El saludo de Macri y Kicillof: "Lo quiero mucho"

Axel Kicillof asistió acompañado por parte de su gabinete, entre ellos, los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Augusto Costa (Producción), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Javier Alonso (Seguridad) y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Según detallaron desde Casa de Gobierno a El Destape, el gobernador y el ex presidente se saludaron pero "no hablaron". " Era una mesa enorme", indicaron y le bajaron el precio a la foto de ambos dirigentes que se viralizó rápidamente. "Fue un saludo formal", dijeron al respecto. Sobre la composición de invitados, señalaron que "se enteraron en el momento" de que iban a compartir cena con Macri. "Te confirman la ubicación cuando llegás", remarcaron.

Macri pidió fin de las retenciones; Kicillof busca acercarse al campo

Durante su intervención en el evento, Macri definió al agro como uno de los sectores más dinámicos de la economía y respaldó el rumbo de la administración de Milei. Pero cuestionó las retenciones.

“Uno soñaría con que lo antes posible no haya retenciones, que es un impuesto estúpido que castiga al productor y al exportador, y que en ningún país del mundo existe. Generalmente, todos los países del mundo ponen subsidios”, dijo.

El fundador del PRO también recordó la complejidad en las negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea debido a la alta competitividad de la actividad agropecuaria regional.

Por su parte, Axel Kicillof hizo un gesto político hacia el campo, con su presencia en este evento, tras el largo historial de rivalidad entre las entidades ruralistas y el kirchnerismo. En ese marco, aprovechó para señalar que la crisis actual afecta especialmente a la provincia de Buenos Aires y atribuyó el cierre de 6.000 empresas y la restricción de diez puntos en la coparticipación a las políticas del gobierno nacional.

“Hemos venido a dialogar y a escuchar las inquietudes de todos los actores que forman parte de una provincia de Buenos Aires que es líder en la producción de los cinco cultivos más importantes", dijo Kicillof, y agregó: “Nuestro Gobierno impulsa políticas para acompañar al sector desde el primer momento y continúa haciéndolo en estos momentos tan complejos: se trata de promover el trabajo y de facilitar a quienes producen el acceso a maquinaria y mejor tecnología”.

“A pesar del contexto económico nacional seguimos acompañando con créditos de nuestra banca pública, obras en caminos rurales y programas para promover el crecimiento del sector productivo y el desarrollo de la provincia y del país, porque así entendemos el federalismo”, publicó el mandatario en su cuenta de redes sociales.

Tras la cena, Kicillof cuestionó la política del Gobierno ante la prensa local: “Con las ideas de Milei empieza a haber excedentes de todos los productos que entran y nuestra industria metalúrgica, del plástico, las jugueterías cierran. Se perdieron 300 mil puestos de trabajos. El 40% de toda la producción ocurre en el territorio bonaerense y veo todo con preocupación”.

