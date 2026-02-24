San Lorenzo e Instituto empataron 1-1 en el partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. En el Estadio Pedro Bidegain, el Ciclón y la Gloria terminaron en tablas un cotejo que tuvo demasiada fricción y poco juego.
San Lorenzo 1-1 Instituto: empate caliente con demasiado protagonismo de Merlos
- urgente24 >
- GOLAZO24 >
- El VAR >
- San Lorenzo >
Por la fecha 7 del Torneo Apertura, San Lorenzo e Instituto terminaron en tablas. Flojo arbitraje de Andrés Merlos.
EN VIVO
-
21:16
Final del partido: San Lorenzo e Instituto igualaron 1-1
-
21:04
¡GOL DE SAN LORENZO! VIDEO: Vietto define de zurda y pone el 1-1
-
20:57
Controversiales fallos de Andrés Merlos y el Gasómetro explota: "Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p...*"
-
20:42
Ayude mueve las piezas que pueden destruir el plan de Instituto
-
20:33
Un inicio demasiado cortado, con más fricción que juego
-
20:23
Comienza el 2T
-
20:06
Final del 1T
-
19:53
¡GOL DE INSTITUTO! VIDEO: Contragolpe letal que Sosa sella con un zurdazo
-
19:48
Las bandas, zona prohibida para San Lorenzo: el plan de Instituto
-
19:41
¡Rodríguez reventó el palo! VIDEO: Todo San Lorenzo ya lo gritaba, pero el poste dijo que no
-
19:34
En un inicio disputado, Instituto le plantea intensidad a San Lorenzo
-
19:15
Comienza el partido
-
19:15
TV: Dónde ver San Lorenzo vs. Instituto
-
19:09
Formaciones confirmadas en San Lorenzo e Instituto
-
18:50
El traductor de Marcelo Bielsa le cambió la cara a Instituto e inauguró un nuevo ciclo
-
18:39
Dónde escuchar el partido si sos hincha de San Lorenzo: esta es la transmisión oficial del club
-
18:31
¡Hola, Iker! VIDEO: Muniain ya está en el Nuevo Gasómetro para ver San Lorenzo vs. Instituto
-
18:19
San Lorenzo jugó hace solo ¡48 horas! y Damián Ayude no ocultó su malestar
-
17:53
¡A los 25 segundos! VIDEO: Luciano Vietto hizo el gol más tempranero del torneo, en el triunfo sobre Estudiantes (RC) en la fecha pasada
-
17:34
Independiente, Boca y más: todos los partidos de un martes a puro fútbol
-
17:20
TV: Dónde ver San Lorenzo vs. Instituto
-
17:15
Árbitro y VAR del partido
-
17:11
Posibles formaciones en ambos equipos
La intensidad no siempre se traduce en buen juego. San Lorenzo e Instituto se pasaron de revoluciones y tuvieron más roce físico que despliegue de juego.
La Gloria logró traducir mejor esa intensidad, tanto en sólida y comprometida defensa como en ataques veloces y peligrosos. Así, de contragolpe, llegó su gol.
Corría con una ventaja, eso sí: el Ciclón había jugado hace tan solo 48 horas, ya que el domingo pasado había enfrentado a Estudiantes de Río Cuarto. Con muy poco tiempo para descansar y el malestar expreso del entrenador, Damián Ayude ("Biológicamente, a las 48 horas es cuando más cansado está el jugador. No lo digo yo, lo dicen estudios"), San Lorenzo salió a jugar como pudo.
Pero la diferencia se notó. Esta nueva versión de Instituto, con Diego Flores -ex asistente de Marcelo Bielsa- como flamante DT, sometió e incomodó al elenco azulgrana más de la cuenta.
En el medio, el árbitro Andrés Merlos aportaba confusión con sus fallos arbitrales.
En el segundo tiempo las cosas se equilibraron un poco. El equipo visitante perdió lucidez y cedió terreno ante un San Lorenzo que, con empuje pero poco juego, se acercaba al empate. Lo logró sobre el final, con un gol de Luciano Vietto -el segundo consecutivo-.
Sin embargo, entre el choque y la fricción, sumados a decisiones arbitrales cuestionables, el cotejo levantó temperatura. La paciencia se colmó en San Lorenzo cuando Merlos cobró una falta inexistente de Ladstatter sobre un defensor de la Gloria.
Desde las tribunas bajó un canto conocido: "Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p...* la p...* que te parió".
El partido no tuvo tiempo para más. La temperatura elevada sufrió el baldazo de agua fría justo con el pitazo final. Pero se le podría haber ido de las manos.
Deja tu comentario