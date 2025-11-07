Lourdes Fernández se quebró al hablar de su expareja: "Me detona"

Fabiana Cantilo contuvo a Lourdes Fernández

Hace algunos días Lourdes Fernández aceptó hablar mediante Instagram con su colega Fabiana Cantilo y se refirió al vínculo que tuvo con Leandro García Gómez.

“Exageraron, estuve dormida dos días y dijeron: ‘No se la ve hace un mes’", había explicado sobre el episodio que sacó a la luz la violencia que ejercía su expareja contra su persona.

La artista que supo formar parte de "Los Twist", dejó en claro que no le creía su relato y posteriormente fue al grano: “¿Quién es este novio que tenés rarísimo?”. Y luego le preguntó: “¿Te pegó?”.

Fue en ese entonces que la integrante de "Bandana" reconoció: "Hace rato ya". "No queremos al señor que pega, Lourdes", retrucó la artista que supo codearse con grandes de la música nacional como Luis Alberto Spinetta, Charly García y Gustavo Cerati.

