Choque de asteroide 2024 YR4 contra la Luna: Últimos datos de la NASA lo cambian todo

Nuevas observaciones del asteroide 2024 YR4 por parte del Telescopio Espacial James Webb de la NASA, recopilados el 18 y el 26 de febrero, lo cambiaron todo.

Andy Rivkin, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Laurel, Maryland, y Julien de Wit, del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, hablaron al respecto.

"Sin Webb, habríamos tenido que esperar hasta 2028 con gran incertidumbre sobre lo que podría ocurrir, pero con estas observaciones, dicha incertidumbre se ha disipado", dijeron a la NASA.

Asteroide El choque del asteroide 2024 YR4 contra la Luna fue descartado.

Qué pasará con el asteroide 2024 YR4, según la NASA

De acuerdo con la NASA, se ha eliminado la posibilidad de un impacto lunar del asteroide 2024 YR4.

"Los expertos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia en el sur de California han refinado la órbita del asteroide cercano a la Tierra 2024 YR4 y descartan la posibilidad de un impacto lunar el 22 de diciembre de 2032".

"Con los nuevos datos, se espera que 2024 YR4 pase por la superficie lunar a una distancia de 13.200 millas (21.200 km)", agregó la agencia espacial.

Según la NASA, el Telescopio Espacial James Webb permitió realizar una de las observaciones más tenues jamás realizadas de un asteroide.

"Con estas observaciones, la NASA ha perfeccionado la órbita de 2024 YR4 lo suficiente como para saber que no alcanzará la Luna en 2032, lo que significa que un impacto lunar será una preocupación menos para los operadores de satélites, así como para los astronautas, en el futuro", añadieron los investigadores.

¿Qué pasa si el asteroide 2024 YR4 impacta contra la Luna?

Vale destacar que, a finales de enero, un estudio había adelantado lo que podría pasar si el asteroide 2024 YR4 impactaba contra la Luna en 2032.

"Se espera que dicho impacto, con una energía cinética equivalente a 6,5 Mt de TNT, produzca un cráter de 1 km en la Luna y sea el impacto lunar más enérgico jamás registrado en la historia de la humanidad. A pesar del riesgo asociado, este escenario ofrece una oportunidad científica excepcional y valiosa", escribieron los autores en arXiv..

Asimismo, detallaron que, si el asteroide 2024 YR4 impactaba la Luna, también podría producir un destello brillante visible desde la Tierra y arrojar escombros a la atmósfera de nuestro planeta.

Ahora, ya se sabe que el asteroide 2024 YR4 no representa una amenaza significativa para la Tierra en 2032 y en años posteriores. Y tampoco para la Luna.

-----------

Más noticias en Urgente24

Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo

Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"

Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos

Panorama desolador en Boca: se confirmó la peor noticia y llora Riquelme