Bernardo Silva metió la mano en la línea: roja y City al borde del KO

Vinicuis - Real Madrid FOTO @realmadrid Vini cambió el penal por gol FOTO @realmadrid

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Sin meditarlo y casi como un gesto de repentización, el mediocampista del Manchester City extendió su brazo para tapar el tiro. Sin objeción alguna, el color de la tarjeta que le cabía a esa acción era la roja. Fue al minuto 16' del primer tiempo. Tras chequearlo en el VAR, el árbitro lo expulsó.

Además de la roja, cobró penal para el Real Madrid. Vinicius lo cambió por gol.

VIDEO: La mano de Bernardo Silva y su expulsión en el Manchester City vs. Real Madrid

Embed ¡PENAL PARA REAL MADRID POR MANO DE BERNARDO SILVA Y EXPULSADO A LOS 20'!



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