Cierre de FATE: La UIA le advirtió a Milei que "no es un episodio aislado"

“La industria argentina debe ser tan competitiva como la de cualquier otro país”, señalaron desde la entidad y reclamaron un "esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno".

Y destacaron que la industria argentina tiene “un desafío ineludible: ofrecer a los consumidores precios y calidades internacionales”.

