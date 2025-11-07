Cuando el Gobierno se impuso rotundamente en las elecciones legislativas nacionales, inesperadamente Cristina Kirchner salió a bailar en el balcón de la vivienda en la que está cumpliendo su condena domiciliaria y Jorge Rial no tardó en mostrar su molestia por el comportamiento elegido.
DE QUÉ HABLARON
Jorge Rial visitó a Cristina Kirchner tras criticar su baile en el balcón
El periodista Jorge Rial contó detalles de lo que fue su encuentro con la expresidenta quien lo citó luego de confesar haberse sentido "dolida" por sus dichos.
"Yo lo ví en vivo y me volví loco. Cristina Kirchner ganó ayer. No pedí permiso, dije lo que sentía. Ella se siente triunfadora porque pasó lo que ella quería, que perdiera el peronismo y que ganara Milei. El único justicialista que quería ganar era Axel Kicillof", dijo molesto el periodista en el programa Cónclave por el canal de streaming Carnaval.
En esta ocasión, en diálogo con Viviana Canosa en el ciclo Revueltos confesó que luego de su crítica visitó a la expresidenta y contó cómo fue la reunión que duró alrededor de una hora. "Ella me dice: 'El día que me condenaron también baile'", recordó que le explicó la exfuncionaria quien aseguró haber estado "dolida" por lo que había dicho.
"Obviamente que estaba triste, pero bueno fue lo que me salió en ese momento", le dijo acerca del pase de baile que hizo en una jornada que fue lapidaria para el peronismo. "Yo no me escapé, no me escondí, nada. Yo no me escondo nunca", agregó posteriormente acerca de su rol durante la campaña.
Jorge Rial reveló en qué coinciden Cristina Kirchner y Javier Milei
En otro tramo del programa, Jorge Rial comentó que Cristina Kirchner y Javier Milei coinciden en la mirada crítica hacia el periodismo.
"En un lugar tienen una mirada común: ¿Saben sobre quién? Nosotros, los periodistas", comenzó diciendo.
Y posteriormene pasó a explicar: "Hay una desconfianza, no solo sobre los del otro lado, sobre los propios".
"Sienten que el periodismo es una raza aparte, y algo de razón tienen. Y no son para confiar", agregó haciendo una especie de meaculpa.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Carlos Stornelli, fiscal federal: "contaban los bolsos, no los billetes"
La billetera salva a Viviana Canosa, pero Lizy Tagliani no se conforma: "Exijo que se retracte"
El Trece gastó todos sus dólares pero Mario Pergolini no puede con su genio
La crítica se saca el sombrero ante esta película de terror
Científicos afirman que la Tierra se está abriendo: qué peligros hay