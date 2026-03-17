Golfo en guerra, 45 millones hacia la habruna e Irán sin piedad contra los manifestantes

Definitivamente, la guerra en Medio Oriente —con un frente occidental abierto contra el régimen iraní y una intensa escalada entre Israel y Hezbolá— ha provocado una crisis humanitaria de gran magnitud. Según datos de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hasta 3,2millones de personas han sido desplazadas dentro de Irán por los combates, y la cifra sigue creciendo a medida que se intensifican las hostilidades.

En Líbano, la violencia entre las fuerzas israelíes y Hezbolá ha forzado a más de 800000 personas a abandonar sus hogares, generando una de las crisis de desplazamiento más graves en ese país en años recientes.

Además, la situación humanitaria en Gaza sigue siendo extremadamente grave debido al prolongado conflicto y las severas limitaciones para el acceso a alimentos, agua y atención médica que enfrentan los civiles, según múltiples organizaciones humanitarias internacionales.

Irán estrangula sin piedad a los manifestantes e intenta sofocar levantamientos populares

El régimen de Irán, en medio de su contienda directa con Estados Unidos e Israel, intensifica la represión contra los manifestantes iraníes que claman por la caída del gobierno teocrático y el retorno de Reza Pahlavi.

En pleno contexto de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra su jurisdicción, el gobierno de Irán, bajo el liderazgo del hijo de Ali Jamenei, ha desatado una nueva ola de represión contra la disidencia interna, arrestando a miles de personas y amenazando con la pena capital a varios insurrectos, tal como lo hizo contra las protestas a fines del año pasado lideradas por jóvenes milennials y comerciantes inconformes con la economía.

Sin embargo, el aparato de represión y seguridad de Irán ha sufrido desde el 28 de febrero duros golpes por parte de Estados Unidos e Israel, que han destruido cuarteles generales y puestos de mando de la policía iraní, la Guardia Revolucionaria Islámica y la milicia Basij, cuyos miembros visten de civil.

A pesar de estos ataques, las fuerzas de seguridad iraníes parecen haber logrado mantenerse ilesas y recorren las calles en motocicletas blandiendo sus armas para intimidar a la población, sobre todo de noche, cuando los habitantes rara vez salen de sus casas, según un residente que habló bajo condición de anonimato con The Wall Street Journal.

Estos hombres, que suelen ir de civil y con el rostro cubierto, también han establecido una red de controles de seguridad en ciudades como Teherán, donde detienen y registran coches de forma rutinaria. Estos hombres, que suelen ir de civil y con el rostro cubierto, también han establecido una red de controles de seguridad en ciudades como Teherán, donde detienen y registran coches de forma rutinaria.

image Una valla publicitaria del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en Teherán. AFP/GETTY IMAGES

Al menos 500 personas han sido detenidas desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, enfrentando acusaciones de conspirar con el enemigo para ayudarle a identificar objetivos o por compartir información con medios occidentales, dijo el domingo Ahmad-Reza Radan, comandante de la policía iraní, en la televisión estatal.

Muchos de ellos fueron arrestados por tomar fotos o grabar videos en lugares bombardeados; otros fueron acusados de ser partidarios de Reza Pahlavi, hijo del exiliado último sha de Irán. De hecho, los medios estatales iraníes informaron que 11 presuntos seguidores monárquicos se resistieron a la detención y murieron en un enfrentamiento con la policía.

Entre los detenidos se encuentran una madre y su hijo adolescente, acusados de celebrar el asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, según la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, que monitorea la situación en el país.

image Una protesta en Teherán en enero. MIDDLE EAST IMAGES/AFP/GETTY IMAGES

De igual modo, varios activistas iraníes de la sociedad civil también han sido arrestados, entre ellos Leila Mir Ghaffari, quien ya había sido detenida en varias ocasiones, incluso durante las protestas por los derechos de las mujeres de 2022, según dos activistas familiarizados con su caso.

"Los responsables de seguridad están amenazando a los posibles manifestantes en transmisiones televisivas y mediante mensajes de texto, afirmando que existe una orden de disparar a matar. El fin de semana, la Guardia Revolucionaria envió un mensaje de texto a usuarios de teléfonos móviles, del cual The Wall Street Journal obtuvo una copia, advirtiendo a los alborotadores que se enfrentarían a 'un golpe más duro que el del 8 de enero', en referencia directa a la reciente masacre de manifestantes antigubernamentales que puso fin a los disturbios generalizados a principios de año", señala el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Según activistas de derechos humanos en Irán, los principales autores de la violencia fueron miembros de la Guardia Revolucionaria y de los militantes Basij vestidos de civil, con casi 7.000 manifestantes muertos confirmados.

"El bloqueo casi total de internet, impuesto al inicio de la guerra, sigue vigente, lo que dificulta que la gente se mantenga informada y se comunique, y mucho menos que se movilice. La conectividad a internet se ha restringido aún más desde el domingo, según NetBlocks, una organización independiente que monitoriza el tráfico de internet", difunde la agencia de noticias.

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