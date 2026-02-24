urgente24
San Lorenzo 0-1 Instituto: una Gloria atrevida se impone gracias a su intensidad

San Lorenzo recibe a Instituto en el Estadio Pedro Bidegain por la fecha 7 del Torneo Apertura. El Ciclón jugó hace solo 48 horas.

24 de febrero de 2026 - 17:24

EN VIVO

San Lorenzo e Instituto juegan su partido por la fecha 7 del Torneo Apertura. Desde las 19.15, el Ciclón recibe a la Gloria en el Estadio Pedro Bidegain. Mientras que el local quiere tomar impulso de su reciente triunfo, el visitante busca su tercer triunfo al hilo.

Embed

Dos equipos que llegan de victorias importantes se ven la cara en el Nuevo Gasómetro. San Lorenzo volvió al triunfo luego de la derrota en el clásico contra Huracán y un magro empate frente a Unión. Le ganó, aunque de manera sufrida, a un débil Estudiantes de Río Cuarto con gol de Luciano Vietto y Alexis Cuello.

Enfrente, Instituto transita una recuperación idílica con la llegada de su nuevo entrenador, Diego Flores. Reconocido por su pasado como traductor de Marcelo Bielsa en el exterior y apodado por aquella tarea, el equipo del "Traductor" ha ganado los últimos dos partidos tras un pésimo arranque de temporada.

San Lorenzo juega ante Instituto con una desventaja importante: el tiempo de recuperación. El Ciclón jugó su partido hace solo 48 horas; el domingo, frente a Estudiantes de Río Cuarto. El apretado calendario no da tregua y el conjunto azulgrana tuvo que arreglarse.

Damián Ayude, su entrenador, no ocultó el enfado: "Biológicamente, a las 48 horas es cuando más cansado está el jugador. No lo digo yo, lo dicen estudios. Quizá si jugábamos mañana estarían mejor. Tenemos varias ideas de lo que vamos a plantear, dependerá de como estén los chicos. A partir de eso, pondremos el 11 que más fresco esté".

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

¡Insólito lo que se perdió Instituto! VIDEO: Luna llegaba solo pero Fonseca nunca lo vio y definió él

Live Blog Post

¡GOL DE INSTITUTO! VIDEO: Contragolpe letal que Sosa sella con un zurdazo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026431434928374029&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Las bandas, zona prohibida para San Lorenzo: el plan de Instituto

El plan de Instituto es claro: obturar las bandas del Ciclón para que no juegue por esa zona. Consciente de que sus máximas virtudes están en el juego directo, y de que uno de los caminos para implementarlo es por los laterales, la Gloria apuesta a impedírselo, y su línea de 5 defensores le da resultados. Llevar a San Lorenzo a jugar por carriles internos, donde menos cómodo se siente, es el objetivo.

Live Blog Post

¡Rodríguez reventó el palo! VIDEO: Todo San Lorenzo ya lo gritaba, pero el poste dijo que no

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026427928850903466&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

En un inicio disputado, Instituto le plantea intensidad a San Lorenzo

La Gloria es más intensa en la marca y los duelos individuales. Dispuesta a jugarle de igual a igual, el plan es atorar al Ciclón.

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

TV: Dónde ver San Lorenzo vs. Instituto

El partido se transmite por ESPN Premium.

Live Blog Post

Formaciones confirmadas en San Lorenzo e Instituto

San Lorenzo: Gill; López, Romaña, Hernández, De Ritis; Perruzzi, Tripichio, Cardillo, Gulli; Rodríguez, Cuello

Instituto: Roffo; Alarcón, Mosevich, Galván, Cebato, Sosa; Mendez, Lodico; Córdoba, Fonseca, Luna

Live Blog Post

El traductor de Marcelo Bielsa le cambió la cara a Instituto e inauguró un nuevo ciclo

Diego Flores llegó hace dos partidos a Instituto para suplantar al anterior entrenador, Daniel Oldrá. Instituto ganó esos dos partidos. Uno ante Central Córdoba y el otro ante Atlético Tucumán. El cambio de cara es rotundo, en un club que acarreaba malos resultados hace rato y que terminó con el portazo de Oldrá en apenas dos fechas de campeonato.

Flores, reconocido popularmente por su trabajo como traductor de Marcelo Bielsa en el extranjero, asumió como DT de la Gloria y, desde entonces, Instituto está de racha.

Ante San Lorenzo, buscará su primer triunfo como visitante en el Torneo Apertura 2026.

Live Blog Post

Dónde escuchar el partido si sos hincha de San Lorenzo: esta es la transmisión oficial del club

El canal oficial de YouTube del Ciclón transmite el encuentro con relatos y comentarios -sin imágenes-, con previa incluida a partir de las 18.30 hs.

Se puede escuchar en este link: bit.ly/4s6kAiu

Live Blog Post

¡Hola, Iker! VIDEO: Muniain ya está en el Nuevo Gasómetro para ver San Lorenzo vs. Instituto

Iker Muniain está de visita en Argentina. Solo de visita, ya que su nueva vida en España lo tiene como entrenador del CD Derio, del Ascenso español. Sin embargo, el vasco no se olvida de su paso por el conjunto azulgrana, que ocurrió en un momento particularmente delicado a nivel institucional.

Por eso, Muniain está presente en el Nuevo Gasómetro para ver al Ciclón vs. la Gloria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026398335649599510&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

San Lorenzo jugó hace solo ¡48 horas! y Damián Ayude no ocultó su malestar

El domingo pasado, el Ciclón recibió a Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro por la fecha 6 del Torneo Apertura. Dado el apretado calendario producto del Mundial 2026 a mitad de año y de -lógicamente- la cantidad de equipos en competencia, a solo 48 horas de ese partido San Lorenzo tiene que jugar de nuevo.

Damián Ayude dijo que es "algo atípico" y no ocultó su malestar: "Biológicamente, a las 48 horas es cuando más cansado está el jugador. No lo digo yo, lo dicen estudios. Quizá si jugábamos mañana estarían mejor. Tenemos varias ideas de lo que vamos a plantear, dependerá de como estén los chicos. A partir de eso, pondremos el 11 que más fresco esté".

Live Blog Post

¡A los 25 segundos! VIDEO: Luciano Vietto hizo el gol más tempranero del torneo, en el triunfo sobre Estudiantes (RC) en la fecha pasada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2025662872135590293?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2025662872135590293%7Ctwgr%5Ea31884fee85b353a6a5061e885c5b5f8ac688d95%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fsan-lorenzo-2-0-estudiantes-rc-el-ciclon-tardo-25-seg-marcar-pero-casi-paga-la-merma-n619470&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Independiente, Boca y más: todos los partidos de un martes a puro fútbol

Además del cotejo entre Ciclón y Gloria, el martes de la Liga Profesional tiene varios partidos correspondientes a la fecha 7:

  • Platense vs. Defensa y Justicia
  • Central Córdoba vs. Talleres de Córdoba
  • Belgrano vs. Atlético Tucumán
  • Gimnasia de Mendoza vs. Independiente

Además, también hay fecha de Copa Argentina. Por los 32avos de final, Boca se mide ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

Live Blog Post

Live Blog Post

Árbitro y VAR del partido

Andrés Merlos será el árbitro del partido, mientras que en el VAR lo acompañará Lucas Novelli.

Live Blog Post

Posibles formaciones en ambos equipos

San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña, Hernández, De Ritis; Abrego, Tripichio; Ladstatter, Vietto, Rodríguez; Alexis Cuello

Instituto: Roffo; Cerato, Alarcón, Mosevich, Galván, Sosa; Méndez, Lodico; Córdoba, Jara, Luna

