Bonistas arremeten contra Argentina con nueva demanda por US$1.800 millones

Quiénes son los bonistas demandantes
La demanda fue iniciada por inversores agrupados bajo el nombre Argentina Exchange Bondholders, quienes exigen el pago de obligaciones correspondientes a los años 2017, 2021 y 2022. Según sus propias estimaciones, el monto asciende a unos 1.580 millones de euros —más de US$1.800 millones—, que se sumarían a los cerca de 1.600 millones de euros que ya permanecen impagos tras una sentencia previa.
El nuevo frente judicial se abre apenas días después de que el Estado argentino avanzara en negociaciones con otros holdouts vinculados al default de 2001, lo que evidencia que, pese a los intentos de normalización, los litigios continúan siendo un factor de riesgo relevante para la deuda soberana.
El eje del reclamo gira en torno a la metodología utilizada por Argentina para calcular el Producto Bruto Interno (PBI). Los bonistas sostienen que las estadísticas oficiales publicadas para el período 2014-2024 no respetan los criterios establecidos por la Justicia británica, que exigía mantener parámetros consistentes con los utilizados entre 2006 y 2012.
Según argumentan, la nueva serie de datos arranca en un nivel significativamente inferior —alrededor de 12,5% menos— al determinado en el fallo anterior, lo que habría reducido artificialmente los pagos vinculados a estos instrumentos financieros.
Qué son los cupones PBI
Los cupones PBI fueron emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010 como un incentivo para los acreedores, ofreciendo pagos adicionales en caso de que el crecimiento económico superara ciertos umbrales. Sin embargo, su diseño derivó en múltiples disputas legales tras cambios en la medición del crecimiento económico.
Para analistas del mercado, este nuevo reclamo no solo busca ampliar el monto a cobrar, sino también aumentar la presión sobre el país para que cumpla con el fallo firme que permanece impago desde hace años. En ese sentido, especialistas en litigios internacionales consultados por Bloomberg Línea interpretan la movida como una estrategia para forzar una negociación más rápida o mejorar la posición de los acreedores en eventuales acuerdos.
Argentina enfrenta un complejo escenario de acceso al crédito internacional y busca reconstruir su credibilidad financiera. En este marco, la acumulación de juicios y contingencias legales —algunos ya firmes— representa un obstáculo adicional para cualquier intento de volver a los mercados voluntarios de deuda.
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