San Lorenzo e Instituto juegan su partido por la fecha 7 del Torneo Apertura. Desde las 19.15, el Ciclón recibe a la Gloria en el Estadio Pedro Bidegain. Mientras que el local quiere tomar impulso de su reciente triunfo, el visitante busca su tercer triunfo al hilo.
San Lorenzo 0-1 Instituto: una Gloria atrevida se impone gracias a su intensidad
San Lorenzo recibe a Instituto en el Estadio Pedro Bidegain por la fecha 7 del Torneo Apertura. El Ciclón jugó hace solo 48 horas.
20:06
Final del 1T
20:05
¡Insólito lo que se perdió Instituto! VIDEO: Luna llegaba solo pero Fonseca nunca lo vio y definió él
19:53
¡GOL DE INSTITUTO! VIDEO: Contragolpe letal que Sosa sella con un zurdazo
19:48
Las bandas, zona prohibida para San Lorenzo: el plan de Instituto
19:41
¡Rodríguez reventó el palo! VIDEO: Todo San Lorenzo ya lo gritaba, pero el poste dijo que no
19:34
En un inicio disputado, Instituto le plantea intensidad a San Lorenzo
19:15
Comienza el partido
19:15
TV: Dónde ver San Lorenzo vs. Instituto
19:09
Formaciones confirmadas en San Lorenzo e Instituto
18:50
El traductor de Marcelo Bielsa le cambió la cara a Instituto e inauguró un nuevo ciclo
18:39
Dónde escuchar el partido si sos hincha de San Lorenzo: esta es la transmisión oficial del club
18:31
¡Hola, Iker! VIDEO: Muniain ya está en el Nuevo Gasómetro para ver San Lorenzo vs. Instituto
18:19
San Lorenzo jugó hace solo ¡48 horas! y Damián Ayude no ocultó su malestar
17:53
¡A los 25 segundos! VIDEO: Luciano Vietto hizo el gol más tempranero del torneo, en el triunfo sobre Estudiantes (RC) en la fecha pasada
17:34
Independiente, Boca y más: todos los partidos de un martes a puro fútbol
17:20
TV: Dónde ver San Lorenzo vs. Instituto
17:15
Árbitro y VAR del partido
17:11
Posibles formaciones en ambos equipos
Dos equipos que llegan de victorias importantes se ven la cara en el Nuevo Gasómetro. San Lorenzo volvió al triunfo luego de la derrota en el clásico contra Huracán y un magro empate frente a Unión. Le ganó, aunque de manera sufrida, a un débil Estudiantes de Río Cuarto con gol de Luciano Vietto y Alexis Cuello.
Enfrente, Instituto transita una recuperación idílica con la llegada de su nuevo entrenador, Diego Flores. Reconocido por su pasado como traductor de Marcelo Bielsa en el exterior y apodado por aquella tarea, el equipo del "Traductor" ha ganado los últimos dos partidos tras un pésimo arranque de temporada.
Daniel Oldrá se marchó apenas en la fecha 2 del Torneo Apertura luego de dos derrotas consecutivas. Tras su salida, vino un empate y una nueva derrota. Llegó Flores, y desde entonces siempre ganó: ante Central Córdoba y Atlético Tucumán.
San Lorenzo juega ante Instituto con una desventaja importante: el tiempo de recuperación. El Ciclón jugó su partido hace solo 48 horas; el domingo, frente a Estudiantes de Río Cuarto. El apretado calendario no da tregua y el conjunto azulgrana tuvo que arreglarse.
Damián Ayude, su entrenador, no ocultó el enfado: "Biológicamente, a las 48 horas es cuando más cansado está el jugador. No lo digo yo, lo dicen estudios. Quizá si jugábamos mañana estarían mejor. Tenemos varias ideas de lo que vamos a plantear, dependerá de como estén los chicos. A partir de eso, pondremos el 11 que más fresco esté".
