Las proteínas cumplen funciones esenciales y cada vez se habla más de lo mucho que se necesitan a medida que las personas envejecen. Las proteínas ayudan a aumentar la masa muscular, cuidar los huesos e incluso son clave para el sistema inmunológico. Tal vez por eso, todos están buscando alimentos ricos en proteínas para incluir en la dieta.
SALUDABLES
Alimentos con proteínas que expertos en corazón quieren que comas
Si está buscando alimentos ricos en proteínas y que sean saludables para el corazón, expertos recomiendan incluir los siguientes en su dieta.
Entonces, ¿Qué comer para ganar proteínas? ¿Cuáles son los alimentos más ricos en proteínas? ¿Qué alimentos con proteínas son buenos para la salud del corazón?
Esto último es importante tenerlo en cuenta ya que, si bien hay muchas fuentes de proteínas, no todas son amigables con la salud cardiovascular cuando se consumen en exceso, por ejemplo, la carne roja.
Las carnes rojas, en general, contienen más grasas saturadas, lo cual puede elevar los niveles de colesterol en sangre y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
La Asociación Americana del Corazón (AHA) recomienda "elegir fuentes saludables de proteínas, principalmente de origen vegetal".
En ese sentido, los expertos en salud del corazón han compartido algunos alimentos ricos en proteínas saludables que pueden ser beneficiosas para la salud cardíaca:
Pescado
El pescado es un alimento que no le gusta a todo el mundo, pero es uno de los más recomendados para el corazón, y muchos no saben que también aporta proteínas.
Los expertos lo afirman: "El pescado y el marisco son buenas fuentes de proteínas". Además, contienen omega-3 que suma beneficios importantes para la salud.
Algunos pescados que la AHA recomienda son: anchoas, arenque, caballa, bacalao negro, salmón, sardinas, atún rojo, pescado blanco, lubina rayada y cobia.
El consejo de los expertos es comer pescado, al menos, 2 veces a la semana.
Legumbres
Entre los alimentos ricos proteínas, que pueden ayudar a disminuir el consumo de carne roja, se encuentran las legumbres.
"Existen muchos tipos de legumbres: pintos, rojos, garbanzos, soja, entre otras. Todas son beneficiosas para la salud. ¡No olvides incluir en tu dieta las lentejas, los guisantes partidos y los frijoles carita!", indica la AHA.
Por ejemplo, 100 gramos de las lentejas aporta 23.6 gramos de proteínas, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
Asimismo, los expertos destacan que las legumbres pertenecen a las proteínas de origen vegetal que no contienen grasas saturadas y aportan fibra y otros nutrientes a la dieta. La fibra ayuda a tener un corazón sano.
Frutos secos
Los especialista en salud del corazón dicen que no hay que olvidarse de los frutos secos, otras fuentes de proteína vegetal.
"Los frutos secos, los cacahuetes y la soja también contienen grasas insaturadas saludables", destacan. Y, este tipo de grasa ayuda a reducir el colesterol y el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Para tener una idea, de acuerdo con datos del USDA en 100 gramos de pistachos hay 20.5 gramos de proteína.
La recomendación general es comer un puñado de frutos secos al días. ¡Qué los disfrutes!
