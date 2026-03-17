Un misil con bomba de racimo iraní cayó en distintos puntos de Tel Aviv y causó 2 muertes

Las alertas antimisiles son claves para evitar los daños. En el caso de la capital nacional, llegan a sonar hasta 10 veces por día debido a los explosivos que llegan desde Irán y el Líbano.

En Israel, desde el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero se han registrado al menos 12 muertos. Las últimas dos bajas ocurrieron tras ser afectadas las víctimas por un misil de racimo. Eran dos trabajadores de la construcción que se encontraban al aire libre en una zona cercana al aeropuerto internacional de Ben Gurión, en Tel Aviv. En Israel, desde el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero se han registrado al menos 12 muertos. Las últimas dos bajas ocurrieron tras ser afectadas las víctimas por un misil de racimo. Eran dos trabajadores de la construcción que se encontraban al aire libre en una zona cercana al aeropuerto internacional de Ben Gurión, en Tel Aviv.

tel aviv.webp Destrozos en Tel Aviv, Israel

Las llamadas bombas de fragmentación y dispersión pueden lanzarse desde tierra, mar o aire.

Estàn en condiciones de perforar vehículos blindados si tuvieran una carga importante. Están expresamente prohibidas para aquellas naciones que ratificaron el no uso tras una convención en Irlanda, en mayo de 2008.

Por su parte, las fuerzas que responden a Netanyahu tambièn han recurrido a municiones vedadas. Han arrojado fósforo blanco en poblaciones del Líbano. Tambièn se trata de un vector no aprobado. En la segunda guerra mundial los aliados lo dispersaron en Desden, Alemania, matando a 60.000 germanos durante una sola jornada.