza Olé).

Entradas a $200: la movida de San Martín de San Juan para llenar el Hilario Sánchez

Dada la trascendencia del encuentro ante el Granate, en donde el cuadro sanjuanino intentará salir de la zona de descenso, es que la CD del Verdinegro tomó la decisión de cobrar un precio ínfimo los tickets para el juego del próximo sábado a las 21:30 en el estadio Hilario Sánchez.

La idea de este precio simbólico es para que los jugadores sientan todo el apoyo de su público, en lo que será el último partido del elenco de Romagnoli como local en la fase regular del Clausura 2025.

De darse un milagro y una serie de resultados, SMSJ podría estar participar en los play-offs del torneo local. Ante dicha posibilidad, Diego 'Pulpo' González, referente y uno de los más experimentados del plantel, abrió el paraguas y elevó un pedido informal a la AFA del Chiqui Tapia.

En cuanto al precio de los boletos, el club sanjuanino emitió el siguiente comunicado el pasado martes 4 de noviembre, en donde la notifica a sus socios cómo es la gestión:

