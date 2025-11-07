Viernes 7/11: Gobernadores encaran la Casa Rosada en busca de recursos

Live Blog Post

Tras un primer semestre con una pérdida de $869 millones, Mastellone Hermanos, dueña de La Serenísima, y una de las empresas más emblemáticas del sector lácteo, profundizó sus números rojos: y en tan solo 9 meses acumula una pérdida neta de $28.431 millones, según el balance presentado ante la CNV.

La compañía explicó que el resultado final "está afectado fundamentalmente por el efecto neto que la devaluación del peso produjo en la valuación de nuestros activos y pasivos en moneda extranjera".

La empresa advirtió que el tercer trimestre estuvo signado por una fuerte volatilidad financiera: "La expansión monetaria por el rescate de las 'LEFI' del Banco Central, la consecuente presión sobre el tipo de cambio, el aumento de las tasas de interés y la incertidumbre política propia de los períodos preelectorales pusieron en pausa la lenta pero sostenida recuperación económica", señaló Mastellone en su informe.

