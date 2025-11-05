Argentinos (River, Independiente, Racing y San Lorenzo) vs Independiente Rivadavia: La final de Copa Argentina

Algunos miran de reojo el arbitraje por un posteo del club de la Paternal agradeciendo la sede, aunque el último fin de semana, el club presidido por Cristian Malaspina (secretario general de AFA), fue perjudicado ante Barracas Central.
Independiente Rivadavia de Mendoza, por su lado, eliminó a River Plate hace apenas algunas semanas e independientemente de un campeonato, se juega clasificar a la Copa Libertadores (es la única vía que tiene).
Varios equipos apoyan a Argentinos debido a que si gana, potencialmente liberaría cupo en la tabla anual y todo se movería un puesto para abajo desde donde termine el equipo de Nicolás Diez.
Live Blog Post
05-11-2025 10:33
Conmoción por la muerte de José Moscuzza
El exvicepresidente del club Aldosivi José Marcelo Moscuzzahijo murió este miércoles a la madrugada tras volcar con su vehículo en el kilómetro 166 de la ruta 2, a la altura de la localidad bonaerense de Lezama.
Live Blog Post
05-11-2025 08:57
La particular propuesta de Argentinos Juniors
Informó la página Marketing Registrado que Argentinos Juniors le ofrecerá publicidad gratis a todas las empresas que demuestren haberle dado el día libre a sus empleados para que viajen a la final.
Como el partido es un miércoles, la iniciativa apunta a ayudar a los que, por motivos laborales, no podrían viajar.
Live Blog Post
05-11-2025 07:53
Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia: lo que hay que saber
Hora: 21.10
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Héctor Paletta
TV: TyC Sports
Estadio: Juan Domingo Perón
Posibles formaciones:
Argentinos Juniors: Sergio Romero; Francisco Álvarez, Érik Godoy, Román Riquelme; Leandro Lozano, Alan Lescano, Federico Fattori, Sebastián Prieto; Hernán López Muñóz; Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
Independiente Rivadavia llega fuera de zona de Copas en la tabla anual y muy lejos de clasificar entre los ocho mejores en los Playoffs. Mal momento para los de Berti que hace 8 partidos no conocen la victoria.
El Bicho, también está mal en el Torneo Clausura aunque con una victoria tendría la posibilidad de meterse entre los mejores 8 de la zona A.
Argentinos, a priori, por nivel, es el candidato de un partido que para cualquiera de los dos que lo gane, quedará para la historia.
La tabla anual
En caso de que gane Argentinos Juniors, existe la posibilidad de que libere cupo y hay varios equipos interesados en que eso suceda.
Live Blog Post
05-11-2025 09:32
El futuro de Paulo Díaz en River
El periodista Sebastián Srur aseguró que es muy probable que Paulo Díaz no continúe en River Plate desde enero de este año.
"Es bastante probable que Paulo Díaz se vaya de River en enero. Su destino podría estar en Medio Oriente."
Live Blog Post
05-11-2025 07:49
Se suman voces al Mariano Closs vs Chiqui Tapia
En las últimas horas, Mariano Closs vs Chiqui Tapia estuvo más caliente que nunca y hay varios periodistas (con cierta tendencia política) que apoyaron al conductor del programa ESPN F12.
Jonatan Viale fue uno de los que se pronunció a favor del relator y en contra del presidente de AFA, para dar una referencia.
"Del lado Mariano Closs de la vida." tuiteó el conductor de TN.
Ignacio Ortelli, de Clarín y A24, también se posicionó del lado del periodista: "Siempre del lado de Closs", publicó.
El Xeneize encontró comodidad en el 4-4-2 mientras que el Muñeco, todavía no pudo afianzar una táctica clara a su equipo.
Será un encuentro fundamental, más que nada, por las posiciones en la tabla anual. El Millonario podría quedar en las puertas de jugar Copa Sudamericana si pierde contra su histórico rival.
Live Blog Post
05-11-2025 07:44
La Primera Nacional sigue igual...
El periodista Eduardo Ramenzoni dio detalles de cómo seguirá la Primera Nacional de cara al 2026.
"Primera Nacional 2026. Se mantendrá el mismo formato. Las zonas se sortearán los primeros días de diciembre. Se jugará durante el mundial. Receso entre la 1° y la 2° rueda. Comenzaría el primer fin de semana de febrero. Dos descensos x grupo. Ocho al reducido. Dos ascensos."
Live Blog Post
05-11-2025 07:40
Carlo Ancelotti vs Neymar
Nuevamente Carlo Ancelotti no citó a Neymar para la Selección de Brasil y el entrenador se expresó sobre el jugador del Santos (que tampoco viene teniendo minutos en el Peixe).
"He hablado nuevamente con Neymar, vamos a ver cuándo se recupera de su lesión. No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico... No precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce, sus condiciones. Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo nacional a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo”, declaró Carletto.
Brasil jugará ante Senegal y Túnez el 15 de noviembre y el 18, respectivamente.
Live Blog Post
05-11-2025 07:38
El Brasileirao y sus partidos
Con Sao Paulo vs Flamengo como principal, estos serán los encuentros del Brasileirao de este miércoles 5 de noviembre:
19:00 → Sport Recife - Juventude
19:00 → Vitória - Internacional
19:00 → Bragantino - Corinthians
19:30 → Botafogo - Vasco da Gama
20:00 → Grêmio - Cruzeiro
20:00 → Atlético Mineiro - Bahia
21:30 → São Paulo - Flamengo
Live Blog Post
05-11-2025 07:35
Partidos de Champions League de este 5 de noviembre
Estos serán los partido de Champions League de este miércoles 5 de noviembre:
