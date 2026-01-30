Accidente frontal en Entre Ríos: Murieron 3 de los 4 ocupantes de una camioneta

Tres hombres murieron y un cuarto sufrió heridas graves cuando un camión y una camioneta chocaron de frente el viernes (30/01) en la provincia de Entre Ríos. El fatal accidente ocurrió sobre la ruta nacional 18 a la altura del paraje Las Tunas, en el departamento de Paraná. Las cuatro víctimas viajaban en la camioneta, mientras que el conductor del camión, de nacionalidad brasileña, resultó ileso.