En el mismo día en el que se conoció el contenido del proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, la CGT convocó a marchar en todo el país contra la iniciativa al considerarla regresiva en materia de derechos para los trabajadores.
REACCIÓN SINDICAL
La CGT marcha a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral el 18/12
La movilización fue convocada para el jueves 18/12 y tendrá como epicentro la Plaza de Mayo, desde las 15:00.
La decisión se tomó durante una reunión del Consejo Directivo de la CGT, que se realizaba en su histórica sede de la calle Azopardo. Cabe recordar que recientemente asumió una nueva conducción de la central, la del triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.
Al llegar a la sede cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA) dijo: “Analizaremos un programa de acción. Vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”.
Si bien el Gobierno dejó para un "segundo proyecto" el avance sobre el capítulo sindical, el texto que Milei firmó a su regreso de Noruega, incorpora modificaciones en materias como indemnizaciones, vacaciones y horas extras, que irían en desmedro de los empleados, según la visión del gremialismo.
El proyecto de reforma finalmente ingresó este jueves (11/12) al Senado para su tratamiento. Justamente, dirigentes gremiales se reunieron el miércoles con senadores peronistas para definir la postura frente a la iniciativa oficial.
La CGT había manifestado su desacuerdo con su salida del Consejo de Mayo, el órgano consultivo formado por distintos sectores a instancias del Gobierno con el fin de diseñar las reformas. Al considerar el modelo de reforma laboral en sus "antípodas", la central gremial pegó el portazo.
