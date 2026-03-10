urgente24
Kast tipificará como delincuentes a migrantes ilegales; precio del barril hace retroceder a Trump

José Antonio Kast, flamante presidente de Chile, tipifica como delincuentes a migrantes ilegales; precio del barril de petróleo hace retroceder a Trump en Irán.

10 de marzo de 2026 - 23:22
José Antonio Kast, presidente de Chile

1-José Antonio Kast imputará como delincuentes a los migrantes ilegales en Chile

El flamante primer mandatario tratará de cumplir con una de sus promesas de campaña.

El presidente derechista se enfocará en unos 700.000 migrantes venezolanos a los que pretende deportar en pocos meses.

2-El precio del petróleo hace retroceder a Trump en Irán

El Jefe de Estado de USA tuvo que anunciar un apurado "fin de la guerra" inminente luego de que el barril de crudo trepara hasta los US$ 120.

