Clima AMBA: Desplome térmico, ráfagas de 80 km y más de 40.000 usuarios sin luz

Desde el Gobierno porteño informaron que hasta las 15 se registraron 31 incidentes por árboles caídos o en riesgo, principalmente en el sur de la ciudad.

Del calor a una tarde fresca

El SMN anticipó lo que pasó. El quiebre climático se sintió rápidamente: en pocas horas, el AMBA pasó de un ambiente cálido e inestable a condiciones más frescas.

Alerta amarilla y acumulados de lluvia

El organismo había emitido una alerta amarilla por tormentas fuertes, con acumulados estimados entre 15 y 30 mm, aunque con posibilidad de superarse en forma puntual.

La combinación de lluvia, viento y descargas eléctricas mantuvo bajo monitoreo a toda la región durante gran parte de la tarde.

Costa bonaerense: Alerta naranja,con menor impacto

Mientras tanto, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, la situación fue distinta a la prevista. Municipios como Mar del Plata, Miramar, Necochea, Mar Chiquita y General Alvarado suspendieron las clases por alerta naranja, aunque el temporal resultó menos severo de lo esperado.

Daños y cortes eléctricos

En la costa se registraron:

Caída de árboles y ramas de gran porte

Postes y cableado derribados

Contenedores volcados

Daños menores en la vía pública

Mar del Plata: La tormenta impactó especialmente en el oeste de la ciudad, mientras que en Miramar un rayo dejó sin luz a toda la localidad.

También hubo cortes en barrios como Libertad, Parque Palermo, Bosque Grande y Las Heras.

Suspensión de clases bajo revisión

Desde el municipio de General Pueyrredón defendieron la suspensión de clases como medida preventiva. El secretario de Seguridad, Rodrigo Goncálvez, admitió que los pronósticos iniciales anticipaban un escenario más severo, aunque sostuvo que la decisión fue “prudente”.

Bahía Blanca, en alerta pero sin complicaciones

En Bahía Blanca, donde existía preocupación por antecedentes de inundaciones, las lluvias no generaron mayores problemas. El municipio desplegó operativos preventivos para garantizar el drenaje y evitar anegamientos.

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