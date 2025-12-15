Javier Milei ante doble prueba de fuego: Presupuesto 2026 y Reforma Laboral

Comenzó una semana clave para el gobierno de Javier Milei: el oficialismo inaugurará su nueva etapa en el Congreso con una doble prueba de fuego. Por un lado, buscará aprobar en tiempo récord el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, con ayuda de gobernadores afines. Por el otro, intentará apurar el dictamen de la Reforma Laboral en el Senado.
No hay reforma que salve al empleo
Mientras los especialistas advierten que el empleo no crecerá por obra de la reforma laboral, el registrado sigue arrojando señales de alarma: en septiembre, según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, hubo una nueva contracción en el sector privado del 0,2% mensual desestacionalizado, cifra que equivale a la pérdida de 10.606 empleos respecto al mes anterior.
Pero, según el informe de 'Politikon Chaco' que analiza los datos, es la cuarta caída consecutiva en ese nivel por lo que, producto de ello, entre junio y septiembre se perdieron 48.997 empleos privados formales en todo el país.
Se confirma así una tendencia al deterioro persistente del mercado laboral formal de 2025, en el marco de la política económica impulsada por el gobierno de Javier Milei.
