Surcos: Profundiza su default y suma más de US$380.000 a la cuenta

El contexto

La Serie XIV fue emitida originalmente el 29 de octubre de 2024, dentro de un programa más amplio autorizado por la CNV, con el objetivo de financiar capital de trabajo y proyectos de sostenibilidad. Sin embargo, la deteriorada situación económica y las tensiones financieras del sector agroindustrial complicaron el cumplimiento de los compromisos.

El concurso preventivo de Surcos busca evitar la quiebra y permitir una reorganización de pasivos, aunque este nuevo incumplimiento podría afectar su reputación crediticia y la confianza de los tenedores institucionales, entre ellos A3 Mercados S.A., intermediario en la colocación de las ON.

Una advertencia al mercado corporativo

El caso Surcos vuelve a poner bajo la lupa la fragilidad del financiamiento corporativo local, especialmente entre las empresas medianas con acceso a deuda en dólares.

Mientras la liquidez del mercado se concentra en emisores de primera línea, el resto del universo corporativo enfrenta dificultades crecientes para refinanciar vencimientos en un contexto de tasas reales positivas y demanda selectiva por parte de los fondos comunes de inversión y aseguradoras.

En los últimos meses, los analistas advierten que los defaults corporativos podrían volver a incrementarse, sobre todo en compañías del interior vinculadas al agro, con flujos atados a variables climáticas y costos financieros en alza.

Próximos pasos

De acuerdo con el comunicado firmado por Miriam de los Ángeles Tasso, responsable de Relaciones con el Mercado, Surcos continuará informando periódicamente sobre la evolución del proceso judicial y las negociaciones con los acreedores.

El foco ahora estará puesto en la homologación del acuerdo preventivo y en la redefinición de su estructura de deuda, que podría incluir una quita parcial o extensión de plazos.

El incumplimiento de las ON XIV representa un nuevo capítulo en la crisis financiera de la firma, que intenta sostener su operatoria en medio de un escenario desafiante para todo el complejo agroexportador.

HR ON XIV Clase A y B.

