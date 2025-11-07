urgente24
Viernes 7/11: Gobernadores encaran la Casa Rosada en busca de recursos

Comienzan las conversaciones en la Casa Rosada (Foto ilustrativa generada con IA). 

La nueva etapa de negociaciones de gobernadores con la Casa Rosada comenzó este viernes. Diego Santilli toma lugar central antes de asumir.

7 de noviembre de 2025 - 13:29

Mientras tanto, en Tucumán persiste el paro de transporte dispuesto por UTA ante el colapso del sistema por la falta de recursos de financiación. La medida lleva 48 horas vigente y no hay previsión sobre un acuerdo para recomponer la circulación de colectivos debido a que las empresas denuncian un colapso de los costos sobre un boleto atrasado.

Además, Santa Fe evalúa prohíbir la plataforma digital de juegos Roblox, en una medida similar a la adoptada por CABA. Sería en el marco de las redes de acceso a Internet del sistema educativo provincial y como medida de prevención a fenómenos de adicción además del contacto de menores con desconocidos en línea.

Por su parte, las autoridades federales en Salta todavía intentan descifrar la red de conexión de la avioneta narco que cayó cerca de Rosario de la Frontera. En ese sentido, el gobernador Gustavo Saenz pidió un debate urgente para activar la ley de derribo como parte de los operativos de seguridad desplegados en la frontera norte.

Este es el vivo del viernes 7 de noviembre de 2025 en Urgente24:

Internacionales: Bolsonaro a un paso de la cárcel común, China exhibe su portavión electromagnético y Trump acercó Kazajistán a Israel (Acuerdo de Abraham)

  • Jair Bolsonaro reacciona a su destino final: estar detrás de los barrotes de la cárcel: La máxima corte de Brasil analiza el último recurso presentado por Jair Bolsonaro para no ir a una cárcel común. De Moraes está evaluando enviarlo a la cárcel de Papuda la semana que viene. ¿Cómo reacciona el líder de la ultraderecha ante su destino final? VER NOTA
  • China pone en funcionamiento su tercer portaviones, equipado con catapultas electromagnéticas, desafiando el poderío militar de Estados Unidos mientras disputa su influencia en el Indopacífico. Cómo es la nueva joya armamentística. VER NOTA
  • El gobierno de Donald Trump logra que Kazajistán se sume a los Acuerdos de Abraham, que normalizan las relaciones entre países árabes sunitas e Israel, pero no puede garantizar el cumplimiento del alto al fuego en Gaza. VER NOTA

Diego Santilli renunció a su banca y ya se mueve como ministro del Interior

El ahora funcionario dio el paso administrativo para comenzar a atender a los gobernadores. Será el encargado de negociar para la Casa rosada en el Congreso.

Las primeras reuniones en su rol ejecutivo se dieron con el gobernador de Chubut, Nacho Torres, y el catamarqueño Raúl Jalil. De esa manera, se despejaron dudas sobre su posible continuidad en la Cámara baja hasta el 10 de diciembre.

VER NOTA

Redes de U24: La Villa 31, objetivo de desarrollistas

La idea: demoler miles de viviendas donde viven más de 40.000 personas para construir allí un “nuevo Puerto Madero”.

Aunque suene delirante, algunos legisladores porteños ya hacen números, tentados por el valor del suelo, tras haberse vendido hasta el último centímetro de Puerto Madero original.

Sin consumo, se complica el sector lácteo

Tras un primer semestre con una pérdida de $869 millones, Mastellone Hermanos, dueña de La Serenísima, y una de las empresas más emblemáticas del sector lácteo, profundizó sus números rojos: y en tan solo 9 meses acumula una pérdida neta de $28.431 millones, según el balance presentado ante la CNV.

La compañía explicó que el resultado final "está afectado fundamentalmente por el efecto neto que la devaluación del peso produjo en la valuación de nuestros activos y pasivos en moneda extranjera".

La empresa advirtió que el tercer trimestre estuvo signado por una fuerte volatilidad financiera: "La expansión monetaria por el rescate de las 'LEFI' del Banco Central, la consecuente presión sobre el tipo de cambio, el aumento de las tasas de interés y la incertidumbre política propia de los períodos preelectorales pusieron en pausa la lenta pero sostenida recuperación económica", señaló Mastellone en su informe.

VER NOTA

Roblox pone en jaque al sistema educativo y Santa Fe evalúa bloquearlo

El Ministerio de Educación santafesino estaría evaluando el bloqueo de la plataforma de juegos de su red de Internet abierto para las escuelas de la provincia. Según el sector docente, la interacción de los niños con ese tipo de contenido genera casos de adicción, además de exponerlos a contacto con desconocidos en línea.

La medida, de concretarse, podría ser similar a la que ya adoptó el Gobierno porteño, que eliminó el acceso a esa plataforma de su red educativa.

VER NOTA RELACIONADA

Esto se dice en las redes de U24: Para estar en el Congreso hay que leer

Karen Reinhardt, al igual que todos los diputados electos de La Libertad Avanza, recibió como obsequio una Constitución Nacional y el Reglamento de la Cámara Baja.

Sin embargo, la ex vedette confesó que aún no los leyó porque “la tipografía es muy pequeña”.

Además, reconoció que no es una gran lectora, dejando una frase que ya genera polémica en el nuevo Congreso.

Tucumán sufre una extensión del paro de transporte

La medida de fuerza dispuesta por UTA complicó a los pasajeros durante 48 horas. En la tarde del viernes se espera una reunión con las empresas para poder destrabar el conflicto que implica la suspensión de choferes por falta de recursos de financiamiento para las operaciones regulares.

Mientras tanto, los empresarios reclamaron un cambio en el sistema para descalzar el ingreso de la venta de pasajes, que cayó un 30% en el último año. Eso, sumado a la falta de recursos para subsidios desde Nación dejó en estado de colapso a las operaciones.

VER NOTA
Siguen los cuestionamientos a las bandas cambiarias

Pacific Investment Management Co. reclamó la libre flotación del dólar en Argentina. El fondo de inversión con una cartera que supera los 2 billones de dólares reclamó por la eliminación de las bandas y aconsejó al Gobierno nacional aprovechar la estabilidad post electoral para avanzar en un "corte" del circulo de auge y caída económica.

"Los inversores extranjeros como nosotros no invertiremos en activos locales a estos niveles de tipo de cambio. Punto. Final”, explicaron.

VER NOTA

Se casa José Alperovich, ex gobernador de Tucumán preso

El ex mandatario tucumano y actual convicto domiciliario tendrá una ceremonia civil el próximo 27 de noviembre para contraer matrimonio con Marianela Mirra. Según las versiones iniciales, Alperovich solicitó a la Justicia un permiso especial para llevar adelante el trámite matrimonial con una ceremonia para 30 personas.

Cabe recordar que el ex gobernador de Tucumán se divorció recientmeente de su pareja original, Beatriz Rojkes. Además, cumple una condena de 16 años en Puerto Madero por un caso de abuso sexual.

VER NOTA

