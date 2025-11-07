El crecimiento del uso de criptomonedas en la vida cotidiana dejó de ser una tendencia de nicho para transformarse en un hábito consolidado entre miles de usuarios. En 2025, una de las prácticas que más tracción ganó fue la de realizar pagos con tarjeta y QR para obtener cashback en bitcoin, un modelo impulsado principalmente por la empresa Lemon y rápidamente adoptado por usuarios que buscan una forma alternativa de ahorrar e incluso de invertir.
GRAN NEGOCIO
Pagos con tarjeta y bitcoin: El boom que ya cambia la forma de comprar en Argentina
Desde su lanzamiento a fines de 2021, Lemon ya emitió 1,4 millones de tarjetas en Argentina y sumó otras 200.000 en Perú, donde desembarcó en marzo de 2025.
La propuesta combina el uso de medios de pago tradicionales con la posibilidad de acumular fracciones de bitcoin en cada compra, lo que convierte operaciones cotidianas —desde un pedido de comida hasta cargar nafta— en una vía de entrada al mundo cripto.
¿Cómo funcionan los pagos con tarjeta y bitcoin y por qué crecen mes a mes?
Durante todo 2025, Lemon registró un incremento sostenido en el volumen mensual de pagos hechos con su tarjeta Visa y mediante códigos QR. Según datos de la propia compañía, el promedio anual ya alcanza las 60 transacciones por minuto, una cifra que muestra el nivel de adopción que alcanzó la herramienta.
El 70% de todo ese volumen corresponde a la tarjeta, mientras que el 30% restante proviene de pagos con QR, una función que recién fue lanzada en julio y que no dejó de crecer mensualmente desde entonces.
Una de las claves del modelo es que los pagos pueden realizarse tanto con pesos como con criptomonedas. Si el usuario elige abonar con criptoactivos, el sistema los convierte automáticamente a moneda local para el comercio. Así, el receptor cobra en pesos mientras el comprador obtiene cashback en bitcoin, sin fricciones ni pasos extra.
Otro dato relevante es que el 10% de los pagos totales de Lemon se realizan directamente en criptomonedas, siendo tether (USDT) la más utilizada por su estabilidad y paridad con el dólar estadounidense.
Pagos, tarjeta y bitcoin: ¿Qué tan atractivos son los reintegros?
La posibilidad de obtener cashback es el corazón del crecimiento de este ecosistema. Lemon ya distribuyó 270 BTC en concepto de reintegros, lo que equivale a unos 30 millones de dólares, una cifra que explica por sí sola el interés del público.
El esquema de devolución varía según el método de pago y la moneda utilizada:
- Pagos con tarjeta:
- 2% de cashback en BTC si se paga con criptomonedas.
- 0,5% de cashback si se paga con pesos.
- Pagos con QR:
- 1% de cashback en BTC si la operación se hace con cripto.
- 0,25% si se abona con pesos.
La mayoría de los usuarios adopta una modalidad mixta, realizan pagos cotidianos en pesos y van acumulando pequeñas fracciones de bitcoin con cada reintegro.
¿Qué comercios lideran los pagos con tarjeta y bitcoin en Argentina?
El uso de la tarjeta Visa de Lemon se concentra especialmente en servicios de consumo masivo y movilidad. Según los datos de la empresa, Pedidos Ya, Rappi y Cabify encabezan el ranking de lugares donde más se utiliza la tarjeta física o virtual.
En términos de pagos con QR, los comercios más frecuentes son Carrefour, YPF y Día, lo que demuestra que la herramienta ya forma parte de las compras semanales de supermercado o de los gastos cotidianos.
Además, la tarjeta permite realizar retiros de efectivo de hasta 50.000 pesos por día en más de 30.000 comercios de todo el país, una función que se usa principalmente en Carrefour. De hecho, el 60% de los retiros se concretan ahí, con un ticket promedio de 15.000 pesos.
Pagos, tarjeta y bitcoin: ¿Qué otras opciones existen?
El ecosistema no se limita a Lemon. Cada vez más empresas ofrecen productos similares para captar al usuario que busca combinar pagos digitales con beneficios en cripto.
Entre las alternativas más utilizadas figuran:
- Belo, con una tarjeta Mastercard.
- Ripio, que emite una Visa con reintegros en USDT, BTC o ETH.
- Buenbit, cuya tarjeta devuelve cashback en acciones de empresas.
La competencia crece y diversifica las opciones, lo que favorece a los usuarios que buscan maximizar beneficios en un entorno donde el ahorro tradicional perdió atractivo.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba
Alerta por ciclón que impactará en 14 provincias de Argentina: cuándo llega y qué esperar
¿"Last dance" de Di María?; Sheinbaum denunció a su acosador; ¿Trump evitó a Milei?
Prueba de fuego: Sin asumir formalmente, Diego Santilli ya tiene un gran desafío por delante