Karina Milei está totalmente empoderada por su hermano, el Presidente de la Nación, desde el día 1 de Gobierno pero, sobre todo, tras ganar las elecciones legislativas. 'El Jefe', como la llama Javier Milei, cree que puede pasar por arriba del Congreso, pero en su camino encuentra obstáculos impensados. Ahora está furiosa con el jefe de la Armada, Carlos Alievi.
FURIA Y ESCÁNDALO
Karina Milei quiso saltear al Congreso y 'pide la cabeza' del jefe de la Armada
Furia de Karina Milei con el jefe de la Armada Carlos Alievi por no enviar al Destructor argentino al Caribe en respaldo a Trump, movimiento que requería autorización del Congreso.
Que Javier Milei haya iniciado su gestión con un discurso ante la Asamblea Legislativa de espaldas al Congreso fue quizás el primer indicio de la relevancia que el Gobierno libertario le daría a 'la madre de las instituciones', a la que luego ha llamado en varias oportunidades "nido de ratas". Y por más fotos que se saquen los hermanos Milei con los legisladores libertarios en estos días, resulta evidente que buscarán las maneras de 'saltear' al Congreso cada vez que puedan. Ya lo ha hecho el Presidente, por ejemplo, cuando decidió suspender, por decreto, la aplicación de las leyes sancionadas sobre Emergencia Pediátrica (Garrahan), Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad.
Volviendo al conflicto actual, Karina Milei quiso pasar por arriba al Congreso (no pidió autorización) y enviar al Destructor argentino -que participaba en la misión UNITAS- a Puerto Rico para sumarse al esquema militar estadounidense en el Caribe. Pero se encontró con la negativa de Alievi, y ahora 'El Jefe' pide su cabeza...
La información fue publicada en el sitio La Política Online, y Urgente24 lo pudo confirmar con fuentes del ministerio de Defensa: el Secretario de dicha cartera -a pedido de Karina Milei- deslizó una iniciativa para que el Destructor, en lugar de volver a Buenos Aires, fuera de visita a una base naval en Puerto Rico a cambio de alguna tarea de mantenimiento. Lo que el Gobierno nacional pretendía era mostrar apoyo a la cruzada de Donald Trump en el Caribe.
Pero el jefe de la Armada rechazó esta sugerencia, con buen tino, dado que no quiso involucrarse en una operación que no estaba aprobada por el Congreso (que debe autorizar cualquier movimiento de tropas). La fuente recordó a Urgente24 que ya había existido polémica con la autorización para la misión UNITAS, que Javier Milei decidió vía DNU al argumentar que el Congreso demoraba el permiso.
"Si el destructor se quedaba sin permiso de nadie y pasaba algo, Alievi iba preso", graficó dicha fuente. Es decir, el jefe de la Armada cumplió la ley, pero Karina Milei igual se enfureció ante la negativa, mostrando su desapego a las instituciones y las leyes...
Obviamente desde el ministerio de Defensa que lidera Luis Petri niegan públicamente esta información, ya que sería admitir que intentaron 'saltear' al Congreso. Pero el hecho existió y aseguran que reina mucho malestar... de hecho, estaba previsto que Petri fuera a recibir al buque al Puerto Belgrano y no asistió.
Alievi, por su parte, ya está 'jugado' y nadie sabe si continuará frente a la Armada. De todos modos, en estos momentos hay una especie de transición ya que están esperando al nuevo ministro de Defensa que reemplazará a Petri cuando asuma su banca de diputado. La versión que circula por estas horas es que habría una renovación de las cúpulas militares. Y parece que Alievi tiene todos los números 'comprados' para la salida...
