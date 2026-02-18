Irán cerró temporalmente el Estrecho de Ornuz para llevar a cabo maniobras de envergadura, en pleno diálogo nuclear abierto con Estados Unidos, que actualmente tiene lugar en la ciudad suiza de Ginebra, aunque de manera indirecta, con el fin de evitar un escalada mayor que arrastre a la región a un conflicto sin retorno, mientras aún persisten actividades de los hutíes de Yemen, Hamás y Hezbolá, que responden al régimen iraní y podrían hacer uso del uranio enriquecido a niveles cercanos a los militares para atentar contra el Occidente.
PULSEADA ATÓMICA
Irán en diálogo nuclear con Trump y dedo en el gatillo con el estrecho de Ornuz
Irán y el gobierno de Trump abren negociaciones indirectas en Ginebra sobre la cuestión nuclear, mientras el propio régimen cierra momentánemente el Estrecho de Ormuz, la arteria por la que fluye la energía del mundo.
Las autoridades de la República Islámica cerraron momentáneamente parte del estratégico estrecho que se encuentra entre Irán y Omán, una ruta clave por la que circula una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo, para desplegar ejercicios con fuego real durante maniobras navales, según la Agencia de Noticias Tasnim, un medio afiliado al CGRI.
Esto se interpretó como una advertencia a Washington de que Teherán está dispuesto a cerrar la vía marítima por la que circula el 20% del petróleo mundial si Trump decide atacarlos al no llegar a un acuerdo para desbaratar completamente el programa nuclear iraní, tras la Operación Martillo de Medianoche de junio del año pasado, que dañó su infraestructura, pero no la eliminó por completo.
"Estoy seguro de que el Estrecho de Ormuz será un lugar de masacre e infierno para Estados Unidos", sentenció públicamente Ezzatollah Zarghami, ex ministro iraní y ex jefe de la emisora estatal, amenazando abiertamente a Washington con cortar el flujo de energía mundial si dan un paso en falso contra Teherán.
La advertencia de Trump a Irán, pero el Estrecho de Ormuz es el as de manga del régimen
El contralmirante iraní Alireza Tangsiri, comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), informó que el tráfico a través del corredor marítimo del Estrecho de Ormuz estuvo suspendido durante varias horas durante el ejercicio "Control inteligente del Estrecho de Ormuz", que incluyó lanzamientos de misiles desde buques, posiciones costeras y sitios interiores, así como operaciones con drones en condiciones de interferencia de señales.
Esto ocurre mientras los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner participan en las negociaciones indirectas en Ginebra, mediadas por Omán, sobre la disputa nuclear, según informó Reuters, citando una fuente cercana al asunto, junto con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.
El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump había anticipado que participaría "indirectamente" en las conversaciones de Ginebra y había declarado que creía que Teherán quería llegar a un acuerdo, aunque advirtió que si esto no sucedía habría graves consecuencias.
"No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo", declaró Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One. "Podríamos haber llegado a un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para destruir su potencial nuclear. Y tuvimos que enviar los B-2", aseveró, en relación a la Operación Martillo de Medianoche librada por EE. UU. en junio pasado contra Irán, que durante doce días lanzó varios ataques contra instalaciones nucleares y cuarteles militares, en cooperación con las Fuerzas de Defensa de Israel, para desbaratar el programa nuclear iraní, que estaba enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los militares.
