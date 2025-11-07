Alimentos con proteínas que expertos en corazón quieren que comas

En ese sentido, los expertos en salud del corazón han compartido algunos alimentos ricos en proteínas saludables que pueden ser beneficiosas para la salud cardíaca:

Pescado

El pescado es un alimento que no le gusta a todo el mundo, pero es uno de los más recomendados para el corazón, y muchos no saben que también aporta proteínas.

Los expertos lo afirman: "El pescado y el marisco son buenas fuentes de proteínas". Además, contienen omega-3 que suma beneficios importantes para la salud.

Algunos pescados que la AHA recomienda son: anchoas, arenque, caballa, bacalao negro, salmón, sardinas, atún rojo, pescado blanco, lubina rayada y cobia.

El consejo de los expertos es comer pescado, al menos, 2 veces a la semana.

pescado El pescado es rico en proteínas, omega-3, vitaminas y minerales.

Legumbres

Entre los alimentos ricos proteínas, que pueden ayudar a disminuir el consumo de carne roja, se encuentran las legumbres.

"Existen muchos tipos de legumbres: pintos, rojos, garbanzos, soja, entre otras. Todas son beneficiosas para la salud. ¡No olvides incluir en tu dieta las lentejas, los guisantes partidos y los frijoles carita!", indica la AHA.

Por ejemplo, 100 gramos de las lentejas aporta 23.6 gramos de proteínas, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)

Asimismo, los expertos destacan que las legumbres pertenecen a las proteínas de origen vegetal que no contienen grasas saturadas y aportan fibra y otros nutrientes a la dieta. La fibra ayuda a tener un corazón sano.

Frutos secos

Los especialista en salud del corazón dicen que no hay que olvidarse de los frutos secos, otras fuentes de proteína vegetal.

"Los frutos secos, los cacahuetes y la soja también contienen grasas insaturadas saludables", destacan. Y, este tipo de grasa ayuda a reducir el colesterol y el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Para tener una idea, de acuerdo con datos del USDA en 100 gramos de pistachos hay 20.5 gramos de proteína.

La recomendación general es comer un puñado de frutos secos al días. ¡Qué los disfrutes!

---------

