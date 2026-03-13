Lejos de la realidad, lejos de la gente: Javier Milei sigue esquivando los problemas

El Gobierno de Javier Milei esperaba una desaceleración de la inflación, pero la realidad económica le dio la espalda. El índice de precios al consumidor registró un aumento del 2,9% en febrero —el mismo número que el mes previo—, de acuerdo con los datos oficiales que se conocieron este jueves.
Más precarización laboral: El empleo informal sigue en alza
Tal lo informado por el InfoGremiales, el empleo informal continúa creciendo en Argentina y se consolida como una de las principales características del mercado laboral. En los últimos diez años, la cantidad de trabajadores asalariados no registrados aumentó un 28,7%, lo que equivale a más de 1,2 millones de nuevos empleos en negro, en un contexto donde el trabajo formal prácticamente no mostró crecimiento.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre el primer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2025 la cantidad de asalariados informales pasó de 4.404.000 a 5.669.000 personas.
Mientras el empleo informal mostró un crecimiento sostenido, el trabajo formal en el sector privado tuvo una evolución casi nula. En el mismo período, la cantidad de asalariados registrados pasó de 7.213.000 a 7.272.000, lo que representa un incremento de apenas 0,8%, equivalente a 59.000 nuevos puestos.
