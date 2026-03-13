Ganó todo en River, lo echó Gallardo y podría llegar a San Lorenzo

En cuanto al lugar que deja Cerutti, San Lorenzo cuenta con alternativas como Matías Reali, Gregorio Rodríguez, Nahuel Barrios o Agustín Ladstatter para ocupar las bandas, por lo que no parece ser una prioridad en el mercado.

Sin embargo, en lo que respecta a la posición de segundo marcador central, el Matador ya comenzó a moverse y a analizar algunos nombres para reforzar ese sector de la defensa.

¿Multicampeón con River o campeón con Racing?

Hay algunas cuestiones importantes a tener en cuenta respecto a la posibilidad que tiene San Lorenzo de incorporar refuerzos.

En primer lugar, el futbolista a sumar debe provenir del fútbol argentino o, en su defecto, llegar en condición de libre y haber quedado en esa situación antes del 10 de marzo.

En cuanto a los plazos, desde el 12 de marzo el Ciclón cuenta con un período de 10 días para concretar la incorporación de un jugador.

Tal como aseguró Golazo24, uno de los primeros futbolistas por los que consultó el club de Boedo fue Agustín García Basso, campeón de la Copa Sudamericana con Racing Club.

El defensor de la Academia, que está próximo a cumplir 34 años, solo saldría mediante una venta. Sin embargo, esa posibilidad no sería mal vista por el jugador, teniendo en cuenta el bajo salario que percibe actualmente en Avellaneda.

De todas maneras, no es el único nombre que aparece en el radar de San Lorenzo.

“Desde San Lorenzo consultaron la situación de García Basso, también la de Saúl Salcedo, hoy en Newell’s, y alguien me comentaba que incluso preguntaron por la situación de Ramiro Funes Mori en Estudiantes”, reveló el periodista Leandro Alves en ESPN.

A comienzos de 2025, Funes Mori dejó River Plate, donde no tenía lugar, para incorporarse a Estudiantes de La Plata. En lo que va de 2026, el defensor solo fue convocado para el partido ante Newell’s, aunque no sumó minutos.

Cabe recordar que el zurdo fue campeón de la Sudamericana, Libertadores y campeonatos locales en el Millonario

Habrá que ver si el Ciclón finalmente avanza por alguno de estos tres nombres o si Damián Ayude decide apostar por las opciones que ya tiene en el plantel. Por lo pronto, el posible reemplazante de Hernández sería Guzmán Corujo o Franco Lorenzón.

