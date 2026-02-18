Nahitan Nández confirmó la noticia bomba que ilusiona a todo Boca: "Quiero"

Por último, Nández sí pudo asegurar que en un futuro piensa regresar al club donde comenzó su carrera. “A Peñarol quiero y voy a volver”, sentenció el mediocampista. El contrato del uruguayo con el Al Qadisiyah de Arabia Saudita termina en junio del 2027, por lo que una posibilidad para Boca es negociar su llegada en junio de este año a un precio más bajo o bien esperar a que quede libre para ofrecerle un buen contrato y que se mantenga algunos años en el Xeneize para luego sí retornar al Manya.

