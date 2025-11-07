Karina Milei quiso saltear al Congreso y 'pide la cabeza' del jefe de la Armada

"Si el destructor se quedaba sin permiso de nadie y pasaba algo, Alievi iba preso", graficó dicha fuente. Es decir, el jefe de la Armada cumplió la ley, pero Karina Milei igual se enfureció ante la negativa, mostrando su desapego a las instituciones y las leyes...

Obviamente desde el ministerio de Defensa que lidera Luis Petri niegan públicamente esta información, ya que sería admitir que intentaron 'saltear' al Congreso. Pero el hecho existió y aseguran que reina mucho malestar... de hecho, estaba previsto que Petri fuera a recibir al buque al Puerto Belgrano y no asistió.

Alievi, por su parte, ya está 'jugado' y nadie sabe si continuará frente a la Armada. De todos modos, en estos momentos hay una especie de transición ya que están esperando al nuevo ministro de Defensa que reemplazará a Petri cuando asuma su banca de diputado. La versión que circula por estas horas es que habría una renovación de las cúpulas militares. Y parece que Alievi tiene todos los números 'comprados' para la salida...

