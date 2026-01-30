Tres hombres murieron y un cuarto sufrió heridas graves cuando un camión y una camioneta chocaron de frente el viernes (30/01) en la provincia de Entre Ríos. El fatal accidente ocurrió sobre la ruta nacional 18 a la altura del paraje Las Tunas, en el departamento de Paraná. Las cuatro víctimas viajaban en la camioneta, mientras que el conductor del camión, de nacionalidad brasileña, resultó ileso.
TRAGEDIA VIAL
Accidente frontal en Entre Ríos: Murieron 3 de los 4 ocupantes de una camioneta
El accidente entre la camioneta y un camión brasileño ocurrió sobre la ruta 18, Entre Ríos. Los 4 ocupantes del rodado menor, eran tercerizados de Enersa.
Autovía y accidente
Aunque el tramo del siniestro es autovía, el choque ocurrió de manera frontal y según estableció la policía local la camioneta Nissan Frontier viajaba en dirección a la costa del río Uruguay y el camión, conducido por el brasileño André Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años, circulaba hacia la ciudad santafesina de Santo Tomé con una carga de carne.
Los cuatro pasajeros de la camioneta eran empleados de una firma que realiza labores tercerizadas para la energética local Enersa, con tareas de desmalezamiento y limpieza en el interior de la provincia mesopotámica.
Camioneta destruida
Dado el estado en que quedó la Nissan Frontier, los servicios de emergencia y bomberos debieron trabajar intensamente para rescatar a la persona herida que había quedado atrapada en el vehículo.
El herido, cuyos datos no trascendieron aunque se supo que es mayor de edad, está extremadamente grave y permanece internado en el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná. Investigan las causa de tremendo golpe
