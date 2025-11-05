urgente24
Argentinos (River, Independiente, Racing y San Lorenzo) vs Independiente Rivadavia: La final de Copa Argentina

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentan en la final de Copa Argentina. Muchos atentos por la tabla anual

5 de noviembre de 2025 - 08:15

Algunos miran de reojo el arbitraje por un posteo del club de la Paternal agradeciendo la sede, aunque el último fin de semana, el club presidido por Cristian Malaspina (secretario general de AFA), fue perjudicado ante Barracas Central.

Independiente Rivadavia de Mendoza, por su lado, eliminó a River Plate hace apenas algunas semanas e independientemente de un campeonato, se juega clasificar a la Copa Libertadores (es la única vía que tiene).

Varios equipos apoyan a Argentinos debido a que si gana, potencialmente liberaría cupo en la tabla anual y todo se movería un puesto para abajo desde donde termine el equipo de Nicolás Diez.

Conmoción por la muerte de José Moscuzza

El exvicepresidente del club Aldosivi José Marcelo Moscuzza hijo murió este miércoles a la madrugada tras volcar con su vehículo en el kilómetro 166 de la ruta 2, a la altura de la localidad bonaerense de Lezama.

La particular propuesta de Argentinos Juniors

Informó la página Marketing Registrado que Argentinos Juniors le ofrecerá publicidad gratis a todas las empresas que demuestren haberle dado el día libre a sus empleados para que viajen a la final.

Como el partido es un miércoles, la iniciativa apunta a ayudar a los que, por motivos laborales, no podrían viajar.

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia: lo que hay que saber

  • Hora: 21.10
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • VAR: Héctor Paletta
  • TV: TyC Sports
  • Estadio: Juan Domingo Perón

Posibles formaciones:

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Francisco Álvarez, Érik Godoy, Román Riquelme; Leandro Lozano, Alan Lescano, Federico Fattori, Sebastián Prieto; Hernán López Muñóz; Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Mauricio Cardillo, Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

¿Cómo llega cada uno?

Independiente Rivadavia llega fuera de zona de Copas en la tabla anual y muy lejos de clasificar entre los ocho mejores en los Playoffs. Mal momento para los de Berti que hace 8 partidos no conocen la victoria.

El Bicho, también está mal en el Torneo Clausura aunque con una victoria tendría la posibilidad de meterse entre los mejores 8 de la zona A.

Argentinos, a priori, por nivel, es el candidato de un partido que para cualquiera de los dos que lo gane, quedará para la historia.

La tabla anual

En caso de que gane Argentinos Juniors, existe la posibilidad de que libere cupo y hay varios equipos interesados en que eso suceda.

El futuro de Paulo Díaz en River

El periodista Sebastián Srur aseguró que es muy probable que Paulo Díaz no continúe en River Plate desde enero de este año.

"Es bastante probable que Paulo Díaz se vaya de River en enero. Su destino podría estar en Medio Oriente."

Se suman voces al Mariano Closs vs Chiqui Tapia

En las últimas horas, Mariano Closs vs Chiqui Tapia estuvo más caliente que nunca y hay varios periodistas (con cierta tendencia política) que apoyaron al conductor del programa ESPN F12.

Jonatan Viale fue uno de los que se pronunció a favor del relator y en contra del presidente de AFA, para dar una referencia.

"Del lado Mariano Closs de la vida." tuiteó el conductor de TN.

Ignacio Ortelli, de Clarín y A24, también se posicionó del lado del periodista: "Siempre del lado de Closs", publicó.

Jonatan Viale se metió de lleno en el Mariano Closs vs Chiqui Tapia

Se viene el Boca vs River: Claudio Úbeda vs Marcelo Gallardo

Faltan 4 días para el Superclásico que jugarán Boca y River el próximo domingo 9 de noviembre en la Bombonera. Por el momento, todo hace indicar que Claudio Úbeda tiene más certezas que Marcelo Gallardo en cuanto al equipo titular.

El Xeneize encontró comodidad en el 4-4-2 mientras que el Muñeco, todavía no pudo afianzar una táctica clara a su equipo.

Será un encuentro fundamental, más que nada, por las posiciones en la tabla anual. El Millonario podría quedar en las puertas de jugar Copa Sudamericana si pierde contra su histórico rival.

La Primera Nacional sigue igual...

El periodista Eduardo Ramenzoni dio detalles de cómo seguirá la Primera Nacional de cara al 2026.

"Primera Nacional 2026. Se mantendrá el mismo formato. Las zonas se sortearán los primeros días de diciembre. Se jugará durante el mundial. Receso entre la 1° y la 2° rueda. Comenzaría el primer fin de semana de febrero. Dos descensos x grupo. Ocho al reducido. Dos ascensos."

Carlo Ancelotti vs Neymar

Nuevamente Carlo Ancelotti no citó a Neymar para la Selección de Brasil y el entrenador se expresó sobre el jugador del Santos (que tampoco viene teniendo minutos en el Peixe).

"He hablado nuevamente con Neymar, vamos a ver cuándo se recupera de su lesión. No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico... No precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce, sus condiciones. Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo nacional a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo”, declaró Carletto.

Brasil jugará ante Senegal y Túnez el 15 de noviembre y el 18, respectivamente.

El Brasileirao y sus partidos

Con Sao Paulo vs Flamengo como principal, estos serán los encuentros del Brasileirao de este miércoles 5 de noviembre:

  • 19:00 → Sport Recife - Juventude
  • 19:00 → Vitória - Internacional
  • 19:00 → Bragantino - Corinthians
  • 19:30 → Botafogo - Vasco da Gama
  • 20:00 → Grêmio - Cruzeiro
  • 20:00 → Atlético Mineiro - Bahia
  • 21:30 → São Paulo - Flamengo
Partidos de Champions League de este 5 de noviembre

Estos serán los partido de Champions League de este miércoles 5 de noviembre:

  • 14:45 → Pafos FC - Villarreal CF
  • 14:45 → Qaraba Adam - Chelsea
  • 17:00 → Ajax - Galatasaray
  • 17:00 → Brujas - FC Barcelona
  • 17:00 → Inter Milán - Kairat Almaty
  • 17:00 → Manchester City - Borussia Dortmund
  • 17:00 → Newcastle United - Athletic Club
  • 17:00 → Olympique Marseille - Atalanta
  • 17:00 → Benfica - Bayer Leverkusen

Champions League: Liverpool vuelve a ganarle al Real Madrid

