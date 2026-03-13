Primer fallo judicial contra la reforma laboral de Milei: Frenaron el artículo sobre indemnizaciones

Volver al cálculo original

Con el fallo de Giletta, el capital original deberá recalcularse según lo previsto por el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la reforma laboral, esquema que implica que el monto se ajuste de acuerdo con la evolución del IPC, sumando además un 3% mensual desde el momento en que se produjo la mora hasta que se concrete el pago.

Además, explicó que el artículo 55 de la “Ley de Modernización Laboral” introduce un criterio distinto para las causas que ya estaban en trámite antes de la sanción de la norma y ese tratamiento diferenciado entre juicios nuevos y procesos iniciados previamente viola el principio de igualdad ante la ley.

La sentencia del magistrado cordobés se originó por la demanda de un trabajador que fue despedido de su trabajo en 2016. La empresa en la que se desempeñaba no quiso reconocerle faltas por un problema de salud.

El planteo judicial se apoyó también en antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecen que los jueces deben garantizar que las normas aplicadas en cada caso respeten los principios constitucionales.

Por último, en el marco de otras presentaciones judiciales hechas por sindicatos, el fallo de Giletta alentaría nuevas presentaciones judiciales contra distintos aspectos de la reforma laboral.

