Disney+ destronó a Netflix y se convirtió en el rey del streaming en Argentina

Por primera vez, Disney+ trepó a la cima y se quedó con el 21% del interés de los usuarios, dejando atrás a Netflix, que cayó al 19% y cedió el primer puesto que venía ocupando desde hace años. Así lo confirma el informe de JustWatch correspondiente al cuarto trimestre de 2025.
Quizás te interese leer: Tiene solo 4 episodios y es la miniserie que nadie puede dejar de mirar
El nuevo ranking de las plataformas streaming Argentina 2025
El dato no es menor: en la comparación anual, Netflix perdió tres puntos porcentuales, mientras que Disney+ ganó exactamente esos tres. Un movimiento limpio, casi quirúrgico, que refleja un cambio real en los hábitos de consumo de los argentinos.
Prime Video empató con Netflix en el segundo escalón con un 19%, sin variaciones respecto al año anterior. Por abajo, Max retrocedió dos puntos y Paramount+ ganó uno, mientras Apple TV+ sorprende con una suba del 2% que la instala como una plataforma en ascenso.
Por qué Disney+ le ganó la pulseada a Netflix vs Disney Plus
La clave está en el deporte. La absorción del catálogo de Star+ —con ESPN, fútbol argentino, Copa Libertadores, Champions League y Fórmula 1— convirtió a Disney+ en una app de uso diario para millones de hogares. Ya no es solo la plataforma de los chicos: es donde los adultos miran el partido del fin de semana.
A eso se suma la fragmentación del mercado. Hoy los usuarios no eligen una sola plataforma: saltan entre varias según el contenido disponible. Eso explica por qué servicios de nicho como Apple TV+ o Paramount+ siguen sumando adeptos.
Un dato clave para entender el estudio: JustWatch no mide suscripciones pagas, sino interés real —búsquedas, clics, listas de seguimiento—. Es un termómetro preciso de la atención del público, y muchas veces anticipa quién va a facturar más en el próximo trimestre.
-------------------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF
Presidenta de México niega que la trasladaran a buque en el Pacífico tras muerte de "El Mencho"
¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
Telefe en llamas: Gritos, portazo y una acusación que dejó temblando al canal