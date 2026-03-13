San Lorenzo sufrió las lesiones de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti en el partido ante Boca Juniors, por lo que perdió a sus dos capitanes en un mismo encuentro. Ambas dolencias son ligamentarias y de larga duración, situación que le abre al club de Boedo la posibilidad de incorporar refuerzos.
HISTÓRICO
Ganó todo en River, lo echó Gallardo y podría llegar a San Lorenzo
Un multicampeón con River Plate podría llegar a San Lorenzo de Almagro luego de las lesiones en el club de Boedo.
Ante este panorama, la intención del Ciclón es sumar un marcador central zurdo que pueda reemplazar al “Tonga”. En ese contexto aparece como posible alternativa un futbolista que supo ser multicampeón con River y que dejó el club por decisión de Marcelo Gallardo.
Lesiones en San Lorenzo
Luego del empate de San Lorenzo ante Boca en La Bombonera, se conoció el grado de las lesiones sufridas por Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández, capitán del conjunto de Boedo.
“Lamentamos comunicar que, tras realizarse los estudios médicos correspondientes, Ezequiel Cerutti sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, mientras que Gastón Hernández padeció la ruptura de la plástica ligamentaria del cruzado anterior de la rodilla izquierda. Ambos jugadores serán intervenidos quirúrgicamente”, informó la cuenta oficial del Ciclón a través de sus redes sociales.
De esta manera, los dos futbolistas estarán entre seis y ocho meses fuera de las canchas, lo que le abre al equipo dirigido por Damián Ayude la posibilidad de incorporar refuerzos.
En cuanto al lugar que deja Cerutti, San Lorenzo cuenta con alternativas como Matías Reali, Gregorio Rodríguez, Nahuel Barrios o Agustín Ladstatter para ocupar las bandas, por lo que no parece ser una prioridad en el mercado.
Sin embargo, en lo que respecta a la posición de segundo marcador central, el Matador ya comenzó a moverse y a analizar algunos nombres para reforzar ese sector de la defensa.
¿Multicampeón con River o campeón con Racing?
Hay algunas cuestiones importantes a tener en cuenta respecto a la posibilidad que tiene San Lorenzo de incorporar refuerzos.
En primer lugar, el futbolista a sumar debe provenir del fútbol argentino o, en su defecto, llegar en condición de libre y haber quedado en esa situación antes del 10 de marzo.
En cuanto a los plazos, desde el 12 de marzo el Ciclón cuenta con un período de 10 días para concretar la incorporación de un jugador.
Tal como aseguró Golazo24, uno de los primeros futbolistas por los que consultó el club de Boedo fue Agustín García Basso, campeón de la Copa Sudamericana con Racing Club.
El defensor de la Academia, que está próximo a cumplir 34 años, solo saldría mediante una venta. Sin embargo, esa posibilidad no sería mal vista por el jugador, teniendo en cuenta el bajo salario que percibe actualmente en Avellaneda.
De todas maneras, no es el único nombre que aparece en el radar de San Lorenzo.
“Desde San Lorenzo consultaron la situación de García Basso, también la de Saúl Salcedo, hoy en Newell’s, y alguien me comentaba que incluso preguntaron por la situación de Ramiro Funes Mori en Estudiantes”, reveló el periodista Leandro Alves en ESPN.
A comienzos de 2025, Funes Mori dejó River Plate, donde no tenía lugar, para incorporarse a Estudiantes de La Plata. En lo que va de 2026, el defensor solo fue convocado para el partido ante Newell’s, aunque no sumó minutos.
Cabe recordar que el zurdo fue campeón de la Sudamericana, Libertadores y campeonatos locales en el Millonario
Habrá que ver si el Ciclón finalmente avanza por alguno de estos tres nombres o si Damián Ayude decide apostar por las opciones que ya tiene en el plantel. Por lo pronto, el posible reemplazante de Hernández sería Guzmán Corujo o Franco Lorenzón.
+ EN GOLAZO24
Preocupación en River Plate por lo que afirman sobre Kendry Páez
Impacto total en Boca por lo que contó Federico Bulos sobre Claudio Úbeda