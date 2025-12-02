Yanina Latorre oficializó su pase a Telefe: "Tengo pánico"

El hecho de que se tenga que ir se debe a que Suiza está su pareja Daniela Christiansson quien está cerca de convertirse en madre y quiere acompañarla en el último tramo de embarazo. Su presencia en la competencia no pasó desapercibida y es por eso que tanto las autoridades como también así los televidentes desean que pronto se vuelva a poner el delantal.

Yanina Latorre seguirá en América TV

Por otro lado, hace algunos días Yanina Latorre reveló que en 2026 seguirá al frente del ciclo Sálvese quien pueda por la pantalla de América TV y de esa manera consolidará su rol de conductora televisiva.

La comunicadora aclaró que para que se pusiera de acuerdo con las autoridades, dejó en claro algunos puntos. "Anoche comí con mi producción, pensando en el próximo año", comenzó diciendo.

Además, agregó: "Pedí unas cositas, una escenografía nueva. Tengo presupuesto, vamos a pedir un notero más, estamos creciendo. Pedí un productor más, otro panelistas, quiero tener cinco, en vez de cuatro".

Asimismo, aprovechó para contar que su intención era tener un camarín propio pero se olvidó de ponerlo sobre la mesa: "Yo tengo uno que me lo dan cuando llego, pero también lo usan otras personas, entonces, mi placard queda cerrado".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Rechazaron millones de Elon Musk y crearon una IA que supera a OpenAI: "Se trata de pensar"

Alerta creadores de contenido: Youtube endurece el algoritmo, ¿que premiará en 2026?

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico

El dato sobre Marcelo Tinelli que impactó a todos: "Lo vienen apuntando con un..."