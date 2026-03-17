El fuerte temporal que golpeó el martes 17/03 el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó un dato notable: la temperatura cayó más de 8 grados en apenas una hora.
POR LA TORMENTA
Clima AMBA: Desplome térmico, ráfagas de 80 km y más de 40.000 usuarios sin luz
El tiempo cambió en menos de 60 minutos producto de la tormenta que golpeó duro en algunos barrios de CABA donde hubo cortes de luz. Anticipo del SMN.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cerca de las 13 la ciudad registraba 28,1°C (sensación térmica de 29,8°C), pero a las 14 el termómetro se desplomó a 21°C. Un cambio abrupto que reflejó el ingreso de un frente de tormenta intenso. Detalla el medio La Nación,
El fenómeno llegó con lluvia intensa, ráfagas hasta 80 km/h, actividad eléctrica y caída de granizo aislado, en una jornada marcada por la inestabilidad.
Cortes de luz y árboles caídos
El impacto no fue solo climático. El temporal provocó más de 40.000 usuarios sin suministro eléctrico en el AMBA.
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Edesur concentró los mayores cortes, con picos superiores a 22.000 usuarios.
Edenor alcanzó más de 18.000 afectados cerca del mediodía.
Las ráfagas también generaron caída de árboles y ramas en distintos puntos, con reportes en Parque Lezama, Lugano y Ensenada.
Desde el Gobierno porteño informaron que hasta las 15 se registraron 31 incidentes por árboles caídos o en riesgo, principalmente en el sur de la ciudad.
Del calor a una tarde fresca
El SMN anticipó lo que pasó. El quiebre climático se sintió rápidamente: en pocas horas, el AMBA pasó de un ambiente cálido e inestable a condiciones más frescas.
Alerta amarilla y acumulados de lluvia
El organismo había emitido una alerta amarilla por tormentas fuertes, con acumulados estimados entre 15 y 30 mm, aunque con posibilidad de superarse en forma puntual.
La combinación de lluvia, viento y descargas eléctricas mantuvo bajo monitoreo a toda la región durante gran parte de la tarde.
Costa bonaerense: Alerta naranja,con menor impacto
Mientras tanto, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, la situación fue distinta a la prevista. Municipios como Mar del Plata, Miramar, Necochea, Mar Chiquita y General Alvarado suspendieron las clases por alerta naranja, aunque el temporal resultó menos severo de lo esperado.
Daños y cortes eléctricos
En la costa se registraron:
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Caída de árboles y ramas de gran porte
Postes y cableado derribados
Contenedores volcados
Daños menores en la vía pública
Mar del Plata: La tormenta impactó especialmente en el oeste de la ciudad, mientras que en Miramar un rayo dejó sin luz a toda la localidad.
También hubo cortes en barrios como Libertad, Parque Palermo, Bosque Grande y Las Heras.
Suspensión de clases bajo revisión
Desde el municipio de General Pueyrredón defendieron la suspensión de clases como medida preventiva. El secretario de Seguridad, Rodrigo Goncálvez, admitió que los pronósticos iniciales anticipaban un escenario más severo, aunque sostuvo que la decisión fue “prudente”.
Bahía Blanca, en alerta pero sin complicaciones
En Bahía Blanca, donde existía preocupación por antecedentes de inundaciones, las lluvias no generaron mayores problemas. El municipio desplegó operativos preventivos para garantizar el drenaje y evitar anegamientos.
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