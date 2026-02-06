Febrero está que arde: Entre la presión por Reforma Laboral y la resistencia gremial

Mientras el Gobierno encara las últimas negociaciones por la Reforma Laboral, el polo de resistencia contra la ley atraviesa sus propios dilemas y define su estrategia. Por un lado, el interbloque del PJ en el Senado maniobra una interna inoportuna.
Por otro, la CGT definirá este viernes si convoca finalmente a un paro general con movilización para el miércoles 11, cuando se vote el proyecto en el Senado. El objetivo es claro: definir medidas de acción directa, que incluyen la posibilidad latente de un paro general. El encuentro será en la sede de la central obrera ubicado en calle Azopardo en la Ciudad de Buenos Aires.
Sin resultados visibles tras un mes de intentos de negociación con gobernadores no alineados con el oficialismo, en la conducción de la central obrera reconocen que el panorama es "negativo". La apuesta a moderar o frenar los artículos más cuestionados de la iniciativa no logró siquiera la foto con mandatarios provinciales que la CGT buscaba como señal política. Este escenario alimenta la presión interna de sectores que exigen “estar en la calle” y abandonar la prudencia.
La situación interna de la CGT refleja un escenario de alta tensión. El ala “dialoguista” de la central ha sufrido un revés político significativo: las negociaciones con gobernadores para frenar el proyecto no dieron los frutos esperados.
De la definición que adopte este viernes el Consejo Directivo dependerá no solo la posibilidad concreta de un paro nacional en las próximas semanas, sino también el rol que asumirá la CGT en la pulseada política por la reforma laboral. Mientras el Senado se prepara para tratar el proyecto, el movimiento obrero se coloca nuevamente en el centro de la escena y reaviva el debate sobre el modelo de trabajo y de relaciones laborales que pretende el actual Gobierno.
En Casa Rosada minimizan por ahora los movimientos sindicales y confían en los acuerdos con gobernadores aliados, aunque en el mundo del trabajo el avispero ya está revuelto y crece la posibilidad de una respuesta más contundente, aún a contramano de la cautela de la cúpula cegetista.
Arrancó un viernes complicado, y no sólo en el ámbito político: el AMBA sufre un paro de colectivos. La huelga responde a un reclamo salarial que todavía aún no obtuvo respuesta. Los choferes denunciaron sueldos y viáticos impagos.
06-02-2026 11:44
Pizarra financiera: Se mueve el dólar
Para abajo: El dólar oficial cae a $1.455 en el Banco Nación, mientras que el Riesgo País se mantiene en 517 puntos.
Febrero está que arde: Se aproxima un paro general en todos los aeropuertos
El sistema aeroportuario nacional se encamina a una parálisis total desde las 0 horas del próximo lunes 9 de febrero. El cese de actividades se confirmó tras cumplirse el plazo de aviso anticipado que establece la Ley de Servicios Esenciales. La medida tendrá alcance federal e involucra a todas las terminales aéreas del país, con impacto directo en vuelos domésticos e internacionales.
Hasta el momento no hubo señales de una conciliación obligatoria de último momento, lo que mantiene la incertidumbre sobre la operatividad aérea en todo el país.
En cumplimiento de una orden judicial, el Gobierno de Javier Milei presentó una declaración jurada sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ante la corte de la jueza Loretta Preska y advirtió en su defensa que, en el caso de revelar la ubicación o movimientos de las reservas, esto podría generar reacciones que afectarían directamente el manejo de las mismas, la gestión de liquidez y hasta el funcionamiento normal del Banco Central.
Cabe mencionar que los beneficiarios del fallo YPF son quienes realizaron la solicitud a la jueza Loretta Preska, para que ordenara al país a emitir una declaración jurada que indique no solo la ubicación, sino también la cantidad y el uso que se le está dando actualmente al oro del Banco Central.
La conducción sindical llega a la reunión atravesada por diferencias internas sobre el alcance de las medidas de fuerza. Mientras un sector priorizó en las últimas semanas el diálogo político y las gestiones con gobernadores, otra ala de la central obrera insiste en avanzar con acciones de mayor impacto contra el proyecto oficial.
En la previa del encuentro, varios dirigentes de la CGT mantuvieron contactos con gobernadores del peronismo que manifestaron su rechazo a la reforma laboral y advirtieron sobre un eventual deterioro de las condiciones de trabajo. Sin embargo, esos respaldos no fueron homogéneos y algunas conversaciones previstas quedaron en suspenso.
Irán y USA iniciaron el viernes 06/02 negociaciones de alto riesgo a través de la mediación de Omán para intentar superar las profundas diferencias sobre el programa nuclear de Teherán. Todavía hay diferencias entre la agenda que pretende Donald Trump y la que está dispuesto el ayatollah Ali Khamenei. Pero Irán tiene una espada de Damocles encima: la 2da. ola de protestas populares adversas a la teocracia en retirada.
De ubicación estratégica para el negocio del petróleo, el Sultanato de Omán se encuentra en la península arábiga, y es una geografía de desiertos, oasis en lechos de ríos y largas costas en el golfo Pérsico, el mar Arábigo y el golfo de Omán.
Imagen positiva no se traduce en intención de voto ni mucho menos en las urnas, pero es un dato político clave en las estrategias electorales. La consultora CB Global Data midió la imagen de Axel Kicillof y Javier Milei, quizás anticipando un duelo electoral en 2027, con la particularidad de que el estudio se realizó por provincias.
La consultora midió la imagen del Presidente en cada provincia y los resultados generales ratificaron el buen momento por el que atraviesa el libertario en materia de ponderación social a pesar de las polémicas vinculadas a los incendios y escándalos como $Libra o Andisgate.
La Secretaría de Transporte está intimando a las empresas para que presten el servicio.
Según lo comentado por LN+, podrían descontar subsidios.
06-02-2026 10:33
La CGT Santa Fe mete presión: "Ningún punto de la reforma es beneficioso para los trabajadores"
La CGT Regional Santa Fe volvió a manifestar su rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso y convocó a los legisladores nacionales de la provincia a un debate público, en la antesala de su tratamiento en el Senado. La iniciativa fue anunciada por Claudio Girardi, referente sindical y secretario de la Asociación Bancaria.
Girardi fue categórico al analizar el contenido de la propuesta impulsada por el gobierno nacional. “No hay ningún punto de la reforma que sea beneficioso para los trabajadores”, afirmó, y sostuvo que el objetivo central del proyecto es concentrar ganancias en los grandes grupos económicos. En ese sentido, advirtió que las modificaciones también perjudican a las pequeñas y medianas empresas y aceleran el deterioro del aparato productivo.
06-02-2026 10:30
Previo al 11/02, Javier Milei tiene parada clave en Santa Fe: Más en Urgente24
El Gobierno Nacional oficializó la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) mediante el Decreto 88/2026, que dispone la escisión definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
Esta decisión administrativa busca dar respuesta a una crisis financiera de magnitudes críticas, con un pasivo auditado que asciende a los 200.000 millones de pesos. Según la perspectiva técnica del Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete, la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios.
Coca Cola en peligro: Pablo Moyano anunció paro por tiempo indeterminado y apuntó contra la Reforma Laboral
El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, encabezó una asamblea con unos 1.500 trabajadores en la planta Mega de Coca-Cola, en Buenos Aires, donde se anunció un paro por tiempo indeterminado por reclamos laborales.
Sobre ese marco, el dirigente sindical rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y convocó a movilizarse el próximo 11 de febrero, cuando el proyecto será tratado en el Congreso, al afirmar: “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”.
06-02-2026 10:05
¿Será?: Según el Gobierno, la pobreza cayó al 26,9%
El ministerio de Capital Humano aseguró que en el tercer trimestre de 2025 la incidencia de la pobreza fue del 26,9%, lo que representa una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales (pp): en el mismo período de 2024, había alcanzado el 38,3%. "Tremendo dato", celebró Javier Milei. En tanto, la indigencia cayó al 6%.
Los números surgen de un cálculo que la cartera liderada por Sandra Pettovello realizó a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), a partir de las Bases de Microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de los últimos tres meses del año pasado, publicadas en la víspera por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
06-02-2026 10:00
Antesala a una semana decisiva: Ánimos en el oficialismo vs. la resistencia gremial
La Reforma Laboral, que impulsa el gobierno nacional y que obtuvo un dictamen exprés antes de fin año en la Cámara alta, ingresa en la semana decisiva: llega febrero y se verá si la Casa Rosada reúne las voluntades para liquidar una media sanción en el recinto, con fecha tentativa el 11 de febrero.
En el Senado se empezará a visualizar la verdadera relación de fuerzas del gobierno desde la próxima semana. Sin embargo, surge un vector inverso que intentará alterar la velocidad crucero del buque patronal libertario: los sindicalistas, no en su totalidad, aunque con concurrencias numerosas, se tomaron el mes de enero para organizar la pelea en febrero.
El Gobierno hubiera querido liquidar la reforma laboral antes de fin de año, con el impulso electoral de octubre, pero luego bajó un cambio (ante una derrota en la votación del capítulo 11 del Presupuesto) y pospuso para febrero. El espíritu de que el trámite sea rápido, y no se note mucho, sigue en pie para la Casa Rosada. Todo parece cuestión de velocidades.
06-02-2026 09:56
Artistas, periodistas, trabajadores de la cultura y la comunicación presionan por la 'Modernización Laboral'
Artistas, periodistas y trabajadores de la cultura y la comunicación expresaron su rechazo al Proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno, que será tratado durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso. La postura fue presentada en una conferencia de prensa convocada por referentes del cine, el teatro, la radio y la televisión argentina.
En ese marco, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), integrante de la Multisectorial Audiovisual, encabezó el encuentro con el objetivo de manifestar el “total rechazo” a la iniciativa oficial. En particular, cuestionaron los artículos 210 y 211 del proyecto, al considerar que provocan “un daño grave e irreversible para el cine nacional y el sistema público de radio y televisión”.
06-02-2026 09:53
Diego Santilli, confiado
El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno confía en obtener la media sanción de la reforma laboral durante la sesión convocada para el próximo miércoles en el Senado. El funcionario calificó la jornada como "histórica para la República Argentina" y sostuvo que la iniciativa representa un cambio estructural en el mercado laboral.
Según explicó en diálogo con TN, el proyecto busca reemplazar el esquema actual, al que el Gobierno responsabiliza por la falta de generación de empleo privado.
El Senado se encamina a una semana decisiva para la agenda del Gobierno. El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el pedido de sesión para debatir en el Senado la reforma laboral el próximo miércoles 11, un paso clave que confirma la intención del oficialismo de avanzar con la media sanción del proyecto.
La solicitud fue acompañada por firmas de distintos espacios políticos, lo que refuerza la idea de que el Ejecutivo logró articular un respaldo transversal. Entre quienes avalaron la convocatoria figuran Patricia Bullrich, Luis Juez, el titular del bloque radical Eduardo Vischi, Carlos Espínola, Enrique Martín Goerling Lara y Beatriz Ávila, entre otros.
La convocatoria a una huelga es impulsada por el ala más combativa, liderada por Pablo Moyano (referente de Camioneros), y respaldada por los gremios del transporte. También cuenta con el apoyo de las dos vertientes de la CTA.
En tanto, el sector denominado "dialoguista", representado por dirigentes como Héctor Daer (titular de Sanidad) y Gerardo Martínez (UOCRA), priorizó durante las últimas semanas los contactos con gobernadores y senadores, buscando introducir modificaciones técnicas al proyecto que atenúen el impacto sobre los derechos colectivos de los trabajadores.
Según trascendió, en los encuentros, gobernadores peronistas expresaron su rechazo a la reforma que pretende implementar la administración de La Libertad Avanza y advirtieron sobre un posible impacto negativo en las condiciones de trabajo. No obstante, el respaldo no fue uniforme y algunos diálogos previstos con mandatarios provinciales quedaron en suspenso.
Por este motivo, entre las alternativas que se pondrán sobre la mesa en la reunión de las autoridades de la CGT aparece la convocatoria a una movilización frente al Congreso el día en que se inicie el debate.
Hay al menos 27 líneas de colectivos de paro este viernes (6/2) por la falta de pago de salarios y viáticos.
Las líneas afectadas por la medida de fuerza son las de Micro Ómnibus General San Martín S.A.C. (MOGSM) 333, 407, 437 y 707 y las de Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA), 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.
“Estamos obsesionados desde el principio del Gobierno", admitió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre la reforma laboral. Pero el calendario apremia y podría convertirse en un gran fracaso para Javier Milei, no sólo por el tiempo que le demandaría su aprobación sino también por el contenido, que deberá ser modificado para lograr los respaldos necesarios.
La presidente de la Cámara alta, Victoria Villarruel, firmó la nota oficializando la convocatoria a la sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero con un único tema en agenda: el proyecto de ley de Modernización Laboral, incluido en el temario de extraordinarias enviado por el Poder Ejecutivo.
