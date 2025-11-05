Argentinos (River, Independiente, Racing y San Lorenzo) vs Independiente Rivadavia: La final de Copa Argentina

Live Blog Post

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia: lo que hay que saber

Hora : 21.10

: 21.10 Árbitro : Nicolás Ramírez

: Nicolás Ramírez VAR : Héctor Paletta

: Héctor Paletta TV : TyC Sports

: TyC Sports Estadio : Juan Domingo Perón

Posibles formaciones:

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Francisco Álvarez, Érik Godoy, Román Riquelme; Leandro Lozano, Alan Lescano, Federico Fattori, Sebastián Prieto; Hernán López Muñóz; Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Mauricio Cardillo, Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

¿Cómo llega cada uno?

Independiente Rivadavia llega fuera de zona de Copas en la tabla anual y muy lejos de clasificar entre los ocho mejores en los Playoffs. Mal momento para los de Berti que hace 8 partidos no conocen la victoria.

El Bicho, también está mal en el Torneo Clausura aunque con una victoria tendría la posibilidad de meterse entre los mejores 8 de la zona A.

Argentinos, a priori, por nivel, es el candidato de un partido que para cualquiera de los dos que lo gane, quedará para la historia.

La tabla anual

En caso de que gane Argentinos Juniors, existe la posibilidad de que libere cupo y hay varios equipos interesados en que eso suceda.

