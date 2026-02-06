Febrero está que arde: Entre la presión por Reforma Laboral y la resistencia gremial

Mientras el Gobierno encara las últimas negociaciones por la Reforma Laboral, el polo de resistencia contra la ley atraviesa sus propios dilemas y define su estrategia. Por un lado, el interbloque del PJ en el Senado maniobra una interna inoportuna.

Por otro, la CGT definirá este viernes si convoca finalmente a un paro general con movilización para el miércoles 11, cuando se vote el proyecto en el Senado. El objetivo es claro: definir medidas de acción directa, que incluyen la posibilidad latente de un paro general. El encuentro será en la sede de la central obrera ubicado en calle Azopardo en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin resultados visibles tras un mes de intentos de negociación con gobernadores no alineados con el oficialismo, en la conducción de la central obrera reconocen que el panorama es "negativo". La apuesta a moderar o frenar los artículos más cuestionados de la iniciativa no logró siquiera la foto con mandatarios provinciales que la CGT buscaba como señal política. Este escenario alimenta la presión interna de sectores que exigen “estar en la calle” y abandonar la prudencia.

La situación interna de la CGT refleja un escenario de alta tensión. El ala “dialoguista” de la central ha sufrido un revés político significativo: las negociaciones con gobernadores para frenar el proyecto no dieron los frutos esperados.

