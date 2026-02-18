Irán en diálogo nuclear con Trump y dedo en el gatillo con el estrecho de Ornuz

Esto ocurre mientras los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner participan en las negociaciones indirectas en Ginebra, mediadas por Omán, sobre la disputa nuclear, según informó Reuters, citando una fuente cercana al asunto, junto con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump había anticipado que participaría "indirectamente" en las conversaciones de Ginebra y había declarado que creía que Teherán quería llegar a un acuerdo, aunque advirtió que si esto no sucedía habría graves consecuencias.

"No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo", declaró Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One. "Podríamos haber llegado a un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para destruir su potencial nuclear. Y tuvimos que enviar los B-2", aseveró, en relación a la Operación Martillo de Medianoche librada por EE. UU. en junio pasado contra Irán, que durante doce días lanzó varios ataques contra instalaciones nucleares y cuarteles militares, en cooperación con las Fuerzas de Defensa de Israel, para desbaratar el programa nuclear iraní, que estaba enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los militares.

