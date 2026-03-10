Franco Mastantuono llegó a Real Madrid en agosto del año pasado con apenas 18 años, siendo catalogado como la gran joya del fútbol argentino de los últimos años con el sello de calidad de ser producto de las inferiores de River. Actualmente al zurdo le está costando muchísimo asentarse y ya se habla de una salida en junio.
Bomba en Madrid: El giro inesperado que devolvería a Franco Mastantuono a River
Franco Mastantuono no está pasando un buen momento en Real Madrid y surgió una noticia que explota en River.
Los rumores de una salida a préstamo de Mastantuono comenzaron a circular desde hace varios meses e incluso se especuló con la chance de que su partida se diera en el mes de enero rumbo a otro club del fútbol europeo. Finalmente la dirección deportiva decidió mantener al ex River al menos hasta junio, donde sí podría darse una salida.
El caso es que ahora comenzó a circular un rumor más que explosivo. El sitio Sports Illustrated indicó que hay cinco equipos que tienen chances de llevarse a Mastantuono a préstamo en el próximo mercado de pases y la sorpresa mayor llegó al ver que en el puesto número 1 está River, por lo que el mediocampista podría retornar a un año de haberse marchado.
¿Franco Mastantuono vuelve a River?
No caben dudas que la posible vuelta de Mastantuono a River sería un verdadero bombazo por dónde se lo mire ya que el Millonario podría obtener a un jugador de gran calibre para afrontar la segunda mitad del año donde se definirán títulos importantes como por ejemplo la Copa Sudamericana. Además, sería una cuestión anómala ya que Real Madrid no suele prestar a sus jugadores al fútbol sudamericano.
Así como se menciona a River, Sports Illustrated también mencionó a Olympique de Marsella, Borussia Dortmund, Manchester United y Real Sociedad como posibles destinos para Mastantuono, siendo este último el más factible ya que sería la chance perfecta para que el zurdo se foguee dentro de la liga española en un equipo interesante en cuanto a su propuesta futbolística.
De todas maneras no se descarta para nada que River lo busque ya que es un hecho que el Millonario tiene intenciones de ir a buscar a un volante creativo y claramente Mastantuono cumple con todos los requisitos para ponerse la camiseta de La Banda. Recientemente desde Núñez buscaron el retorno de Claudio Echeverri, sin éxito, y ahora buscarían el retorno aunque sea momentáneo de la otra gran joya surgida de la cantera.
