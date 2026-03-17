urgente24
MUNDO bomba de racimo > Irán > Israel

UNA DE LAS ARMAS MÁS TEMIDAS

Un misil con bomba de racimo iraní cayó en distintos puntos de Tel Aviv y causó 2 muertes

El proyectil se abrió en el aire y dejó caer las bomba de racimo que llevaba en su interior. El Ejército israelí reconoció que burló la “cúpula de hierro”.

17 de marzo de 2026 - 21:40
Tel Aviv, Israel

Tel Aviv, Israel

“No fue interceptado de acuerdo con el protocolo estándar” dijeron de manera oficial desde las Fuerzas de Defensa de Israel: las municiones que se dispersaron el martes 17 de marzo desde un misil con bomba de racimo iraní generaron grandes daños materiales y 2 vìctimas fatales.

El potente arma llegó detrás de una oleada continua de cohetes iraníes. Los proyectiles aéreos hicieron saltar las alarmas en el norte de Israel y en la zona de Tel Aviv.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2034043754722553953&partner=&hide_thread=false

Las áreas afectadas por este tipo de explosivos puede llegar hasta 8, 9 y 10 kilómetros cuadrados.

Seguir leyendo

Con drones y cohetes, Teherán logra saturar los radares e interceptores de las fuerzas que responden al gobierno de Benjamín Netanyahu. Este tipo de cargas complica la labor de los sistemas de defensa porque aunque un interceptor destruyera el misil en pleno vuelo, muchas de las pequeñas municiones seguirían cayendo sobre el terreno. Con drones y cohetes, Teherán logra saturar los radares e interceptores de las fuerzas que responden al gobierno de Benjamín Netanyahu. Este tipo de cargas complica la labor de los sistemas de defensa porque aunque un interceptor destruyera el misil en pleno vuelo, muchas de las pequeñas municiones seguirían cayendo sobre el terreno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2034068372506239443&partner=&hide_thread=false

Explosivos que están prohibidos

Si bien las detonaciones no penetran en los refugios antiaéreos y habitaciones reforzadas de las casas israelíes son capaces de destruir todo lo que se mueve por las arterias de las calles israelíes.

Las alertas antimisiles son claves para evitar los daños. En el caso de la capital nacional, llegan a sonar hasta 10 veces por día debido a los explosivos que llegan desde Irán y el Líbano.

En Israel, desde el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero se han registrado al menos 12 muertos. Las últimas dos bajas ocurrieron tras ser afectadas las víctimas por un misil de racimo. Eran dos trabajadores de la construcción que se encontraban al aire libre en una zona cercana al aeropuerto internacional de Ben Gurión, en Tel Aviv. En Israel, desde el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero se han registrado al menos 12 muertos. Las últimas dos bajas ocurrieron tras ser afectadas las víctimas por un misil de racimo. Eran dos trabajadores de la construcción que se encontraban al aire libre en una zona cercana al aeropuerto internacional de Ben Gurión, en Tel Aviv.

tel aviv.webp
Destrozos en Tel Aviv, Israel

Destrozos en Tel Aviv, Israel

Las llamadas bombas de fragmentación y dispersión pueden lanzarse desde tierra, mar o aire.

Estàn en condiciones de perforar vehículos blindados si tuvieran una carga importante. Están expresamente prohibidas para aquellas naciones que ratificaron el no uso tras una convención en Irlanda, en mayo de 2008.

Por su parte, las fuerzas que responden a Netanyahu tambièn han recurrido a municiones vedadas. Han arrojado fósforo blanco en poblaciones del Líbano. Tambièn se trata de un vector no aprobado. En la segunda guerra mundial los aliados lo dispersaron en Desden, Alemania, matando a 60.000 germanos durante una sola jornada.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES