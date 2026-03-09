Choque de asteroide 2024 YR4 contra la Luna: Últimos datos de la NASA lo cambian todo

La NASA ha revelado mucho antes de lo provisto lo que podría pasar con el asteroide 2024 YR4, el primero en desencadenar una respuesta internacional coordinada de defensa planetaria cuando habían posibilidades de que se estrellara contra la Tierra. Esto fue descartado. Ahora hay nueva información sobre si chocará, o no, contra la Luna.
El asteroide 2024 YR4 se dejó ver antes de lo previsto
El asteroide 2024 YR4 fue descubierto el 27 de diciembre de 2024 por la estación del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, y desde entonces, ha sido noticia.
En un primer momento, se creyó que este objeto tenía hasta un 3% de posibilidades de impactar contra la Tierra, lo cual fue descartado. Luego, se convirtió en una amenaza contra la Luna.
Análisis sugerían que 2024 YR4 tenía una probabilidad del 4,3 % de impacto lunar en 2032.
Sin embargo, había que esperar hasta 2028 para reevaluar las probabilidades de un posible choque con la Luna, debido a que, por ahora, el asteroide no se encontraba a la vista de los telescopios.
Nuevas observaciones del asteroide 2024 YR4 por parte del Telescopio Espacial James Webb de la NASA, recopilados el 18 y el 26 de febrero, lo cambiaron todo.
Andy Rivkin, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Laurel, Maryland, y Julien de Wit, del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, hablaron al respecto.
"Sin Webb, habríamos tenido que esperar hasta 2028 con gran incertidumbre sobre lo que podría ocurrir, pero con estas observaciones, dicha incertidumbre se ha disipado", dijeron a la NASA.
Qué pasará con el asteroide 2024 YR4, según la NASA
De acuerdo con la NASA, se ha eliminado la posibilidad de un impacto lunar del asteroide 2024 YR4.
"Los expertos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia en el sur de California han refinado la órbita del asteroide cercano a la Tierra 2024 YR4 y descartan la posibilidad de un impacto lunar el 22 de diciembre de 2032".
"Con los nuevos datos, se espera que 2024 YR4 pase por la superficie lunar a una distancia de 13.200 millas (21.200 km)", agregó la agencia espacial.
Según la NASA, el Telescopio Espacial James Webb permitió realizar una de las observaciones más tenues jamás realizadas de un asteroide.
"Con estas observaciones, la NASA ha perfeccionado la órbita de 2024 YR4 lo suficiente como para saber que no alcanzará la Luna en 2032, lo que significa que un impacto lunar será una preocupación menos para los operadores de satélites, así como para los astronautas, en el futuro", añadieron los investigadores.
¿Qué pasa si el asteroide 2024 YR4 impacta contra la Luna?
Vale destacar que, a finales de enero, un estudio había adelantado lo que podría pasar si el asteroide 2024 YR4 impactaba contra la Luna en 2032.
"Se espera que dicho impacto, con una energía cinética equivalente a 6,5 Mt de TNT, produzca un cráter de 1 km en la Luna y sea el impacto lunar más enérgico jamás registrado en la historia de la humanidad. A pesar del riesgo asociado, este escenario ofrece una oportunidad científica excepcional y valiosa", escribieron los autores en arXiv..
Asimismo, detallaron que, si el asteroide 2024 YR4 impactaba la Luna, también podría producir un destello brillante visible desde la Tierra y arrojar escombros a la atmósfera de nuestro planeta.
Ahora, ya se sabe que el asteroide 2024 YR4 no representa una amenaza significativa para la Tierra en 2032 y en años posteriores. Y tampoco para la Luna.
