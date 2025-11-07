¿Por qué hay numerosas denuncias contra Ozempic y qué saber sobre sus efectos secundarios?

En efecto, una de las primeras demandas contra Ozempic fue por no advertir sobre efectos secundarios. También involucraba a Eli Lilly que vende Mounjaro, un medicamento para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad.

En el texto de la denuncia figura que es por "daños y perjuicios sufridos por la demandante, Jaclyn Bjorklund, quien resultó gravemente herida como consecuencia del uso de Ozempic y Mounjaro".

"Los abogados de Jaclyn Bjorklund afirman que la mujer de 44 años usó Ozempic durante más de un año, hasta aproximadamente julio de 2023, y luego comenzó a usar Mounjaro", apunta CNN.

"Está demandando a los fabricantes de ambos medicamentos, Novo Nordisk y Eli Lilly, por no advertir sobre el riesgo de sufrir graves problemas gastrointestinales al tomarlos", agrega.

Otra denuncia que se hizo bastante conocida fue la de Todd Engel, quien acusó a Novo Nordisk de negligencia, reclamando que la empresa tenía la obligación de informar sobre el riesgo de sufrir problemas oculares graves.

De acuerdo con NBC News, a Engel "le recetaron Ozempic en 2023 para controlar su diabetes tipo 2. La demanda alega que unos cuatro meses después, a Engel le diagnosticaron neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIA-NA)".

Acerca de este posible efecto secundario, un estudio del Dr. Joseph Rizzo, oftalmólogo del Mass General Brigham, halló que "las personas con diabetes a quienes se les había recetado semaglutida (el principal ingrediente de Ozempic) tenían cuatro veces más de probabilidades de ser diagnosticadas con NOIA-NA que las personas con diabetes que no la tomaban".

Mientras, "quienes tenían sobrepeso u obesidad, y a quienes se les había recetado el fármaco, presentaban siete veces más de probabilidades de recibir el diagnóstico que pacientes similares que no tomaban semaglutida", detalla el Mass General Brigham.

¿Cómo seguirán las demandas contra Ozempic?

Se han presentado numerosas demandas relacionadas con Ozempic y otros medicamentos para adelgazar. Una cifra no menor es que, "al 1 de octubre de 2025, había 2809 demandas pendiente en el litigio multidistrital (MDL) nacional relacionado con Ozempic y otros fármacos GLP-1", indica Oberheiden Law Group.

Y así es cómo podrían seguir las demandas según Oberheiden Law Group:

"El juez que preside el litigio multidistrital nacional (MDL) relacionado con Ozempic y otros fármacos para la pérdida de peso GLP-1 estableció recientemente varios plazos importantes. La presentación de pruebas periciales está programada para finalizar el 27 de marzo de 2026, y las mociones de juicio sumario deben presentarse antes del 16 de abril de 2026.

Tras esto, la siguiente etapa consistirá en preparar el primer juicio piloto. Si bien es probable que estos juicios se celebren a mediados de 2026 como muy pronto, este plazo es bastante ajustado para este tipo de caso".

¿Cuáles son los efecto secundarios de Ozempic?

Ahora bien, a propósito de los efectos secundarios de Ozempic, vale la pena detallarlos.

En la información del producto se indica que, los efectos secundarios más comunes de Ozempic pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago (abdominal) y estreñimiento.

Además, Ozempic puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

Inflamación del páncreas (pancreatitis)

Cambios en la visión

Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia)

La deshidratación puede provocar problemas renales

Problemas estomacales graves

Reacciones alérgicas graves

Problemas de vesícula biliar

Ozempic puede aumentar la probabilidad de que los alimentos o líquidos entren en los pulmones durante una cirugía u otros procedimientos que requieran anestesia o sedación profunda

