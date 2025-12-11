La CGT marcha a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral el 18/12

El proyecto de reforma finalmente ingresó este jueves (11/12) al Senado para su tratamiento. Justamente, dirigentes gremiales se reunieron el miércoles con senadores peronistas para definir la postura frente a la iniciativa oficial.

La CGT había manifestado su desacuerdo con su salida del Consejo de Mayo, el órgano consultivo formado por distintos sectores a instancias del Gobierno con el fin de diseñar las reformas. Al considerar el modelo de reforma laboral en sus "antípodas", la central gremial pegó el portazo.

Noticia en desarrollo.