Cierre de FATE: La UIA le advirtió a Milei que "no es un episodio aislado"

FATE y la advertencia de la UIA
“Detrás del cierre de una planta hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo”, expresó la UIA en su comunicado donde manifestó que “lamenta profundamente” el cierre de la empresa.
En ese contexto, los industriales advirtieron: “El cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada”.
“Cada planta industrial que se apaga implica la pérdida de conocimiento acumulado, empleo calificado y entramados productivos que tardan décadas en construirse”, añadieron.
"Igualdad de condiciones"
La UIA aclaró que no reclama proteccionismo indiscriminado a la industria local sino “igualdad de condiciones para competir”.
“La industria argentina debe ser tan competitiva como la de cualquier otro país”, señalaron desde la entidad y reclamaron un "esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno".
Y destacaron que la industria argentina tiene “un desafío ineludible: ofrecer a los consumidores precios y calidades internacionales”.
