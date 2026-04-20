La posibilidad de un fuerte movimiento en la televisión argentina de cara a 2027 comenzó a tomar forma tras las declaraciones de Darío Barassi, actual conductor de Ahora Caigo en El Trece. En una entrevista televisiva para el ciclo Infama, se refirió a los rumores sobre un eventual pase a Telefe aunque aclaró que no existen negociaciones concretas en curso.
TELÉFONO PARA TELEFE
Darío Barassi se hartó de El Trece y dejó abierta la chance de un cambio de pantalla
El conductor accedió a una nota televisiva en la que sin tapujos se refirió a su presente en El Trece y no descartó la posibilidad de emigrar a otro canal.
El actor dejó en claro que su vínculo con el canal donde se desmpeña en la actualidad sigue siendo sólido, aunque no ocultó cierta incomodidad por los cambios de horario que atravesó su programa en el último tiempo. Según explicó, planteó esta situación directamente con Adrián Suar y buscó manejarla con transparencia. “No me terminó de gustar”, admitió, aunque remarcó que su prioridad siempre fue cuidar el producto y respetar a la audiencia.
En cuanto al presente del ciclo, se mostró conforme con el rendimiento de la cuarta temporada, destacando la respuesta del público y la dinámica del formato. Señaló que el programa logró consolidarse en la franja de la tarde, con buenos niveles de audiencia y un equipo de trabajo que considera clave para el éxito. “Estamos haciendo un lindo programa”, resumió.
Sobre su futuro profesional, sostuvo que el panorama para 2027 aún es incierto y que prefiere enfocarse en el presente, mientras evalúa distintas oportunidades. También se permitió hablar en tono distendido sobre su deseo de ganar un Martín Fierro, al tiempo que elogió a Mario Pergolini por su regreso a la televisión. Mientras tanto, el posible pase de canal sigue siendo una incógnita abierta en el competitivo mapa televisivo.
Incertidumbre en El Trece con el programa de Jimena Monteverde
Hace algunos días comenzó a circular el rumor sobre el posible levantamiento del programa La cocina rebelde que es conducido por Jimena Monteverde en las tarde de El Trece.
El desembarco de la conductora en la señal televisiva estuvo marcado por la polémica, tras su salida de El Nueve y el malestar expresado por Mirtha Legrand, quien no quería perder a su cocinera. Si bien arrancó con buenos números, la dificultad para sostenerlos habría encendido alarmas puertas adentro, alimentando las versiones sobre su posible final.
Frente a este escenario, rompió el silencio en LAM y desestimó los rumores. “Creo que no, nos fue re bien hoy. No sé a quién le llegó ese rumor, por ahora no”, expresó, al tiempo que destacó el respaldo de la señal y del equipo de producción. Además, subrayó que el programa mantiene su enfoque en impulsar a emprendedores gastronómicos.
A pesar de mostrarse confiada, reconoció la volatilidad del medio. “Es la tele, si en algún momento tiene que pasar, lo harán”, confesó con cautela. Mientras tanto, logró picos de 3.5 puntos de audiencia en su última emisión, un dato que suma dudas y mantiene abierto el debate sobre su continuidad.
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