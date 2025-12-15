Javier Milei ante doble prueba de fuego: Presupuesto 2026 y Reforma Laboral

Live Blog Post

Confederaciones Rurales Argentinas: 12 claves para una reforma al sistema tributario

CRA presentó un paquete integral de reformas tributarias para impulsar la inversión y el crecimiento del campo argentino.

"(...) Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) consideramos que la decisión de avanzar en una reducción de las retenciones, es una señal positiva, hacia el camino correcto de su eliminación total y definitiva.

Por ello, y como aporte de una visión más amplia, CRA ha presentado una propuesta integral de reforma tributaria, orientado a generar condiciones de previsibilidad, competitividad y crecimiento para todo el sector productivo.

CRA presenta un paquete integral de propuestas para una reforma tributaria moderna, simple y orientada a la inversión productiva. El documento -ya remitido a funcionarios nacionales- expresa una visión proactiva del sector, que busca contribuir con medidas concretas al diseño de un sistema impositivo que acompañe el crecimiento y no penalice al que produce, invierte y genera empleo.

Entre los ejes centrales, CRA reafirma la necesidad de avanzar hacia la eliminación total y definitiva de las retenciones, entendida como condición indispensable para recuperar rentabilidad, aumentar la producción y potenciar la competitividad exportadora. Pero la entidad subraya que una reforma auténtica no puede limitarse a este punto: deben encararse cambios estructurales que corrijan distorsiones profundas del sistema tributario argentino.

El documento propone medidas clave como el Régimen de Venta y Reemplazo Agropecuario, la amortización acelerada de inversiones, la devolución rápida del IVA técnico, la derogación del Impuesto a los Bienes Personales sobre activos productivos, la actualización del régimen de IVA anual, la mejora en criterios de valuación y un esquema que fomente el uso de fertilizantes. A ello se suma la necesidad de revisar retenciones y percepciones (RG 830), eliminar tributos distorsivos como el impuesto al cheque y el SIRCREB, y establecer reglas claras de estabilidad fiscal.

Estas propuestas ya fueron puestas a disposición de las autoridades nacionales y forman parte de una agenda constructiva del campo para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento (...)".

