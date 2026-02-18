Uno de los jugadores que pasó por Boca en los últimos años y dejó un gran recuerdo fue Nahitan Nández, quien luego de dos años con la camiseta Xeneize se marchó. Ahora el charrúa de 30 años que se encuentra jugando en Arabia Saudita confirmó una noticia que ilusiona a todos los hinchas del Club de La Ribera.
SORPRESA TOTAL
Nahitan Nández confirmó la noticia bomba que ilusiona a todo Boca: "Quiero"
Nahitán Nández rompió el silencio y realizó una confesión sobre su futuro que impacta y mucho en el mundo Boca.
Más allá de que solo disputó 67 partidos con la camiseta de Boca y ganó dos títulos, Nahitan Nández dejó una gran imagen y enamoró a los hinchas por su gran entrega en cada partido que le tocó afrontar. Es por este motivo que desde que se marchó al fútbol italiano en 2019 no son pocos los que están pidiendo su regreso. Ahora esto parece ser algo mucho más cercano de lo que todos piensan.
Desde hace tiempo hay rumores de que Juan Román Riquelme está en comunicación con el volante de la Selección de Uruguay y finalmente en el día de hoy el propio Nández confirmó que efectivamente habló con el presidente de Boca, quien le abrió la puerta de par en par para que regrese. Si bien no se marcó una fecha, el deseo del mandamás Xeneize es que su vuelta se dé en junio de este año.
Riquelme llamó a Nahitan Nández
“El otro día Riquelme me mandó un mensaje, preguntándome hasta cuándo iba a seguir de vacaciones en Arabia. Me dijo que en Boca dejé un lindo recuerdo y que le gustaría que vuelva”, reveló Nández dialogando con El Espectador Uruguay. Claramente el charrúa mostró ganas de tener una nueva experiencia en el Xeneize ya que se encariñó con el club que le abrió las puertas hace 9 años.
Al mismo tiempo, Nández expresó que mantiene charlas con Edinson Cavani. “Hablo con Edi también, sí. Lo llamé para el cumpleaños. Estaba volviendo de la lesión. Si bien no ha pasado un buen momento en Boca, todos sabemos la clase de jugador que es y lo que yo admiro de él es que está ahí, que quiere cambiar las cosas y no tengo dudas de que las va a cambiar porque es un grande”, aseveró.
Por último, Nández sí pudo asegurar que en un futuro piensa regresar al club donde comenzó su carrera. “A Peñarol quiero y voy a volver”, sentenció el mediocampista. El contrato del uruguayo con el Al Qadisiyah de Arabia Saudita termina en junio del 2027, por lo que una posibilidad para Boca es negociar su llegada en junio de este año a un precio más bajo o bien esperar a que quede libre para ofrecerle un buen contrato y que se mantenga algunos años en el Xeneize para luego sí retornar al Manya.
Más en GOLAZO24
Estudiantes sacude el mercado y va por un ex Boca que generará revuelo