Surcos S.A., una de las principales firmas del sector agroindustrial argentino, comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a BYMA que se encuentra imposibilitada de abonar el cuarto pago de servicio correspondiente a sus Obligaciones Negociables Serie XIV, emitidas en el marco de su programa global por hasta US$100 millones.
EN CONCURSO PREVENTIVO
Surcos: Profundiza su default y suma más de US$380.000 a la cuenta
Surcos comunicó a la CNV y a BYMA que se encuentra imposibilitada de abonar el cuarto pago de servicio correspondiente a sus Obligaciones Negociables Serie XIV.
El incumplimiento alcanza a US$344.612,01 para la Clase A, vinculada a sostenibilidad, y US$35.792,76 para la Clase B, lo que constituye un Evento de Incumplimiento bajo los términos del prospecto y el suplemento de emisión.
Una deuda anterior al concurso
La compañía aclaró que las obligaciones derivadas de estas ON fueron originadas antes de su presentación en concurso preventivo, amparado bajo la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras.
En consecuencia, esos compromisos quedan incluidos dentro del proceso concursal, lo que implica que los acreedores deberán esperar la resolución judicial del expediente para conocer las condiciones de eventual reestructuración o pago.
Surcos ya había emitido una serie de comunicados de hechos relevantes a lo largo del año —con fechas 13, 20 y 30 de enero; 14 y 28 de febrero; 31 de marzo; 14, 21 y 30 de abril; 8 y 27 de mayo; 27 de junio; 14 y 21 de julio; 8 y 26 de agosto; 29 de septiembre y 13 de octubre—, reflejando la continuidad de su situación financiera crítica y el seguimiento permanente por parte de los reguladores.
El contexto
La Serie XIV fue emitida originalmente el 29 de octubre de 2024, dentro de un programa más amplio autorizado por la CNV, con el objetivo de financiar capital de trabajo y proyectos de sostenibilidad. Sin embargo, la deteriorada situación económica y las tensiones financieras del sector agroindustrial complicaron el cumplimiento de los compromisos.
El concurso preventivo de Surcos busca evitar la quiebra y permitir una reorganización de pasivos, aunque este nuevo incumplimiento podría afectar su reputación crediticia y la confianza de los tenedores institucionales, entre ellos A3 Mercados S.A., intermediario en la colocación de las ON.
Una advertencia al mercado corporativo
El caso Surcos vuelve a poner bajo la lupa la fragilidad del financiamiento corporativo local, especialmente entre las empresas medianas con acceso a deuda en dólares.
Mientras la liquidez del mercado se concentra en emisores de primera línea, el resto del universo corporativo enfrenta dificultades crecientes para refinanciar vencimientos en un contexto de tasas reales positivas y demanda selectiva por parte de los fondos comunes de inversión y aseguradoras.
En los últimos meses, los analistas advierten que los defaults corporativos podrían volver a incrementarse, sobre todo en compañías del interior vinculadas al agro, con flujos atados a variables climáticas y costos financieros en alza.
Próximos pasos
De acuerdo con el comunicado firmado por Miriam de los Ángeles Tasso, responsable de Relaciones con el Mercado, Surcos continuará informando periódicamente sobre la evolución del proceso judicial y las negociaciones con los acreedores.
El foco ahora estará puesto en la homologación del acuerdo preventivo y en la redefinición de su estructura de deuda, que podría incluir una quita parcial o extensión de plazos.
El incumplimiento de las ON XIV representa un nuevo capítulo en la crisis financiera de la firma, que intenta sostener su operatoria en medio de un escenario desafiante para todo el complejo agroexportador.
Más noticias en Urgente24:
¿Musulmán suelto en Nueva York?; River llega como "punto" al clásico; toquetearon a Sheinbaum
Peronismo contraataca (II): Irá por Patricia Bullrich (y varios aplauden, incluso de LLA)
"Para hacer una reforma tributaria hay que tener una economía en gran crecimiento y eso no existe"
Fred Machado está volando en un avión de United que partió desde Ezeiza rumbo a Houston