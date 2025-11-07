Viernes 7/11: Gobernadores encaran la Casa Rosada en busca de recursos

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2025. Día lluvioso y de mucha rosca en gran parte de Argentina, en especial para los gobernadores a los que la Casa Rosada invitó a dialogar. Diego Santilli sale a la cancha a tratar de recomponer relaciones y asegurar una línea de comunicación permanente con las provincias para lograr mayor fluidez en el nuevo Congreso del 10 de diciembre.
Internacionales: Bolsonaro a un paso de la cárcel común, China exhibe su portavión electromagnético y Trump acercó Kazajistán a Israel (Acuerdo de Abraham)
- Jair Bolsonaro reacciona a su destino final: estar detrás de los barrotes de la cárcel: La máxima corte de Brasil analiza el último recurso presentado por Jair Bolsonaro para no ir a una cárcel común. De Moraes está evaluando enviarlo a la cárcel de Papuda la semana que viene. ¿Cómo reacciona el líder de la ultraderecha ante su destino final? VER NOTA
- China pone en funcionamiento su tercer portaviones, equipado con catapultas electromagnéticas, desafiando el poderío militar de Estados Unidos mientras disputa su influencia en el Indopacífico. Cómo es la nueva joya armamentística. VER NOTA
- El gobierno de Donald Trump logra que Kazajistán se sume a los Acuerdos de Abraham, que normalizan las relaciones entre países árabes sunitas e Israel, pero no puede garantizar el cumplimiento del alto al fuego en Gaza. VER NOTA
