"Enganchados VIP": casas en barrios privados de Neuquén se cuelgan de la electricidad para climatizar piletas

El problema de las prácticas ilegales en barrios privados

El caso también expone la dificultad de control en urbanizaciones cerradas. La privacidad y el acceso restringido de los barrios privados funcionan como una barrera para la fiscalización, lo que facilita la proliferación de estas prácticas ilegales.

En términos fiscales y regulatorios, la respuesta será contundente. Las autoridades ya avanzan en la aplicación de multas retroactivas por el consumo no registrado, que podrían abarcar varios años, y evalúan impulsar acciones penales por hurto de energía. Además, se ordenaron cortes de suministro y la regularización obligatoria de las instalaciones antes de restablecer el servicio.

Las conexiones clandestinas no solo afectan la recaudación, sino que también pueden provocar fallas en la red, incendios o accidentes, elevando los costos de mantenimiento y aumentando la vulnerabilidad del sistema eléctrico.

Mientras algunos usuarios enfrentan ajustes por quita de subsidios, otros directamente evaden el pago para climatizar sus piletas.

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