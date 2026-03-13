¿Cuándo lanzan Artemis 2? La NASA puso nueva fecha y todos están en vilo

¿Y si no ocurre el lanzamiento de la misión Artemis 2 el 1 de abril?

De no llegar a ocurrir el vuelo el 1 de abril, hay otras posibles fechas para el lanzamiento en ese mes: 2, 3, 4, 5, 6, 30.

Incluso, "existen posibles fechas de lanzamiento para Artemis 2 posteriores a abril", según el sitio especializado Space, pero la NASA "aún no las ha publicado".

"Tenemos oportunidades todos los meses", dijo Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, recoge Space. "Así que, si es necesario, iremos más allá".

Vale recordar que la NASA ha enfrentado algunos retrasos en la misión debido a inconvenientes con el cohete, incluido un problema con el flujo de helio que ya fue resuelto.

Embed - NASA's Artemis II Flight Readiness News Conference (March 12, 2026)

¿Qué se necesita para lanzar Artemis 2?

No todo es tan fácil. Existen varios parámetros fundamentales que determinan la disponibilidad de lanzamiento de Artemis 2 dentro de los periodos establecidos por la NASA.

De acuerdo con la agencia especial se toma en cuenta lo siguiente:

El día y la hora del lanzamiento deben permitir que el SLS pueda colocar a Orion en una órbita terrestre alta , donde la tripulación y los equipos en tierra evaluarán los sistemas de soporte vital de la nave espacial antes de que la tripulación se aventure a la Luna.

, donde la tripulación y los equipos en tierra evaluarán los sistemas de soporte vital de la nave espacial antes de que la tripulación se aventure a la Luna. Orión debe estar correctamente alineado con la Tierra y la Luna en el momento de la maniobra de inyección translunar. Esta maniobra coloca a Orión en la trayectoria adecuada para sobrevolar la Luna y, además, la sitúa en una trayectoria de retorno libre, en la que la nave espacial utiliza la gravedad lunar para regresar a la Tierra sin necesidad de realizar maniobras de propulsión adicionales importantes.

en el momento de la maniobra de inyección translunar. Esta maniobra coloca a Orión en la trayectoria adecuada para sobrevolar la Luna y, además, la sitúa en una trayectoria de retorno libre, en la que la nave espacial utiliza la gravedad lunar para regresar a la Tierra sin necesidad de realizar maniobras de propulsión adicionales importantes. La trayectoria prevista para cada día debe garantizar que Orión no permanezca en la oscuridad durante más de 90 minutos seguidos , de modo que los paneles solares puedan captar la luz solar y convertirla en electricidad, y la nave espacial pueda mantener una temperatura óptima. Los planificadores de la misión descartan las fechas de lanzamiento que podrían exponer a Orión a eclipses prolongados durante el vuelo.

, de modo que los paneles solares puedan captar la luz solar y convertirla en electricidad, y la nave espacial pueda mantener una temperatura óptima. La fecha de lanzamiento debe permitir una trayectoria que posibilite el perfil de entrada adecuado previsto durante el regreso de Orión a la Tierra.

