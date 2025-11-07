Pagos con tarjeta y bitcoin: El boom que ya cambia la forma de comprar en Argentina

Otro dato relevante es que el 10% de los pagos totales de Lemon se realizan directamente en criptomonedas, siendo tether (USDT) la más utilizada por su estabilidad y paridad con el dólar estadounidense.

Pagos, tarjeta y bitcoin: ¿Qué tan atractivos son los reintegros?

La posibilidad de obtener cashback es el corazón del crecimiento de este ecosistema. Lemon ya distribuyó 270 BTC en concepto de reintegros, lo que equivale a unos 30 millones de dólares, una cifra que explica por sí sola el interés del público.

El esquema de devolución varía según el método de pago y la moneda utilizada:

Pagos con tarjeta:

2% de cashback en BTC si se paga con criptomonedas.



0,5% de cashback si se paga con pesos.

Pagos con QR:

1% de cashback en BTC si la operación se hace con cripto.



0,25% si se abona con pesos.

La mayoría de los usuarios adopta una modalidad mixta, realizan pagos cotidianos en pesos y van acumulando pequeñas fracciones de bitcoin con cada reintegro.

¿Qué comercios lideran los pagos con tarjeta y bitcoin en Argentina?

El uso de la tarjeta Visa de Lemon se concentra especialmente en servicios de consumo masivo y movilidad. Según los datos de la empresa, Pedidos Ya, Rappi y Cabify encabezan el ranking de lugares donde más se utiliza la tarjeta física o virtual.

En términos de pagos con QR, los comercios más frecuentes son Carrefour, YPF y Día, lo que demuestra que la herramienta ya forma parte de las compras semanales de supermercado o de los gastos cotidianos.

buepp pagos con tarjetas

Además, la tarjeta permite realizar retiros de efectivo de hasta 50.000 pesos por día en más de 30.000 comercios de todo el país, una función que se usa principalmente en Carrefour. De hecho, el 60% de los retiros se concretan ahí, con un ticket promedio de 15.000 pesos.

Pagos, tarjeta y bitcoin: ¿Qué otras opciones existen?

El ecosistema no se limita a Lemon. Cada vez más empresas ofrecen productos similares para captar al usuario que busca combinar pagos digitales con beneficios en cripto.

Entre las alternativas más utilizadas figuran:

Belo , con una tarjeta Mastercard.

, con una tarjeta Mastercard. Ripio , que emite una Visa con reintegros en USDT, BTC o ETH.

, que emite una Visa con reintegros en USDT, BTC o ETH. Buenbit, cuya tarjeta devuelve cashback en acciones de empresas.

La competencia crece y diversifica las opciones, lo que favorece a los usuarios que buscan maximizar beneficios en un entorno donde el ahorro tradicional perdió atractivo.

