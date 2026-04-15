Google lanza nueva función de IA en Chrome que facilita todo

"Las habilidades (Skills) no añaden nuevas funcionalidades, sino que facilitan la repetición de tareas que ya eran posibles con Gemini en Chrome", indican en el sitio especializado Ars Technica.

Google lanza nueva función de IA en Chrome que cambia todo Urgente24 La nueva función de Google.

¿Cómo usarlo?

Estos son los pasos que debes seguir, según Google, para usar las Skills de IA en Chrome:

Cuando escribas una sugerencia que quieras usar de nuevo, puedes guardarla como una Habilidad (Skills) directamente desde tu historial de chat.

La próxima vez que la necesites, selecciona tu Habilidad guardada en Gemini en Chrome escribiendo la barra inclinada ( / ) o haciendo clic en el botón de signo más (+ )

Tu Habilidad se ejecutará en la página que estés viendo, junto con cualquier otra pestaña que selecciones

Puedes editar tus Habilidades guardadas y crear otras nuevas cuando quieras

La empresa indica que en las pruebas realizadas, los usuarios usaron las Skills en áreas como la salud y el bienestar (por ejemplo, para hacer un cálculo rápido de macronutrientes de proteínas para recetas) o para comparar precios de compra o para escanear documentos extensos y hacer resúmenes.

Seguridad de las Skills de Google

En cuanto a la seguridad, la empresa ha asegurado que las Skills se rigen por las mismas normas de seguridad que las indicaciones escritas de forma manual.

"Las Skills se basan en la sólida infraestructura de seguridad y privacidad de Chrome, y utilizan las mismas medidas de protección que aplicamos a las notificaciones de Gemini en Chrome".

En ese sentido, si la habilidad implica que Gemini, por ejemplo, agregue un evento al calendario o envíe un correo electrónico, se solicitará confirmación antes de realizar estas u otras acciones.

"Además, las Skills se benefician de las protecciones multicapa de Chrome, que incluyen pruebas de penetración automatizadas y actualizaciones automáticas", agregaron.

De acuerdo con la empresa, las nuevas funcionalidades de Chrome se están implementando en Mac, Windows y ChromeOS para los usuarios que tengan configurado el idioma de Chrome en inglés estadounidense.

Google-core-update-marzo-2026-Urgente-24 Es el momento de auditar contenidos y entender por qué Google penalizó los sitios genéricos en favor de la experiencia real

Cursos de Google que causan furor

Por estos días, Google también ha causado furor por sus nuevos cursos.

En Urgente24 ya contamos que Google lleva años apostando por la educación digital, y su catálogo actualizado lo confirma: 61 cursos online disponibles para cualquier persona con conexión a internet. La propuesta cubre áreas de alta demanda laboral como inteligencia artificial, marketing digital, programación, análisis de datos y ciberseguridad.

La puerta de entrada es Grow with Google, el portal oficial que concentra toda la oferta. Desde allí, es posible explorar el catálogo, filtrar por área de interés y comenzar de inmediato.

Algunas opciones son: cursos de Google Marketing Platform, inteligencia artificial y productividad, introducción a la IA generativa, introducción a la IA responsable, formación de Google Cloud, cursos de Google Analytics, cursos de Google Developers, Cloud Digital Leader, comercio electrónico, fundamentos de Marketing Digital, y más.

Varios cursos de introducción y habilidades digitales básicas no tienen costo. Sin embargo, los Certificados Profesionales —los más completos y valorados por el mercado laboral— se desarrollan en alianza con Coursera y requieren una suscripción paga.

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