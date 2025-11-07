urgente24
TODOS AL HILARIO SÁNCHEZ

Increíble: San Martín de San Juan puso entradas a valores irrisorios

La dirigencia de San Martín de San Juan dio a conocer la publicación de tickets a precios populares para que la gente vaya a alentar al Verdinegro contra Lanús.

07 de noviembre de 2025 - 12:03
San Martín de San Juan quiere reventar las tribunas del Hilario Sánchez para salvar la categoría.

San Martín de San Juan se juega la permanencia. El conjunto dirigido por Leandro Romagnoli recibirá el próximo sábado (8/11) al Lanús finalista de la Copa Sudamericana. Desde las 21:30 horas, el Verdinegro, que viene de igualar en el clásico cuyano ante Godoy Cruz -también peleando la permanencia- tendrá una de sus últimas balas ante el Granate.

De cara al choque contra el conjunto de Mauricio Pellegrino, el Pipi prepara el equipo que jugará un encuentro clave en su objetivo de salvar la categoría, ya que de no conseguir un triunfo, podría quedar el mismo sábado sentenciado a volver a la Primera Nacional.

Para este partido, hay tres jugadores que están en duda por diferentes problemas físicos por el lado del Santo Sanjuanino. El arquero Matías Borgogno y el defensor Lucas Diarte, ambos habituales titulares que sufrieron distintas dolencias en el clásico contra el Tomba, y el mediocampista Sebastián González, quien no jugó en Mendoza y podría volver este sábado.

image
San Martín de San Juan se acordó tarde de ganar. ¿Le alcanzará para lograr la salvación? (Foto: Prensa San Martín de San Juan).

A pesar del duro momento que atraviesa SMSJ en las tablas que definen la permanencia (la de promedios y la Anual), tiene motivos para ilusionarse porque hay un pelotón de clubes en la zona roja con pocos puntos de distancia entre unos y otros.

Además, hay una estadística que avala la ilusión sanjuanina: hace cuatro partidos que no recibe goles y hace seis que no pierde (el último fue ante Vélez el pasado 19/9 por 1-2).

image
San Martín de San Juan y Aldosivi marchan 29º y 30º en los promedios y en la Tabla Anual, respectivamente. Son los dos clubes que estarían perdiendo la categoría. Y para los morbosos, sepan que se enfrentarán entre sí en la última fecha... (Foto: Getileza Olé).

Entradas a $200: la movida de San Martín de San Juan para llenar el Hilario Sánchez

Dada la trascendencia del encuentro ante el Granate, en donde el cuadro sanjuanino intentará salir de la zona de descenso, es que la CD del Verdinegro tomó la decisión de cobrar un precio ínfimo los tickets para el juego del próximo sábado a las 21:30 en el estadio Hilario Sánchez.

La idea de este precio simbólico es para que los jugadores sientan todo el apoyo de su público, en lo que será el último partido del elenco de Romagnoli como local en la fase regular del Clausura 2025.

De darse un milagro y una serie de resultados, SMSJ podría estar participar en los play-offs del torneo local. Ante dicha posibilidad, Diego 'Pulpo' González, referente y uno de los más experimentados del plantel, abrió el paraguas y elevó un pedido informal a la AFA del Chiqui Tapia.

En cuanto al precio de los boletos, el club sanjuanino emitió el siguiente comunicado el pasado martes 4 de noviembre, en donde la notifica a sus socios cómo es la gestión:

Porque nos acompañaste todo el año, queremos que sigamos así! Para el próximo partido desde la App con tu cuota al día vas a poder adquirir una entrada para tu sector a $200 (Costo Adm.) para que la compartas con quién quieras. Sigamos todos juntos por el mismo objetivo! Porque nos acompañaste todo el año, queremos que sigamos así! Para el próximo partido desde la App con tu cuota al día vas a poder adquirir una entrada para tu sector a $200 (Costo Adm.) para que la compartas con quién quieras. Sigamos todos juntos por el mismo objetivo!

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CASanMartinSJ/status/1985747246235709757&partner=&hide_thread=false

