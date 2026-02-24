San Lorenzo 0-1 Instituto: una Gloria atrevida se impone gracias a su intensidad

San Lorenzo e Instituto juegan su partido por la fecha 7 del Torneo Apertura. Desde las 19.15, el Ciclón recibe a la Gloria en el Estadio Pedro Bidegain. Mientras que el local quiere tomar impulso de su reciente triunfo, el visitante busca su tercer triunfo al hilo.

Embed Dos equipos que llegan de victorias importantes se ven la cara en el Nuevo Gasómetro. San Lorenzo volvió al triunfo luego de la derrota en el clásico contra Huracán y un magro empate frente a Unión. Le ganó, aunque de manera sufrida, a un débil Estudiantes de Río Cuarto con gol de Luciano Vietto y Alexis Cuello.

Enfrente, Instituto transita una recuperación idílica con la llegada de su nuevo entrenador, Diego Flores. Reconocido por su pasado como traductor de Marcelo Bielsa en el exterior y apodado por aquella tarea, el equipo del "Traductor" ha ganado los últimos dos partidos tras un pésimo arranque de temporada.

Daniel Oldrá se marchó apenas en la fecha 2 del Torneo Apertura luego de dos derrotas consecutivas. Tras su salida, vino un empate y una nueva derrota. Llegó Flores, y desde entonces siempre ganó: ante Central Córdoba y Atlético Tucumán.

San Lorenzo juega ante Instituto con una desventaja importante: el tiempo de recuperación. El Ciclón jugó su partido hace solo 48 horas; el domingo, frente a Estudiantes de Río Cuarto. El apretado calendario no da tregua y el conjunto azulgrana tuvo que arreglarse. Damián Ayude, su entrenador, no ocultó el enfado: "Biológicamente, a las 48 horas es cuando más cansado está el jugador. No lo digo yo, lo dicen estudios. Quizá si jugábamos mañana estarían mejor. Tenemos varias ideas de lo que vamos a plantear, dependerá de como estén los chicos. A partir de eso, pondremos el 11 que más fresco esté". Contra letal de Instituto y zurdazo cruzado de Diego Sosa para el 1-0 ante San Lorenzo. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/EvYgEq1nWk — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026 Live Blog Post Las bandas, zona prohibida para San Lorenzo: el plan de Instituto El plan de Instituto es claro: obturar las bandas del Ciclón para que no juegue por esa zona. Consciente de que sus máximas virtudes están en el juego directo, y de que uno de los caminos para implementarlo es por los laterales, la Gloria apuesta a impedírselo, y su línea de 5 defensores le da resultados. Llevar a San Lorenzo a jugar por carriles internos, donde menos cómodo se siente, es el objetivo. Live Blog Post ¡Rodríguez reventó el palo! VIDEO: Todo San Lorenzo ya lo gritaba, pero el poste dijo que no Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026427928850903466&partner=&hide_thread=false ¡LO TUVO SAN LORENZO! Gregorio Rodríguez casi marca un golazo ante Instituto pero la pelota pegó en el palo. Formaciones confirmadas en San Lorenzo e Instituto San Lorenzo: Gill; López, Romaña, Hernández, De Ritis; Perruzzi, Tripichio, Cardillo, Gulli; Rodríguez, Cuello Instituto: Roffo; Alarcón, Mosevich, Galván, Cebato, Sosa; Mendez, Lodico; Córdoba, Fonseca, Luna

El traductor de Marcelo Bielsa le cambió la cara a Instituto e inauguró un nuevo ciclo Diego Flores llegó hace dos partidos a Instituto para suplantar al anterior entrenador, Daniel Oldrá. Instituto ganó esos dos partidos. Uno ante Central Córdoba y el otro ante Atlético Tucumán. El cambio de cara es rotundo, en un club que acarreaba malos resultados hace rato y que terminó con el portazo de Oldrá en apenas dos fechas de campeonato. Flores, reconocido popularmente por su trabajo como traductor de Marcelo Bielsa en el extranjero, asumió como DT de la Gloria y, desde entonces, Instituto está de racha. Ante San Lorenzo, buscará su primer triunfo como visitante en el Torneo Apertura 2026. VER + Live Blog Post Dónde escuchar el partido si sos hincha de San Lorenzo: esta es la transmisión oficial del club El canal oficial de YouTube del Ciclón transmite el encuentro con relatos y comentarios -sin imágenes-, con previa incluida a partir de las 18.30 hs. Se puede escuchar en este link: bit.ly/4s6kAiu VER + Live Blog Post ¡Hola, Iker! VIDEO: Muniain ya está en el Nuevo Gasómetro para ver San Lorenzo vs. Instituto Iker Muniain está de visita en Argentina. Solo de visita, ya que su nueva vida en España lo tiene como entrenador del CD Derio, del Ascenso español. Sin embargo, el vasco no se olvida de su paso por el conjunto azulgrana, que ocurrió en un momento particularmente delicado a nivel institucional. Por eso, Muniain está presente en el Nuevo Gasómetro para ver al Ciclón vs. la Gloria. Tenemos varias ideas de lo que vamos a plantear, dependerá de como estén los chicos. A partir de eso, pondremos el 11 que más fresco esté". VER + Live Blog Post ¡A los 25 segundos! VIDEO: Luciano Vietto hizo el gol más tempranero del torneo, en el triunfo sobre Estudiantes (RC) en la fecha pasada Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2025662872135590293?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2025662872135590293%7Ctwgr%5Ea31884fee85b353a6a5061e885c5b5f8ac688d95%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fsan-lorenzo-2-0-estudiantes-rc-el-ciclon-tardo-25-seg-marcar-pero-casi-paga-la-merma-n619470&partner=&hide_thread=false ANTES DEL MINUTO, GOL DE VIETTO EN SAN LORENZO #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/9zTSd0IinP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 22, 2026 Live Blog Post Independiente, Boca y más: todos los partidos de un martes a puro fútbol Además del cotejo entre Ciclón y Gloria, el martes de la Liga Profesional tiene varios partidos correspondientes a la fecha 7: Platense vs. Defensa y Justicia

Central Córdoba vs. Talleres de Córdoba

Belgrano vs. Atlético Tucumán

