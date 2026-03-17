Bonistas arremeten contra Argentina con nueva demanda por US$1.800 millones

Qué son los cupones PBI

Los cupones PBI fueron emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010 como un incentivo para los acreedores, ofreciendo pagos adicionales en caso de que el crecimiento económico superara ciertos umbrales. Sin embargo, su diseño derivó en múltiples disputas legales tras cambios en la medición del crecimiento económico.

Para analistas del mercado, este nuevo reclamo no solo busca ampliar el monto a cobrar, sino también aumentar la presión sobre el país para que cumpla con el fallo firme que permanece impago desde hace años. En ese sentido, especialistas en litigios internacionales consultados por Bloomberg Línea interpretan la movida como una estrategia para forzar una negociación más rápida o mejorar la posición de los acreedores en eventuales acuerdos.

Argentina enfrenta un complejo escenario de acceso al crédito internacional y busca reconstruir su credibilidad financiera. En este marco, la acumulación de juicios y contingencias legales —algunos ya firmes— representa un obstáculo adicional para cualquier intento de volver a los mercados voluntarios de deuda.

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