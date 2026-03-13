Lejos de la realidad, lejos de la gente: Javier Milei sigue esquivando los problemas

El Gobierno de Javier Milei esperaba una desaceleración de la inflación , pero la realidad económica le dio la espalda. El índice de precios al consumidor registró un aumento del 2,9% en febrero —el mismo número que el mes previo—, de acuerdo con los datos oficiales que se conocieron este jueves.

El INDEC publicó el dato que el Gobierno preferiría no comentar, igual que enero. El nivel general acumuló en los últimos doce meses un 33,1%. A este escenario se suma un dato que empieza a preocupar incluso dentro del propio oficialismo: la inflación lleva nueve meses consecutivos sin bajar, lo que equivale al 75% de un año con la tendencia al alza.

Desde mayo de 2025, los registros mensuales muestran que los precios suben o, en el mejor de los casos, se mantienen, pero no logran retroceder, lo que pone en duda uno de los principales argumentos del Gobierno sobre el supuesto proceso de desinflación.

La merma de la inflación es presentada por Milei como el principal logro de su plan de ajuste fiscal y monetario, tras asumir en 2023 con una tasa inflacionaria del 211%. Hace pocos meses, el Presidente aseguró que, para agosto próximo, "la inflación va a ser cero coma algo". Incluso, su presupuesto para 2026 prevé un índice de 10,1% anual. Pero la meta parece cada vez más difícil de cumplir: en el primer bimestre de este año, la inflación acumulada a nivel nacional ya llega al 5,9%.

La credibilidad del sendero desinflacionario está en juego. Y las metas del Presupuesto —que el propio Presidente presentó ante el Congreso con la retórica de siempre— quedan suspendidas en un limbo entre el deseo y la aritmética.

El problema de Milei no es solo de inflación. Es de credibilidad. Cuando las promesas se cumplen, los datos las respaldan. Cuando no se cumplen, el relato empieza a costar más caro que el propio dólar.

Como si esto fuera poco, La Libertad Avanza sigue en el centro de la polémica, precisamente por los vuelos que comprometen a Manuel Adorni. Las dos cuestiones están llamadas a impactar en las expectativas sobre lo que vino a hacer, y lo que se le demandaba, a este Gobierno.

Lejos de la realidad, lejos de la gente, mientras su Gabinete enfrenta tensiones internas, el Presidente sigue con su gira internacional en un momento complejo a nivel nacional.

En paralelo, el mundo continúa siguiendo la cerca la guerra de Medio Oriente. Ya casi dos semanas desde que inició la tensión.

Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24. Bienvenidos:

Tal lo informado por el InfoGremiales, el empleo informal continúa creciendo en Argentina y se consolida como una de las principales características del mercado laboral. En los últimos diez años, la cantidad de trabajadores asalariados no registrados aumentó un 28,7%, lo que equivale a más de 1,2 millones de nuevos empleos en negro, en un contexto donde el trabajo formal prácticamente no mostró crecimiento. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre el primer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2025 la cantidad de asalariados informales pasó de 4.404.000 a 5.669.000 personas. Mientras el empleo informal mostró un crecimiento sostenido, el trabajo formal en el sector privado tuvo una evolución casi nula. En el mismo período, la cantidad de asalariados registrados pasó de 7.213.000 a 7.272.000, lo que representa un incremento de apenas 0,8%, equivalente a 59.000 nuevos puestos.

El gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció el pasado miércoles un paro en todos los vuelos entre el 18 y el 24 de marzo, lo que abarca al fin de semana extralargo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En ese contexto, el Gobierno le exigirá que cumplan con el 75% de servicios básicos, de acuerdo a lo establecido en la reforma laboral. Sin embargo, en diálogo con Infobae, el secretario general Rodolfo Aguiar ya advirtió que no se sienten "obligados a cumplir una ley que es grosera y manifiestamente inconstitucional", por lo que llamó a "desobedecerla en los sectores del trabajo". La medida de fuerza responde a incumplimientos salariales por parte de las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y afectará los servicios comerciales en todo el país durante franjas horarias específicas.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, está "herido y probablemente desfigurado", declaró este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en rueda de prensa. Sobre esa línea, remarcó que Estados Unidos e Israel han golpeado más de 15.000 objetivos desde el inicio de la guerra con Irán a finales del mes pasado.

En medio de la incertidumbre sobre la guerra en Irán, ocurre por estas horas un cisma al interior del Gabinete de Donald Trump. Por un lado, un grupo de asesores presidenciales lo instan a una operación rápida y limitada en Teherán, bajo el propósito de evitar una crisis petrolera, el aumento de precios de la gasolina y la desacreditación social. Mientras que los "halcones", aquellos de línea dura, presionan para que se mantenga el asedio contra el patrocinador del terrorismo chiita, cueste lo que cueste, en términos económicos y políticos. Una puja de poderes entre bastidores de la Casa Blanca está intentando influir en las decisiones de Donald Trump con respecto al frente de guerra abierto en Irán desde el 28 de febrero, cuando comenzó la Operación Furia Épica junto al aliado israelí, mientras sus asesores debaten sobre prolongar o no los bombardeos en el país persa, a pesar de que el conflicto se haya extendido más allá de Medio Oriente, con misiles iraníes siendo neutralizados por el sistema de defensa de la OTAN y con infraestructuras petroleras, gasísticas, aeropuertos y bases de 17 países árabes siendo atacadas por su adversario chiita que está bajo asedio de Washington y Tel Aviv.

Mientras los vecinos intentan volver a sus viviendas, se esperan más lluvias en la zona. Hay alerta amarilla para este sábado. "Ahora vamos a limpiar y ver qué nos quedó", señaló una vecina al tiempo que aseguró: "No sabemos con qué nos vamos a encontrar".

Tras una caída del 50% en las ventas, la histórica fabricante de termos Lumilagro decidió avanzar con una profunda reconversión productiva que redujo su planta laboral: realizó 170 despidos y ahora importa componentes desde Asia y fabrica parte de sus productos en el exterior. La compañía, fundada en 1941 y símbolo de la industria nacional, decidió apagar los hornos de su planta en Tortuguitas y dejar de fabricar localmente las ampollas de vidrio de sus tradicionales termos. Según explicó el director de la empresa, Martín Nadler, el ajuste en la estructura fue consecuencia directa de la caída del consumo y del nuevo escenario económico.

Por primera vez los argentinos ven más responsabilidad de la situación económica negativa en el gobierno de Javier Milei que en el de Alberto Fernández. Así lo revela la última encuesta nacional de Pulso Research a la que accedió Urgente24. El sondeo de la consultora de Juan Adaro abarcó 1.800 casos efectivos relevados de forma online entre el 03 y el 09/03. El margen de error es de +/- 3.5%.

En medio de un complejo panorama, transportistas, instituciones y profesionales que trabajan con personas con discapacidad realizan un paro de 24 horas este viernes (13/03) en reclamo de pagos adeudados y una actualización de los aranceles del sector. La medida se replica en la ciudad, donde confirmaron su adhesión la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) y los transportistas nucleados en la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes).

Miguel Ángel Pichetto se alineó al peronismo y volvió a poner en el centro del debate la relación entre el gobierno de Javier Milei y el empresariado industrial. Durante una visita a la nueva planta de SIDERSA S.A., el diputado hizo hincapié en la importancia de apoyar a la industria y al trabajo. Pichetto publicó en X su visita a SIDERSA S.A., donde concurrió hoy, 12/03, junto a la diputada Victoria Tolosa Paz y al diputado nacional Guillermo Michel. También fueron de la partida el senador nacional Marcelo Lewandowski y el diputado de la provincia de Buenos Aires, Diego Nanni, según publicó Análisis Digital.

El nivel de producción industrial en la provincia de Santa Fe registró en enero de 2026 una nueva disminución de 9,7% interanual, mientras que dos terceras partes del total de ramas industriales presentaron menor actividad, según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE). Por su parte, el indicador desestacionalizado de producción mostró una mejora de 1,3% frente al mes anterior. "A comienzos de 2026 la industria santafesina continuó enfrentando un contexto complejo caracterizado por un bajo nivel de actividad en la mayoría de los sectores, la pérdida de puestos de trabajo y menores exportaciones de manufacturas de origen industrial", indicaron desde la entidad.

Primer fallo judicial contra la Reforma Laboral de Javier Milei: el juez laboral de Córdoba Ricardo Giletta declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley que limita las indemnizaciones y ordenó que los créditos laborales se actualicen según el mecanismo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo. Giletta, juez laboral de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba, declaró este jueves (12/3) la inconstitucionalidad del artículo 55 de la denominada Ley de Modernización Laboral sancionada semanas atrás por el Congreso de la Nación y los gremios se entusiasman de que sirva de antecedente para otras causas, especialmente el amparo presentado por la CGT.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había calculado que los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema ascendían a US$170.000 millones, pero le erró por casi US$80.000 millones. Es que, según lo relevado por el Banco Central, los argentinos acumulan US$250.000 millones fuera del sistema financiero. Semejante cifra posiciona al país en el ranking mundial como el segundo con mayor volumen de divisas estadounidenses fuera del circuito formal. El dato surge de una presentación oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y supera en monto a potencias económicas como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

El dato de inflación de febrero volvió a instalar el debate sobre la velocidad del proceso de desinflación en Argentina. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una suba mensual de 2,9%, un registro que resultó algo más alto de lo que preveía parte del mercado. A partir de ese resultado, los analistas comenzaron a recalibrar sus proyecciones para marzo, un mes que históricamente presenta presiones estacionales sobre los precios.

El INDEC publicó ayer el dato que el Gobierno preferiría no comentar: la inflación de febrero fue del 2,9% mensual. Igual que enero. El nivel general acumuló en los últimos doce meses un 33,1%. Y lo que es más elocuente como señal de tendencia: ya son diez meses consecutivos sin que el Índice de Precios al Consumidor registre una desaceleración. Diez meses de subida continua desde el mínimo del 1,5% que se tocó en mayo de 2025 —el único momento en que el programa parecía funcionar según el libreto— y que hoy luce como un espejismo cada vez más lejano. Javier Milei lleva 26 meses en la Casa Rosada. Por estas fechas, según sus propias palabras, la inflación ya debería haber desaparecido. O al menos estar en vías de extinción. No es una interpretación maliciosa de sus dichos: es lo que el propio Presidente afirmó, con la elocuencia y la seguridad que lo caracterizan, en múltiples ocasiones. "A mitad del año que viene no habrá inflación", remarcó el Presidente en octubre de 2025...

Sin tiempo para el descanso, Javier Milei volvió a subirse al avión oficial apenas unas horas después de haber regresado de su gira por Estados Unidos y Chile. El mandatario partió este jueves con destino a Madrid, donde será la figura central del "Madrid Economic Forum 2026". El evento, que se desarrollará en el Palacio Vistalegre, reunirá a la plana mayor del empresariado europeo, economistas de renombre y referentes del pensamiento liberal. Según confirmaron desde la organización, Milei tendrá a su cargo el discurso de cierre el próximo sábado por la tarde. La agenda en suelo español está cargada de contenido ideológico y político. Se espera que el Presidente aterrice este viernes al mediodía (hora argentina) y que el sábado mantenga un encuentro privado con Santiago Abascal, el líder de Vox, con quien mantiene una relación de estrecha afinidad. Además, Milei cumplirá el deseo de reunirse con el economista Jesús Huerta de Soto, uno de sus máximos referentes académicos. El broche de oro de la visita será la entrega de un reconocimiento en homenaje a Ludwig von Mises, figura histórica de la escuela austríaca, premiando la labor del mandatario argentino en la difusión de las ideas del libre mercado. Este viaje representa la cuarta visita de Milei a España desde que llegó a la Casa Rosada y se da en un contexto de fuerte proyección internacional. En su disertación, el jefe de Estado buscará "vender" los resultados de su programa económico ante inversores extranjeros, detallando el proceso de estabilización y desregulación que lleva adelante en Argentina. Tras el cierre del foro, el Presidente emprenderá el regreso al país, completando así una maratónica seguidilla de compromisos internacionales que lo tuvo recorriendo tres países en menos de una semana.

