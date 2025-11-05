Los karinistas, prestos a cobrarle facturas a Santiago Caputo

MANUEL ADORNI jura como el nuevo JEFE DE GABINETE de JAVIER MILEI 10-21 Manuel Adorni jura como nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei.

Son 2 cargos con los que se especulo que, con alguno de ellos, Caputo podría formalizar fue integración al Gabinete. No ocurrió.

Caputo, sin embargo, no quedó a la intemperie. El Presidente lo sigue reconociendo como uno de los "arquitectos" del triunfo oficialista y teniendo una enorme estima. Además, mantiene influencia en lugares estratégicos, como la SIDE, ARCA (específicamente la DGI y Aduanas) y la UIF. Acaba de colocar al N°2 de Mario Lugones en el ministerio de Salud, por caso.

Pero los karinistas siguen enojados y parecen prestos cobrarse algunas facturas.

En un tuit, el periodista Beto Valdez recoge el fastidio de los colaboradores de la hermana Presidencial (¿Sebastián Pareja?¿Los primos Menem?):

“Ellos jugaron a voltearnos poniendo en riesgo al gobierno. Decían que íbamos a perder en casi todas las provincias por culpa de las listas que armamos. Le pifiaron feo, fueron un bluff total”.

Ratifican que el caputista Manuel Vidal intentó golpear a Martín Menem con el contrato de la empresa familiar con el Banco Nación que no era de este administración y que se había firmado con otras autoridades.

intentó golpear a con el contrato de la empresa familiar con el Banco Nación que no era de este administración y que se había firmado con otras autoridades. “Buscaron hacer daño con operaciones de cuarta y después intentaron victimizarse pretendiendo instalar que tuvimos algo que ver con la difusión de las valijas del avión de Scaturicce”.

Destacan que Vidal jugó en tándem para operar en el Congreso contra el Ejecutivo con el exalbertista Julián Leunda , ambos llegaron a la conducción de River con Stefano Di Carlo .

, ambos llegaron a la conducción de River con . Incluso, ponen en duda la entidad política del consultor Barry Bennet en el entorno de Donald Trump. “Fue toda una opereta sobreactuada para ponerlo a Santiago en el rol del canciller en las sombras”, destacan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/betovaldez/status/1986085731953983958&partner=&hide_thread=false Misiles contra Caputo. “Ellos jugaron a voltearnos poniendo en riesgo al gobierno. Decían que íbamos a perder en casi todas las provincias por culpa de las listas que armamos. Le pifiaron feo, fueron un bluff total”, describen con bronca en fuentes karinistas la estrategia de los… https://t.co/uP2euxCfK0 pic.twitter.com/377uvEKuO6 — Beto Valdez (@betovaldez) November 5, 2025

En ese marco, son insistentes las versiones de que Karina Milei buscará limitar aún más la influencia de Caputo. Se mencionó que su sector podría reclamar la conducción de la SIDE y de ARCA. Además la hermanísima postergó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, lo que bloqueó el ascenso del vice Sebastián Amerio, un ladero del 'Mago del Kremlin'.

También intentarían quitarle al asesor la interlocución con el gobierno de Donald Trump. Caputo se jactaba de haber conseguido a través del lobbista Barry Bennet y el empresario Leonardo Scaturicce que Milei entrara a la Casa Blanca.

Se le adjudica a Bennet haber pedido en nombre de Washington que Caputo asumiera la jefatura de Gabinete.

Pero con telefono directo entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el famoso 'backchannel' ya no sería necesario. Por otro lado, se formalizó el vínculo diplomático con el arribo a Buenos Aires de Peter Lamelas, el embajador designado por Trump. Allí empieza a tallar la figura del flamante canciller Pablo Quirno, de quien se dice que es muy celoso de todas las cuestiones que están bajo su órbita.

Milei estará este jueves en Florida para participar en 2 eventos. Uno será la reunión del foro conservador CPAC, en Mar-a-Lago, la residencia de Trump. Es baja la probabilidad, pero no se decarta que allí los presidentes se saluden.

Más contenido de Urgente24

Negociación abierta: Provincias esperan soluciones de Casa Rosada antes del 10D

Orden de Javier Milei a los legisladores por la reforma laboral: 'Borren todo y no hablen'

Juró Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete

Otra vez Javier Milei rumbo a USA (cena en la CPAC)