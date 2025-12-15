urgente24
Javier Milei ante doble prueba de fuego: Presupuesto 2026 y Reforma Laboral

El gobierno de Javier Milei enfrenta una semana decisiva en el Congreso, donde se pondrá a prueba su respaldo político real.

15 de diciembre de 2025 - 09:13

Comenzó una semana clave para el gobierno de Javier Milei: el oficialismo inaugurará su nueva etapa en el Congreso con una doble prueba de fuego. Por un lado, buscará aprobar en tiempo récord el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, con ayuda de gobernadores afines. Por el otro, intentará apurar el dictamen de la Reforma Laboral en el Senado.

El debate de "modernización laboral" promete ser el más complicado para La Libertad Avanza ya que el grueso de la oposición se resiste a una discusión veloz y a libro cerrado. El calendario aprestado, la magnitud del proyecto y la cantidad de intereses que entran en juego tensionan al máximo la misión inicial de Patricia Bullrich, de terminar el año con media sanción.

El Presupuesto 2026 es una de las iniciativas prioritarias de la administración libertaria, ya que fija las pautas fiscales y económicas del próximo año. Entre los ejes centrales, se destacan el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la redefinición de transferencias a las provincias, puntos que concentran la mayor parte de las discusiones políticas.

En el último mes y medio, el ministro del Interior, Diego Santilli, recorrió provincias y recibió a mandatarios provinciales en Casa Rosada. Su único cometido fue ,y es, aprobar dicho presupuesto.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

No hay reforma que salve al empleo

Mientras los especialistas advierten que el empleo no crecerá por obra de la reforma laboral, el registrado sigue arrojando señales de alarma: en septiembre, según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, hubo una nueva contracción en el sector privado del 0,2% mensual desestacionalizado, cifra que equivale a la pérdida de 10.606 empleos respecto al mes anterior.

Pero, según el informe de 'Politikon Chaco' que analiza los datos, es la cuarta caída consecutiva en ese nivel por lo que, producto de ello, entre junio y septiembre se perdieron 48.997 empleos privados formales en todo el país.

Se confirma así una tendencia al deterioro persistente del mercado laboral formal de 2025, en el marco de la política económica impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Especulaciones: "Difícil" que la reforma laboral se sancione antes de fin de año

A partir de lo comentado por la Agencia Noticias Argentinas, el senador nacional Flavio Fama (UCR) consideró que es "difícil" que la reforma laboral se sancione "antes de fin de año".

En base a ello, explicó que se requiere "un debate mínimo" debido a la importancia de la ley y opinó que no se sancionará "a libro cerrado de ninguna manera".

"Es una ley que no solo modifica aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo, sino también aspectos sindicales, temas fiscales, y si se hace lo normal, es decir que vayan los distintos actores a dar su opinión, va a ser difícil que se llegue (antes de fin de año)", señaló.

"Con Cristina libre era muy difícil imponer esta reforma"

El senador nacional por Fuerza Patria, Mariano Recalde, dialogó con el medio AM 530 acerca del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y sus consecuencias sobre los derechos de los trabajadores.

Recalde sostuvo que la iniciativa "no es una modernización laboral", sino un proyecto ómnibus "extensísimo", que avanza sobre el derecho individual y colectivo del trabajo, la organización sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, además de incorporar modificaciones tributarias que "no tienen nada que ver con el derecho laboral".

Por su parte, haciendo foco en el contexto político, el senador relacionó el avance del proyecto con la situación judicial de la expresidenta. "Con Cristina libre era muy difícil imponer esta reforma. Su prisión tiene un objetivo político: impedir que organice a la oposición", remarcó.

Embed - "LOS GRANDES EMPRESARIOS VAN A DESPEDIR GRATIS CON PLATA DE LOS JUBILADOS": MARIANO RECALDE EN AM530
Viral en U24: Silencios en Oslo y grietas opositoras

Lilian Tintori es una conocida influencer venezolana, esposa de Leopoldo López, creador del partido Voluntad Popular.

Tintori viajó a Oslo para felicitar a María Corina Machado, pero la galardonada no le dirigió la palabra al verla.

Aunque Tintori se retiró sin hacer escena, el episodio dejó una fuerte señal de alerta.

Crece la preocupación por nuevas —o viejas— grietas dentro del frente antichavista.

Confederaciones Rurales Argentinas: 12 claves para una reforma al sistema tributario

CRA presentó un paquete integral de reformas tributarias para impulsar la inversión y el crecimiento del campo argentino.

"(...) Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) consideramos que la decisión de avanzar en una reducción de las retenciones, es una señal positiva, hacia el camino correcto de su eliminación total y definitiva.

Por ello, y como aporte de una visión más amplia, CRA ha presentado una propuesta integral de reforma tributaria, orientado a generar condiciones de previsibilidad, competitividad y crecimiento para todo el sector productivo.

CRA presenta un paquete integral de propuestas para una reforma tributaria moderna, simple y orientada a la inversión productiva. El documento -ya remitido a funcionarios nacionales- expresa una visión proactiva del sector, que busca contribuir con medidas concretas al diseño de un sistema impositivo que acompañe el crecimiento y no penalice al que produce, invierte y genera empleo.

Entre los ejes centrales, CRA reafirma la necesidad de avanzar hacia la eliminación total y definitiva de las retenciones, entendida como condición indispensable para recuperar rentabilidad, aumentar la producción y potenciar la competitividad exportadora. Pero la entidad subraya que una reforma auténtica no puede limitarse a este punto: deben encararse cambios estructurales que corrijan distorsiones profundas del sistema tributario argentino.

El documento propone medidas clave como el Régimen de Venta y Reemplazo Agropecuario, la amortización acelerada de inversiones, la devolución rápida del IVA técnico, la derogación del Impuesto a los Bienes Personales sobre activos productivos, la actualización del régimen de IVA anual, la mejora en criterios de valuación y un esquema que fomente el uso de fertilizantes. A ello se suma la necesidad de revisar retenciones y percepciones (RG 830), eliminar tributos distorsivos como el impuesto al cheque y el SIRCREB, y establecer reglas claras de estabilidad fiscal.

Estas propuestas ya fueron puestas a disposición de las autoridades nacionales y forman parte de una agenda constructiva del campo para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento (...)".

cra-diciembre-2025-propuestas-de-cambio-sistema-tributario-argentino
El Gobierno enfrenta una semana clave: Impacto político y económico

En el plano legislativo, el oficialismo impulsa una agenda contrarreloj en el Congreso. El objetivo central es avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026, una herramienta clave para ordenar las cuentas públicas, enviar previsibilidad fiscal y consolidar el rumbo económico. La estrategia es clara: conseguir una media sanción exprés que muestre gobernabilidad y disciplina política, aun en un escenario parlamentario fragmentado y con resistencias opositoras.

En paralelo, el debate por la reforma laboral vuelve a ganar protagonismo. El Gobierno busca introducir cambios estructurales en el mercado de trabajo, con el argumento de fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y modernizar convenios. Sin embargo, la discusión promete ser áspera: sindicatos y bloques opositores anticipan tensiones, mientras el oficialismo apuesta a negociar artículo por artículo para evitar bloqueos totales.

Fuera del recinto, la economía intenta enviar señales concretas. En un anuncio que impacta directamente en la percepción cotidiana, todo parece indicar que la nafta bajará, en promedio, un 2% esta semana.

El Gobierno enfrenta una semana donde cada decisión tiene impacto político, económico y simbólico. Un combo de alto voltaje que puede marcar el cierre del año y anticipar el tono de lo que viene.

¿Respiro para fin de año?

El año cierra con las naftas mostrando un aumento mayor al de la inflación general. El litro de súper subió más del 41% y la premium 31,31% contra un 27,9% de alza en el IPC hasta noviembre según datos del Indec.

Ahora el CEO de YPF, Horacio Marín, promete que esta semana habrá una baja de 2% pero paulatinamente.

Escala la tensión con AFA: Bullrich denunció a Tapia y Tovigginio

"Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino", señaló Patricia Bullrich en X.

¿Casualidad?: Vandalizaron la sede del sindicato de unos de los líderes de la CGT

A partir de las primeras informaciones de medios gremiales, durante las últimas horas se registró un violento ataque contra la sede del Sindicato del Vidrio SEIVARA, ubicada en Av. Juan de Garay 371 de la CABA, donde personas aún no identificadas ingresaron y causaron importantes destrozos en las instalaciones.

Desde el entorno del sindicato señalaron que el ataque tendría un trasfondo político y que ocurrió a pocos días de una movilización prevista para el próximo jueves.

ATE lanzó paro nacional para el 18/12 y advirtió: "Hay que pudrírsela a los gobernadores"

En consonancia con la CGT, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional para el próximo 18 de diciembre con movilización a Plaza de Mayo a partir de las 15 en rechazo a la Reforma Laboral.

Al respecto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó duras críticas hacia los gobernadores y advirtió sobre el impacto del proyecto en los territorios. Por medio de sus redes sociales, apuntó:

"Los mandatarios provinciales se están pegando un tiro en el pie. La reforma laboral y el presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias. Es todo verso, chamuyo que con esta reforma se va a crear empleo. Se trata de una reforma propia de regímenes autoritarios, peor aún que la que regía en dictadura. Este proyecto no es compatible con el sistema democrático. Jornadas de 12 horas y pago en especies. No podemos aceptar esta barbaridad. Lo único que tenemos para ofrecer los trabajadores es nuestra fuerza de trabajo y nuestra salud física y mental. Los empresarios son los dueños de las empresas y con esta reforma pasarán también a ser nuestros dueños, dueños de nuestras vidas".

La oposición se planta ante La Libertad Avanza

Tal lo mencionado, arranca una semana clave para el gobierno de Javier Milei: se pone en marcha el tratamiento formal del Presupuesto en el Congreso, luego de la apertura del período de sesiones extraordinarias el pasado 10 de diciembre. El Gobierno apunta a aprobarlo antes de fin de año y el debate comenzará en el ámbito de comisiones, con inicio en la Cámara de Diputados.

En paralelo, el Senado activará el análisis de la reforma laboral, un eje que el oficialismo busca sancionar antes del 30 de diciembre.

Desde Unión por la Patria anticiparon que presentarán un dictamen de minoría de rechazo al Presupuesto impulsado por Milei y volverán a insistir con una propuesta alternativa que incluya las leyes ya sancionadas por el Congreso y vetadas por el Ejecutivo: la emergencia en Discapacidad, los fondos para el Hospital Garrahan y el refuerzo presupuestario para las universidades.

El bloque Provincias Unidas, que reúne a 22 legisladores con vínculos con distintos gobernadores -entre ellos Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir (Jujuy)- también exhibirá diferencias con el proyecto oficial y presentaría un dictamen propio.

Por su parte, el Frente de Izquierda adelantó su rechazo al Presupuesto, aunque no firmará dictamen en comisión. Sus referentes -Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Néstor Pitrola y Romina del Pla- participarán de los debates en la firma de dictámenes y en el recinto.

Redes de U24: Lo que tenes que saber

Con una cuenta simple podés saber si el precio que pagás está dentro de lo razonable o si ya entró en zona cara.

Sumá alquiler + expensas, llevá el número a anual y comparalo con el valor de la propiedad.

Alrededor del 5% anual es un alquiler estándar.

Menos que eso, estás bien.

Más del 6%, ojo: quizás sea momento de negociar… o pensar una mudanza.

Otro problema en medio de las Fiestas

Una nueva medida de fuerza que afectará a vuelos en todo el país tendrá lugar en lo que resta de diciembre, según anunció la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). El gremio de los controladores adelantó el paro en el marco de un conflicto abierto con el Gobierno nacional a través de la Empresa Nacional de Navegación Aérea (EANA).

El conflicto, que ya lleva meses de vigencia y que llevó a los controladores a impactar en distintas etapas el funcionamiento de los vuelos comerciales de pasajeros y carga, cerrará el año sin resolverse y con la promesa de complicar a miles de viajeros en una época pico. Al igual que en versiones anteriores, ATEPSA programó el abandono de tareas en días y franjas horarias específicas dada la naturaleza esencial de la tarea.

Es oficial: El Gobierno declaró asueto para el 24 y 31 de diciembre

La administración libertaria estableció este lunes que habrá asueto para el personal de la administración pública nacional durante el 24 y 31 de diciembre de 2025, por lo que se suman a los feriados del 25 de diciembre y 1° de enero, con el objetivo de "facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades".

La medida se implementó a través del Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Reforma Laboral deja afuera voces de un sector clave

En medio del debate por la reforma laboral promovida por el gobierno del presidente Javier Milei, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) alzaron la voz para denunciar que quedaron fuera de la mesa de discusión pese a ser el principal motor del empleo privado en Argentina.

Empresarios y dirigentes del sector aseguran que sin su participación, la reforma corre el riesgo de ser parcial e incompleta.

VER NOTA

¿En qué quedó el acuerdo comercial con Trump?

A fines de noviembre, Javier Milei se bajó del sorteo del Mundial 2026 en USA entre las tensiones con la AFA pero por las diferencias que aún existían en el acuerdo de aranceles. Ahora, el libertario buscará verse con Donald Trump en enero en el foro de Davos y disipar malestares de Washington.

Se descarta ya una visita del secretario del Tesoro Scott Bessent a la Argentina, entre cortocircuitos de éste con Trump y porque los Milei no estarían cumpliendo su parte en la ayuda financiera prestada antes de las elecciones como el acuerdo de gobernabilidad con aliados y romper con China.

Con el fin de sortear los malestares, en el Gobierno ya se trabaja en un encuentro entre Milei y Trump que podría darse en Davos a mediados de enero.

El proyecto de ley que Milei envió al Congreso se da en un momento particular

El inicio del debate por la reforma laboral que propone Javier Milei ocurre en un momento muy singular. El proyecto de ley que el Presidente envió al Congreso y que incluye modificaciones en muchos aspectos de la vida del trabajo, como remuneraciones, vacaciones, indemnizaciones y la influencia sindical (la CGT ya convocó una marcha en su contra), entre otros, se discutirá en un clima recesivo entre las actividades que demandan mano de obra intensiva.

El INdEC confirmó que la industria manufacturera acumuló la 4ta baja interanual consecutiva en octubre, siendo el peor resultado para ese mes desde la pandemia. En tanto que las recuperaciones resultan relativas y en muchos casos insuficientes para volver al punto de partida.

La caída de la demanda se constata en el cierre de fábricas y los consecuentes despidos o suspensiones de sus trabajadores. A ella se le suma la competencia de las importaciones, especialmente chinas, ante las que -a diferencia de la Argentina de Milei- el resto de los países toma medidas proteccionistas para resguardar su propia fuerza laboral.

Con la preocupación social por la actividad y los puestos de trabajo de fondo, Milei se aferra a la desinflación como capital político.

VER NOTA

En plena negociación con gobernadores

Javier Milei reactivó el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) luego de un mes completo sin transferencias a las provincias y giró $20 mil millones al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los aliados clave del oficialismo en el Congreso. Se trata del monto más alto otorgado por la Casa Rosada en lo que va de 2025, muy por encima del resto de los distritos.

El dato no pasa desapercibido: en noviembre, el Gobierno nacional no envió ni un peso en ATN, profundizando el ahogo financiero sobre gobernadores con los que el Presidente mantiene enfrentamientos políticos. Sin embargo, esa situación cambió abruptamente en medio de las negociaciones más sensibles del año: el debate del Presupuesto 2026 y la nueva reforma laboral.

Otra polémica vinculada al ingreso de la iniciativa al Senado

En medio del debate por algunos puntos controversiales de la reforma laboral que promueve Javier Milei, se suma por estas horas otro debate vinculado al ingreso de la iniciativa oficial al Senado, lo que -advierten- "viola la Constitución Nacional".

La senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) salió rápidamente a advertir al Gobierno que el proyecto "incluye un capítulo impositivo y al final deroga una decena de leyes tributarias", por eso "el Senado no puede aceptar el ingreso de una iniciativa que, por mandato constitucional expreso, debe comenzar su tratamiento en la Cámara de Diputados".

"La Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político: son las reglas de juego que garantizan el equilibrio institucional de la República y el artículo 52 establece con claridad que las leyes relativas a impuestos deben tener origen en la Cámara de Diputados", explicó la legisladora peronista.

La reforma laboral, el frente más complejo

El escenario cambia en el Senado, donde la reforma laboral enfrenta mayores resistencias. En ese sentido, la estrategia quedó en manos de Patricia Bullrich, que intenta ordenar el debate en la Cámara alta y avanzar con un dictamen rápido, pese a los tiempos legislativos ajustados.

No obstante, Bullrich deberá superar dos escollos clave. Por un lado, lograr que los senadores trabajen durante el período festivo. Por otro, frenar los pedidos de expositores en comisión, una herramienta habitual de la oposición para dilatar los debates.

Por eso, el resultado de esta semana será determinante para el Gobierno. Si logra avanzar con el Presupuesto y la reforma laboral, Javier Milei consolidará su liderazgo en el Congreso. De lo contrario, quedarán expuestas las fragilidades del respaldo político del oficialismo en el Parlamento.

El Presupuesto 2026 entra en su primer round

Este lunes a las 17 se constituirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que dará inicio al tratamiento formal del proyecto. A su vez, la presidencia quedará en manos de Alberto Benegas Lynch, quien, con el respaldo del jefe de bloque Gabriel Bornoroni, buscará acelerar el trámite para llevarlo al recinto entre miércoles y jueves.

Aunque el proyecto fue enviado al Congreso el 15 de septiembre y había obtenido dictámenes, el recambio parlamentario obligó a reiniciar el proceso. La finalización del período ordinario y la nueva composición de las cámaras provocaron la caída de los dictámenes, por lo que deben volver a firmarse. El texto, sin embargo, no perdió estado parlamentario.

La Libertad Avanza anticipa que introducirá modificaciones acordadas con gobernadores, producto de las negociaciones que se extendieron durante las últimas semanas.

