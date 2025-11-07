Luego de que la Justicia confirmara el procesamiento con prisión preventiva de Leandro García Gómez, Lourdes Fernández rompió el silencio en diálogo con el programa Desayuno Americano. Visiblemente angustiada habló al respecto, no pudo contener las lágrimas y se quebró en plena nota.
NO LO SUPERÓ
Lourdes Fernández se quebró al hablar de su expareja: "Me detona"
La cantante Lourdes Fernández rompió el silencio en el ciclo Desayuno Americano luego de que su expareja Leandro García Gómez fuera procesado por la Justicia.
La cantante e integrante de "Bandana", explicó que se encuentra recomponiendo el vínculo con su familia y amigos. Sin embargo, confesó que no se encuentra en un buen momento: "No estoy lista para hablar realmente de algo que es muy doloroso para mí. Hoy justamente arranco una nueva terapia".
Al ser consultada sobre la posibilidad de que sea querellante en la causa de su exnovio es que rompió en llanto. "Yo no soy nada porque yo, o sea, no hice la denuncia. Nosotros habíamos, no retomado el vínculo, pero sí hablado como personas normales que se quisieron en un momento mucho", expresó entre lágrimas.
"Agradezco mucho a la gente. Mucho, mucho. La verdad que el apoyo de la gente es increíble, increíble. Y hay mucha gente que está pasando por cosas muy feas, por favor, presten atención. La familia, los amigos, y todo. Como hicieron conmigo", expresó dejando en claro que cambió su postura y a pesar de que le duele lo que pasó, reconoce la relación tóxica de la que formó parte.
Fabiana Cantilo contuvo a Lourdes Fernández
Hace algunos días Lourdes Fernández aceptó hablar mediante Instagram con su colega Fabiana Cantilo y se refirió al vínculo que tuvo con Leandro García Gómez.
“Exageraron, estuve dormida dos días y dijeron: ‘No se la ve hace un mes’", había explicado sobre el episodio que sacó a la luz la violencia que ejercía su expareja contra su persona.
La artista que supo formar parte de "Los Twist", dejó en claro que no le creía su relato y posteriormente fue al grano: “¿Quién es este novio que tenés rarísimo?”. Y luego le preguntó: “¿Te pegó?”.
Fue en ese entonces que la integrante de "Bandana" reconoció: "Hace rato ya". "No queremos al señor que pega, Lourdes", retrucó la artista que supo codearse con grandes de la música nacional como Luis Alberto Spinetta, Charly García y Gustavo Cerati.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Carlos Stornelli, fiscal federal: "contaban los bolsos, no los billetes"
La billetera salva a Viviana Canosa, pero Lizy Tagliani no se conforma: "Exijo que se retracte"
El Trece gastó todos sus dólares pero Mario Pergolini no puede con su genio
La crítica se saca el sombrero ante esta película de terror
Científicos afirman que la Tierra se está abriendo: qué peligros hay