Darío Barassi se hartó de El Trece y dejó abierta la chance de un cambio de pantalla

Incertidumbre en El Trece con el programa de Jimena Monteverde

Hace algunos días comenzó a circular el rumor sobre el posible levantamiento del programa La cocina rebelde que es conducido por Jimena Monteverde en las tarde de El Trece.

El desembarco de la conductora en la señal televisiva estuvo marcado por la polémica, tras su salida de El Nueve y el malestar expresado por Mirtha Legrand, quien no quería perder a su cocinera. Si bien arrancó con buenos números, la dificultad para sostenerlos habría encendido alarmas puertas adentro, alimentando las versiones sobre su posible final.

Frente a este escenario, rompió el silencio en LAM y desestimó los rumores. “Creo que no, nos fue re bien hoy. No sé a quién le llegó ese rumor, por ahora no”, expresó, al tiempo que destacó el respaldo de la señal y del equipo de producción. Además, subrayó que el programa mantiene su enfoque en impulsar a emprendedores gastronómicos.

A pesar de mostrarse confiada, reconoció la volatilidad del medio. “Es la tele, si en algún momento tiene que pasar, lo harán”, confesó con cautela. Mientras tanto, logró picos de 3.5 puntos de audiencia en su última emisión, un dato que suma dudas y mantiene abierto el debate sobre su continuidad.

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