En la tarde del lunes (01/12) Maxi López estuvo como invitado en el programa Sálvese quien pueda y en diálogo con Yanina Latorre recordaron lo que fue su relación sentimental con Wanda Nara, entre otros temas. Sin embargo, lo más sorprendente llegó de la mano de la conductora.
NO LA DEJÓ PASAR
Yanina Latorre oficializó su pase a Telefe: "Tengo pánico"
En medio de una entrevista con Maxi López en el programa Sálvese quien pueda, la conductora Yanina Latorre reveló en qué programa estará.
"¿Querés que contemos por qué estás acá?", le preguntó directamente a su entrevistado y sumó con picardía: "Tenemos un secreto". Fue en ese entonces que finalmente declaró que comenzará a formar parte del reality culinario de Telefe: "Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef".
Luego del asombro por parte de sus compañeros del ciclo que se emite por América TV y recibir un fuerte aplauso, aclaró: "Sé cocinar pero tengo pánico". Asimismo, indicó que serán algunas emisiones teniendo en cuenta que se espera que el exfutbolista vuelva a la competencia.
El hecho de que se tenga que ir se debe a que Suiza está su pareja Daniela Christiansson quien está cerca de convertirse en madre y quiere acompañarla en el último tramo de embarazo. Su presencia en la competencia no pasó desapercibida y es por eso que tanto las autoridades como también así los televidentes desean que pronto se vuelva a poner el delantal.
Yanina Latorre seguirá en América TV
Por otro lado, hace algunos días Yanina Latorre reveló que en 2026 seguirá al frente del ciclo Sálvese quien pueda por la pantalla de América TV y de esa manera consolidará su rol de conductora televisiva.
La comunicadora aclaró que para que se pusiera de acuerdo con las autoridades, dejó en claro algunos puntos. "Anoche comí con mi producción, pensando en el próximo año", comenzó diciendo.
Además, agregó: "Pedí unas cositas, una escenografía nueva. Tengo presupuesto, vamos a pedir un notero más, estamos creciendo. Pedí un productor más, otro panelistas, quiero tener cinco, en vez de cuatro".
Asimismo, aprovechó para contar que su intención era tener un camarín propio pero se olvidó de ponerlo sobre la mesa: "Yo tengo uno que me lo dan cuando llego, pero también lo usan otras personas, entonces, mi placard queda cerrado".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Rechazaron millones de Elon Musk y crearon una IA que supera a OpenAI: "Se trata de pensar"
Alerta creadores de contenido: Youtube endurece el algoritmo, ¿que premiará en 2026?
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports
Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico
El dato sobre Marcelo Tinelli que impactó a todos: "Lo vienen apuntando con un..."