Bernardo Silva cometió un penal y se fue expulsado en el partido del Manchester City frente a Real Madrid, por los octavos de final de Champions League. Iban apenas 20 minutos de partido, y el portugués cometió una mano para evitar un gol Merengue, por lo que vio la roja directa.
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Bernardo Silva metió la mano en la línea: roja y City al borde del KO
Bernardo Silva evitó el gol de Vinicius con la mano en la línea. Real Madrid aprovechó en el arranque del partido ante Manchester City por Champions League.
En una secuencia insólita, Bernardo Silva quiso evitar que su equipo, el Manchester City, comenzara con el pie izquierdo y el partido se decantara en una goleada irremontable.
Es que Manchester City y Real Madrid se disputan el encuentro de vuelta de los octavos de final de Champions League, en lo que representa una verdadera odisea para el conjunto británico. En el duelo de ida, el equipo español lo arrolló por 3-0 en el Santiago Bernabéu, y dejó la serie a un paso de definirse.
Este martes, ambos equipos se enfrentan para decidir quién de los dos accederá a los cuartos de final del torneo más importante del mundo a nivel clubes.
En una acción inesperada, el portugués Bernardo Silva se ubicó en la línea del arco que defiende su compañero, .., para evitar que el disparo de Vinicius fuera a la red. Pero el brasileño pateó y la pelota encontró una dirección exacta para meterse entre Silva y el palo izquierdo.
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Sin meditarlo y casi como un gesto de repentización, el mediocampista del Manchester City extendió su brazo para tapar el tiro. Sin objeción alguna, el color de la tarjeta que le cabía a esa acción era la roja. Fue al minuto 16' del primer tiempo. Tras chequearlo en el VAR, el árbitro lo expulsó.
Además de la roja, cobró penal para el Real Madrid. Vinicius lo cambió por gol.